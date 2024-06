Xu thế dòng tiền: Vàng “sập” giá, chứng khoán sẵn sàng vượt đỉnh?

Diễn biến đảo chiều của giá vàng thế giới cũng như tác động mạnh mẽ của hoạt động co hẹp chênh lệch của giá vàng trong nước đã khiến thị trường này hạ nhiệt đáng kể. Trong khi đó chứng khoán tuần qua tiếp tục giằng co ngay sát đỉnh cao cũ và các chuyên gia đánh giá nhiều tín hiệu sẵn sàng đột phá.

Mặc dù liên tiếp xuất hiện các phiên dao động suy yếu dần về cuối phiên nhưng các chuyên gia nhìn nhận đó chỉ là tác động của giao dịch chốt lời thông thường trong vùng đỉnh cũ. Biểu hiện tích cực là thanh khoản không lớn trong khi biên độ dao động cũng nhỏ, các phiên giảm không có áp lực bán nối tiếp sau đó. Ngoài ra diễn biến giá cổ phiếu vẫn duy trì độ phân hóa rõ ràng.

Thậm chí các chuyên gia đánh giá diễn biến thị trường như vậy thể hiện sự nghi ngờ cao, là biểu hiện của sức mạnh. Các nhà đầu tư lo ngại và chốt lời nhưng không tạo đủ sức ép, đồng thời giá không giảm đủ nhiều để quay lại mua. Trong bối cảnh đó việc dòng tiền cá nhân đang tích lũy ròng quy mô lớn không thể hiện trạng thái FOMO quá mức. Nếu thị trường có thể đột phá, dòng tiền sẽ ngay lập tức quay lại.

Mặc dù nhiều ý kiến đánh giá cao cơ hội thị trường đột phá vượt đỉnh tới đây, thậm chí có thể ngay trong tuần này, nhưng chỉ có một chuyên gia duy trì tỷ trọng cổ phiếu 100% bằng tiền mặt, những người còn lại duy trì ở mức cao hoặc trung bình. Điều này thể hiện sự khác biệt nhất định trong quan điểm đánh giá lạc quan, nhưng hành động vẫn thận trọng.

Trong phiên cuối tuần qua, tôi thấy diễn biến đã có phần khác đi với việc có dấu hiệu phục hồi cuối phiên dù vẫn bị bán trước đó. Điều này đang ủng hộ khả năng tình trạng giằng co có thể sớm kết thúc và sẽ có phiên "break" đỉnh trong tuần này.

Liên tiếp những phiên giao dịch giằng co trong tuần qua và VN-Index không thể đột phá thành công. Diễn biến lặp đi lặp lại là thị trường tăng tốt từ sớm nhưng càng về cuối càng hụt hơi. Anh chị đánh giá thế nào về hiện tượng này, liệu điều đó có ảnh hưởng đến cơ hội đột phá vượt đỉnh?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

VN-Index tuần qua đang dao động trong biên độ từ 1.280 điểm đến ngưỡng cản tâm lý 1.300 điểm - vùng bao trùm các ngưỡng kháng cự gần, cũng như là mốc đảo chiều tạo đỉnh ngắn hạn trong tháng 3/2024, do vậy diễn biến rung lắc điều chỉnh sẽ có phần quyết liệt hơn. Thị trường ở những phiên gần đây đều chứng kiến sự hưng phấn từ đầu phiên nhưng sau đó đều suy yếu và đánh mất hầu hết thành quả tăng điểm về cuối phiên, bất chấp những nỗ lực đóng góp từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Mặc dù vậy, tôi cho rằng khi khối lượng giao dịch chưa tăng đột biến thì tín hiệu này mới chỉ phản ánh lượng cung chốt lời giá cao chứ chưa cho thấy áp lực bán tháo giá thấp. Bên cạnh đó, lực cầu bắt đáy trong phiên vẫn chủ động xuất hiện và đẩy giá trở lại, giúp cho chỉ số tránh được nhịp giảm sâu. Vì vậy, rủi ro VN-Index đánh mất điểm số và đảo chiều lao dốc không quá lớn, nhiều khả năng thị trường sẽ nghiêng về kịch bản đi ngang giằng co tích lũy trong vài phiên tới, sau đó bật tăng vượt lên ngưỡng 1.300 điểm.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Khi tăng trở lại vùng đỉnh cũ, chỉ số chứng khoán và diễn biến giá các cổ phiếu riêng lẻ có thể diễn biến theo hai kịch bản: (i) biến động điều chỉnh thậm chí biên độ lớn từ 3 – 5 – 8 phiên hoặc thậm chí nhiều hơn; (ii) vận động đi ngang tích lũy bao gồm các phiên tăng giảm trong biên độ. Theo tôi thị trường hiện đang vận động theo trường hợp thứ 2 và khả năng vượt đỉnh của thị trường này là rất cao, có thể diễn ra ngay trong tuần tới. Tuy nhiên việc tăng và vượt đỉnh rồi lại test lai đỉnh cũ cũng là điểm chú ý. Dù thế nào cơ hội vượt đỉnh chỉ trong tuần sau hoặc chậm nhất là tuần sau nữa của tháng 6.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Diễn biến trong tuần qua có phần khó chịu khi chỉ tăng mạnh phiên đầu tuần rồi sau đó thiên về giằng co, đặc biệt trong phiên luôn có diễn biến bị bán về cuối phiên chiều khiến đà tăng thu hẹp. Tuy vậy, nhìn tín hiệu cho cả phiên giao dịch, tôi thấy tín hiệu chưa có gì tiêu cực khi áp lực bán chỉ ở mức yếu và không hề có áp lực bán tháo theo ở phiên kế tiếp. Do đó nhìn chung tôi vẫn cho rằng đây vẫn chỉ là tín hiệu giằng co tích lũy bình thường. Trong phiên cuối tuần, tôi thấy diễn biến đã có phần khác đi với việc có dấu hiệu phục hồi cuối phiên dù vẫn bị bán trước đó, điều này đang ủng hộ khả năng tình trạng giằng co có thể sớm kết thúc và sẽ có phiên “break” đỉnh trong tuần này.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Việc VN-Index chịu áp lực bán quanh vùng kháng cự mạnh đỉnh cũ là điều rất bình thường, tuần vừa rồi tạo chuỗi nến tích lũy 4 phiên chặt chẽ kèm thanh khoản phiên thứ 6 ở mức thấp, đây là một nền giá tích lũy chặt.

Giai đoạn tuần vừa rồi dưới góc nhìn của tôi là một tuần diễn biến khá tích cực khi VN-Index đóng cửa tạo nến tuần xanh (tạo cụm nến tiếp diễn chuỗi nến tăng trước đó) với thanh khoản cao hơn trung bình 20 phiên một chút. Đồ thị chỉ số với nến ngày hay tuần hiện đều đang đóng trên MA 20, 50, 100, 200, đây là một điểm tích cực nữa.

Tuy nhiên VN-Index hiện vẫn đang có 4 nến phân phối, đây cũng là một điểm đáng lưu ý để chúng ta cũng giữ lại một phần thận trọng. Nếu tuần sau có dòng dẫn dắt Ngân hàng hoặc bất động sản kéo tăng tốt kèm dòng tiền sẽ kéo theo nhóm chứng khoán bật tăng mạnh từ đó chúng ta có 2 dòng dẫn dắt; như vậy khi thị trường “break” đỉnh sẽ là nhịp “break” chuẩn và tỉ lệ thất bại thấp.

Ông Trần Hà Xuân Vũ - Trưởng phòng Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Hiện tượng tăng đầu phiên và lùi bước trong phiên trong tuần qua vừa qua thể hiện thị trường vẫn còn thận trọng trước vùng đỉnh cũ 1.293 điểm và có trạng thái chốt lời của nhà đầu tư. Diễn biến này xuất hiện một phần là do ảnh hưởng của các phiên phân phối trong 2 tuần trước đó. Tuy nhiên, trong phiên cuối tuần, thị trường có nỗ lực bước qua ngưỡng cản 1.285 điểm, cho thấy nguồn cung tạm thời giảm áp lực lên thị trường. Tín hiệu này tiếp tục cho thị trường thêm cơ hội kiểm tra lại nguồn cung tại vùng đỉnh cũ 1.293 điểm hoặc cao hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, tạm thời vẫn cần cân nhắc khả năng nguồn cung sẽ hoạt động mạnh khi thị trường tăng điểm và cần thêm tín hiệu để đánh giá trạng thái của thị trường.

Những động thái can thiệp mạnh mẽ của Ngân hàng nhà nước đang khiến giá vàng trong nước hạ nhiệt nhanh. Có sự kỳ vọng không nhỏ về sự dịch chuyển dòng vốn nóng từ thị trường vàng sang thị trường chứng khoán. Quan điểm của anh chị thế nào?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Giá vàng đã giảm gần đây rất mạnh khi Ngân hàng nhà nước thực hiện các động thái can thiệp mạnh mẽ nhằm “uốn nắn” thị trường này. Rõ ràng điều này là rất tốt khi giảm được chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới vốn tồn tại trong nhiều năm qua. Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC chỉ còn cao hơn giá vàng thế giới quanh 4 triệu đồng thay vì mức quanh 15 – 20 triệu giai đoạn trước.

Tuy nhiên thực tế tôi không kỳ vọng nhiều về sự dịch chuyển dòng vốn từ thị trường vàng sang thị trường chứng khoán vì như tôi đã từng đề cập trong các số trước, lượng giao dịch vàng hàng ngày (dựa trên con số đấu thầu vàng từ Ngân hàng nhà nước) rất nhỏ so với thanh khoản giao dịch hàng ngày trên thị trường chứng khoán. Thêm vào đó, hiện tại tâm lý mua tích trữ vàng có vẻ vẫn chưa hạ nhiệt khi tình trạng người dân xếp hàng chờ mua vàng vẫn đang diễn ra.

Ông Lê Đức Khánh – Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Sự can thiệp mạnh mẽ của Ngân hàng nhà nước kèm theo xét về kỹ thuật thì giá vàng thế giới hiện đã bước vào xu hướng giảm và có khả năng tạo mô hình “Vai- Đầu- Vai” thuận nên dự báo giá vàng sẽ tiếp tục giảm tiếp trong thời gian tới. Dòng tiền thông minh luôn tham gia vào kênh đem lại lợi nhuận tốt và đang trong xu hướng tăng. Tôi cho rằng hiện thị trường chứng khoán đang chờ “gió đông”: dòng tiền kéo vượt đỉnh kèm dòng dẫn dắt, khi đó dòng tiền sẽ tham gia vào kênh chứng khoán tăng mạnh.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Tôi cho rằng nhiều khả năng giá vàng sẽ còn tiếp tục giảm trong thời gian tới khi các Ngân hàng thương mại nhóm “Big 4” tiếp tục bán vàng cho người dân với mức giá thấp. Khi giá vàng có dấu hiệu bình ổn hơn, đây sẽ không còn là kênh đầu tư hấp dẫn và dòng tiền được kỳ vọng là sẽ có xu hướng chảy sang các kênh đầu tư khác có lợi suất tốt hơn như bất động sản, chứng khoán… Mặc dù dòng vốn nóng vẫn sẽ có sự tác động nhất định, tôi cho rằng mức độ ảnh hưởng không đáng kể.

Bên cạnh việc thị trường bất động sản chưa có quá nhiều khởi sắc, kênh đầu tư chứng khoán cũng đã hồi phục tốt với mức tăng trong nửa đầu năm 2024 vượt cả năm 2023, phản ánh sớm hầu hết kỳ vọng về chu kỳ tăng trưởng mới trở lại. Do vậy, thị trường chứng khoán sẽ khó thu hút nguồn vốn lớn đột biến mới trong thời gian ngắn. Thêm vào đó, áp lực tỷ giá và diễn biến đang tăng lãi suất huy động ở một số kỳ hạn sẽ là yếu tố kém khả quan cho kênh đầu tư này hiện tại.

Ông Trần Hà Xuân Vũ - Trưởng phòng Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Vàng vẫn là một kênh đầu tư khác bên cạnh chứng khoán. Việc giá vàng giảm nhanh sẽ giảm bớt tính hấp dẫn của kênh này và khiến dòng tiền sẽ tìm kiếm các kênh đầu tư khác thay thế và trong đó có chứng khoán. Tuy nhiên, theo tôi việc thị trường chứng khoán chưa có nhiều diễn biến khởi sắc gần đây cũng là một yếu tố làm dòng tiền e ngại.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi thấy chưa có những số liệu chi tiết để giải thích mối tương quan giữa dòng vốn tham gia trên thị trường vạng và dòng tiền tham gia trên thị trường chứng khoán, có chăng chỉ là việc phân bổ tiền của các nhà đầu tư, đa dạng hóa kênh đầu tư ở mức độ nào đó. Nhìn chung khi thị trường vàng “bớt nóng”, niềm tin đối với thị trường chứng khoán cải thiện hơn – dòng tiền tham gia trên thị trường được kỳ vọng sẽ tăng lên trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân đang mua ròng mạnh mẽ sang tuần thứ 6 liên tiếp (khớp lệnh) trong khi khối tự doanh, tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng. Đặc biệt trong 3 tuần đi ngang vừa rồi nhà đầu tư cá nhân mua ròng tới gần 17 ngàn tỷ đồng. Trong các lần trao đổi trước anh chị cũng nhận định dòng tiền cá nhân đang chiếm ưu thế và “cầm trịch” thị trường. Liệu đây có phải là tín hiệu Fomo quá mức khi thống kê cho thấy ở và vùng đỉnh cao nhà đầu tư cá nhân thường hưng phấn cao nhất, mua ròng nhiều nhất nhưng cũng hay “mắc kẹt” nhất?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Theo thống kê từ trang Ysradar thì tỷ lệ giao dịch khối ngoại so với thị trường chỉ chiếm khoảng 8.87% nên tôi đánh giá áp lực từ khối ngoại bán ròng mạnh là có nhưng hiện tại không còn lớn như trước đây nữa. Nhất là tuần vừa rồi ngoại trừ cá nhân mua ròng mạnh còn được ủng hộ bởi khối tự doanh mua ròng. Theo thống kê khi nhà đầu tư hưng phất nhất thường là vùng đỉnh cao, nhưng giai đoạn hiện tại dựa theo kỹ thuật cũng như nhà đầu tư tuy hưng phấn mua ròng nhiều vẫn giữ sự thận trọng (phần lớn giao dịch tiền mặt và hạn chế dùng margin) kèm theo sự ủng hộ trở lại của khối tự doanh tuần vừa rồi thì tôi thấy khả năng cao nhịp này nhà đầu tư cá nhân sẽ hái được trái ngọt.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi đánh giá niềm tin vào thị trường gia tăng, dòng tiền, thanh khoản trên thị trường vẫn duy trì ở mức tốt. Nhiều cổ phiếu của nhiều nhóm ngành tăng giá và kỳ vọng của các nhà đầu tư vào mỗi ngóm ngành lại khác nhau. Có thể một bộ phận ưa thích cổ phiếu ngân hàng hơn các ngành khác hoặc có những nhà đầu tư lại thích nhóm cổ phiếu tiện tích, bất động sản hơn… Triển vọng từng nhóm ngành, cổ phiếu riêng lẻ là khác nhau nên các nhà đầu tư sẽ cần đánh giá đúng tiềm năng của các cổ phiếu để đưa ra quyết định phân bổ vốn cho phù hợp.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc nhà đầu tư cá nhân liên tục mua ròng trong 3 tuần gần nhất phần nào cũng phản ánh được kỳ vọng tích cực của nhóm nhà đầu tư trong nước về triển vọng của thị trường, trong bối cảnh khối ngoại liên tục bán ròng từ giữa năm ngoái đến nay. Không thể phủ nhận nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ thường dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố FOMO, các yếu tố tâm lý chi phối. Tuy nhiên, với ngưỡng thanh khoản hiện tại thì có thể coi mức độ hưng phấn đã hạ nhiệt hơn, rủi ro FOMO với giá cao không quá lớn. Thị trường đang tạo ra sự phân hóa giữa các cổ phiếu và sự tăng giá chỉ bó hẹp ở một số nhóm ngành. Điều này sẽ hạn chế vấn đề mua đuổi giá cao ở nhóm nhà đầu tư cá nhân và xu hướng chủ đạo là giằng co đi ngang. Khi tích lũy đủ lâu, cơ hội đầu tư mới dần trở nên rõ hơn và dòng tiền mới sẽ gia nhập mạnh trở lại.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo quan sát của tôi thì đặc điểm của thị trường chúng ta từ lâu rồi, đặc biệt sau thời covid, dòng tiền cá nhân đã trở thành yếu tố dẫn dắt chính cho đà tăng chỉ số, giao dịch của tổ chức (đặc biệt là khối ngoại) không còn chiếm tỷ trọng lớn, mà chỉ tác động đến tâm lý là chính. Ở thời điểm hiện tại, tôi chưa nhận thấy có tín hiệu FOMO trên thị trường, mà ngược lại tâm lý lại có phần thiên về nghi ngờ trước những diễn biến phân hóa về dòng tiền cùng việc chỉ số có những phiên bị bán về cuối phiên khiến thị trường nghi ngại về khả năng break. Với tâm lý như vậy, tôi cho rằng chưa cần phải lo sợ về khả năng nhà đầu tư bị “mắc kẹt” tại khu vực này và vẫn giữ quan điểm thị trường có cơ hội vượt đỉnh tháng 3 để tiếp tục xu hướng tăng hiện tại.

Ông Trần Hà Xuân Vũ - Trưởng phòng Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Dòng tiền của nhà đầu tư cá nhân là động lực chính giúp thị trường duy trì trạng thái cân bằng và tạo cơ hội tăng điểm cho thị trường. Ngoài ra, diễn biến thị trường có sự phân hóa mạnh với nhóm vốn hóa lớn vẫn còn thận trọng, trong khi đó nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thay phiên nhau tăng mạnh, bao gồm cả những cổ phiếu ít biến động trong thời gian dài. Điều này cho thấy có yếu tố đầu cơ trong gian gần đây. Tín hiệu này cũng có thể được xem là trạng thái Fomo đang dần tăng. Do đó nếu thị trường phản ứng kém trong vùng 1.285 - 1.300 điểm trong thời gian tới thì rủi ro điều chỉnh sau đó vẫn còn tiềm ẩn.

Ông Trần Hà Xuân Vũ - Trưởng phòng Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Anh chị giao dịch thế nào trong tuần qua, tỷ trọng cổ phiếu hiện tại là bao nhiêu?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Thị trường đã tăng mạnh ngay khi mở đầu tuần mới, sau đó dòng tiền liên tục luân chuyển qua các nhóm cổ phiếu và gặp đôi chút khó khăn khi tiệm cận vùng 1.300 điểm. Tôi vẫn duy trì nắm giữ danh mục quanh tỷ lệ 40 – 50% chờ đợi các nhóm cổ phiếu trong danh mục theo dõi về vùng hấp dẫn để gia tăng tỷ trọng.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Thị trường vẫn gặp khó tại vùng kháng cự mạnh nên tuần vừa rồi tôi chủ yếu vẫn tham gia lướt sóng trên danh mục cổ phiếu sẵn có. Hiện tại tỷ trọng cổ phiếu tôi đang nắm giữ là 100% cổ phiếu bằng tiền mặt và chưa dùng margin, khi VN-Index “break” đủ điều kiện tôi sẽ tham gia giải ngân margin để tối đa hóa lợi nhuận.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Tôi đã gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trading ngắn hạn trở lại lên khoảng 80% khi VN-Index lùi về quanh ngưỡng 125x, bởi đây là ngưỡng chỉ số cho phản ứng tương đối tích cực, và lên kế hoạch bán dần khi VN-Index tiệm cận ngưỡng cản trung hạn quanh 1.330 (+-10) điểm.

Ông Trần Hà Xuân Vũ - Trưởng phòng Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt

Tôi bán khi thị trường tăng và tăng tỷ trọng tiền mặt lên 40% - 50%.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Theo tôi tỷ trọng cổ phiếu giai đoạn này nên ở mức cao. Triển vọng vĩ mô và thị trường chứng khoán đang khởi sắc hơn nhất là về kịch bản vượt đỉnh sớm của VN-Index. Việc nắm giữ nhiều cổ phiếu giai đoạn này cũng hoàn toàn hợp lý phù hợp với bối cảnh thị trường chung.