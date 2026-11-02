Thứ Hai, 02/11/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Xuất khẩu Nghệ An 10 tháng đạt hơn 5,77 tỷ USD, vượt kế hoạch năm

N Nguyễn Thuấn

10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Nghệ An đạt hơn 5,77 tỷ USD, tăng 52,73% so với cùng kỳ và vượt 15,45% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, khi khu vực FDI chiếm hơn 80% kim ngạch xuất khẩu, bài toán nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước và đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa vẫn đặt ra yêu cầu...

Cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quang Hợp.
Cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quang Hợp.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế Nghệ An trong 10 tháng năm 2026. Riêng tháng 10, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 590,05 triệu USD, nâng tổng kim ngạch 10 tháng lên 5.772,26 triệu USD, tăng 52,73% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 115,45% kế hoạch cả năm (5 tỷ USD).

Trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, thiết bị và linh kiện điện tử tiếp tục giữ vai trò chủ lực với kim ngạch khoảng 3,32 tỷ USD, chiếm 57,5% tổng kim ngạch toàn tỉnh. Các mặt hàng tôn thép, nhôm hợp kim, dệt may, giày dép, linh kiện ô tô, máy móc, thiết bị cũng đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung.

Bên cạnh đó, một số mặt hàng nông sản như sắn và sản phẩm từ sắn, gạo, chè, thủy sản ghi nhận mức tăng khá. Doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động tại các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và ASEAN, đồng thời tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường mới.

Cùng với tăng trưởng xuất khẩu, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận kết quả tích cực. Theo Chi cục Hải quan khu vực XI, 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An ước đạt 28.552,6 tỷ đồng, bằng 122,33% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 24,1% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 2.558,3 tỷ đồng, vượt 38,29% dự toán và tăng 54,16% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh sự mở rộng hoạt động giao thương, nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và đóng góp của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Dù ghi nhận mức tăng trưởng cao, xuất khẩu của Nghệ An vẫn phụ thuộc lớn vào khu vực doanh nghiệp FDI. Số liệu thống kê cho thấy, khu vực này chiếm tới 80,8% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh và tăng mạnh 85% so với cùng kỳ; trong khi đó, nhóm doanh nghiệp địa phương chỉ đạt mức tăng trưởng khoảng 2,6%

Một số mặt hàng xuất khẩu truyền thống như dăm gỗ, xi măng, viên nén gỗ, đá ốp lát và hoa quả chế biến còn giảm kim ngạch hoặc tăng trưởng chậm. Điều này cho thấy năng lực tham gia chuỗi cung ứng và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của nhiều doanh nghiệp trong tỉnh vẫn còn hạn chế.

Để duy trì đà tăng trưởng, Nghệ An cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn về nguồn nguyên liệu, hạ tầng logistics, chi phí vận chuyển và khả năng tiếp cận thị trường. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và tăng cường kết nối với các tập đoàn FDI để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Với kết quả vượt kế hoạch xuất khẩu sau 10 tháng, Nghệ An đang có thêm dư địa mở rộng hoạt động thương mại quốc tế. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là gia tăng kim ngạch mà còn phải nâng cao chất lượng tăng trưởng, đa dạng hóa mặt hàng và thị trường, từng bước gia tăng đóng góp của doanh nghiệp trong nước.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

hợp tác FDI Nghệ An VnEconomy kim ngạch xuất khẩu Nghệ An VnEconomy tăng trưởng kinh tế Nghệ An VnEconomy Thị trường xuất khẩu VnEconomy thu ngân sách Nghệ An VnEconomy xuất khẩu Nghệ An 2026 VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Hoàn thiện chính sách phí bảo vệ môi trường đối với nước thải ở Việt Nam

Hoàn thiện chính sách phí bảo vệ môi trường đối với nước thải ở Việt Nam

Hiện nay, nước sạch ở Việt Nam là loại hàng hóa rẻ nhất khi tính theo khối lượng. Trong khi đó, mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt chỉ là 10% giá bán nước sạch. Phí bảo vệ môi trường trong giá nước sạch thấp khiến cho ngân sách nhà nước phải chi trả hầu như toàn bộ chi phí cho hệ thống tiêu thoát, xử lý nước thải và tình trạng ngập lụt ở nhiều đô thị rất nặng nề…

VnEconomy Xem thêm
Xuất nhập khẩu Khung pháp lý Công nghiệp Thị trường Nông sản

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Trải nghiệm thực tế ảo giúp học sinh hình dung rõ hơn về diện mạo Hoàng cung Huế trong quá khứ.

VnEconomy Công nghệ số kể chuyện di sản cho thế hệ trẻ

Từ những công trình kiến trúc cổ kính đến không gian Hoàng cung được tái hiện bằng công nghệ số, di sản Huế đang được kể lại bằng ngôn ngữ mới, đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.

AI Điểm tin

VnE TV
Minh giải tài liệu địa chấn trên máy tính. Ảnh minh họa/Petrovietnam

VnEconomy Đột phá từ công nghệ minh giải địa chấn ba chiều

Công nghệ minh giải địa chấn ba chiều đã mang lại đột phá trong quá trình phân tích, xử lý và dựng lại hình ảnh không gian ba chiều của các lớp đất đá, cấu trúc địa chất và vỉa chứa bên dưới bề mặt Trái Đất từ dữ liệu sóng địa chấn. Việc ứng dụng công nghệ này giúp Dầu khí phát hiện ra những cấu tạo, khu vực tiềm năng mới mà bằng những công nghệ truyền thống không phát hiện được.

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

56 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

337 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy