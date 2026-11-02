Xuất khẩu Nghệ An 10 tháng đạt hơn 5,77 tỷ USD, vượt kế hoạch năm

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế Nghệ An trong 10 tháng năm 2026. Riêng tháng 10, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 590,05 triệu USD, nâng tổng kim ngạch 10 tháng lên 5.772,26 triệu USD, tăng 52,73% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 115,45% kế hoạch cả năm (5 tỷ USD).
Trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, thiết bị và linh kiện điện tử tiếp tục giữ vai trò chủ lực với kim ngạch khoảng 3,32 tỷ USD, chiếm 57,5% tổng kim ngạch toàn tỉnh. Các mặt hàng tôn thép, nhôm hợp kim, dệt may, giày dép, linh kiện ô tô, máy móc, thiết bị cũng đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung.
Bên cạnh đó, một số mặt hàng nông sản như sắn và sản phẩm từ sắn, gạo, chè, thủy sản ghi nhận mức tăng khá. Doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động tại các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và ASEAN, đồng thời tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường mới.
Cùng với tăng trưởng xuất khẩu, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận kết quả tích cực. Theo Chi cục Hải quan khu vực XI, 10 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An ước đạt 28.552,6 tỷ đồng, bằng 122,33% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 24,1% so với cùng kỳ.
Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt khoảng 2.558,3 tỷ đồng, vượt 38,29% dự toán và tăng 54,16% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh sự mở rộng hoạt động giao thương, nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và đóng góp của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn.
Dù ghi nhận mức tăng trưởng cao, xuất khẩu của Nghệ An vẫn phụ thuộc lớn vào khu vực doanh nghiệp FDI. Số liệu thống kê cho thấy, khu vực này chiếm tới 80,8% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh và tăng mạnh 85% so với cùng kỳ; trong khi đó, nhóm doanh nghiệp địa phương chỉ đạt mức tăng trưởng khoảng 2,6%
Một số mặt hàng xuất khẩu truyền thống như dăm gỗ, xi măng, viên nén gỗ, đá ốp lát và hoa quả chế biến còn giảm kim ngạch hoặc tăng trưởng chậm. Điều này cho thấy năng lực tham gia chuỗi cung ứng và khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của nhiều doanh nghiệp trong tỉnh vẫn còn hạn chế.
Để duy trì đà tăng trưởng, Nghệ An cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn về nguồn nguyên liệu, hạ tầng logistics, chi phí vận chuyển và khả năng tiếp cận thị trường. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và tăng cường kết nối với các tập đoàn FDI để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.
Với kết quả vượt kế hoạch xuất khẩu sau 10 tháng, Nghệ An đang có thêm dư địa mở rộng hoạt động thương mại quốc tế. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ là gia tăng kim ngạch mà còn phải nâng cao chất lượng tăng trưởng, đa dạng hóa mặt hàng và thị trường, từng bước gia tăng đóng góp của doanh nghiệp trong nước.
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