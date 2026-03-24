Quý 1/2026: Xuất khẩu Nghệ An tăng 51% so với cùng kỳ

Trong quý 1/2026, kinh tế Nghệ An cơ bản giữ được nhịp phát triển, với sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ đều có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, hoạt động xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng, đạt trên 1,26 tỷ USD, tăng hơn 51% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 24/3/2026, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 3/2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý 1/2026 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT KHẨU LÀ ĐIỂM SÁNG

Theo báo cáo của Sở Tài chính, nhìn chung, các lĩnh vực kinh tế chủ yếu của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả khả quan.

Trong quý 1/2026, lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Diện tích gieo trồng vụ Xuân toàn tỉnh ước đạt 122.887 ha, tương đương 99,07% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích trồng rừng tập trung đạt 6.867 ha, tăng 14%. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 62.186 tấn, bằng 98,28% so với cùng kỳ.

Khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh ước tăng 16,9% so với cùng kỳ; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,5%. Nhiều sản phẩm chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng cao như linh kiện điện tử đạt 444 triệu sản phẩm, tăng 172,4%; tôn, thép các loại đạt 415.300 tấn, tăng 66,1%; sản lượng điện đạt 760 triệu kWh, tăng 29,7%.

Hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn cơ bản ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 37.434 tỷ đồng, tăng 1,62% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 1,26 tỷ USD, tăng 51,01%, trở thành điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế quý 1/2026. Du lịch cũng ghi nhận tín hiệu tích cực với khoảng 2,48 triệu lượt khách, tăng 12%.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 8.335 tỷ đồng, bằng 35,7% dự toán và tăng 32,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 7.500 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 742,6 tỷ đồng.

TẬP TRUNG THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong quý 1/2026 là kết quả thu hút đầu tư. Trong 3 tháng đầu năm, Nghệ An đã cấp mới 14 dự án, điều chỉnh 37 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 64.791,57 tỷ đồng.

Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành thủ tục và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập. Đây là dự án FDI có quy mô vốn lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp và thu hút các dự án vệ tinh.

Về đầu tư công, tổng kế hoạch năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao là 14.174,888 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân bổ chi tiết 9.749,308 tỷ đồng, đạt 68,78%; phần còn lại dự kiến giao trong tháng 4, chủ yếu thuộc dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vẫn còn chậm. Tính đến ngày 20/3/2026, toàn tỉnh mới giải ngân được 823,504 tỷ đồng, đạt 8,82% kế hoạch đã giao chi tiết; trong đó nguồn đầu tư công tập trung đạt 298,138 tỷ đồng, tương ứng 8,45%.

Tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ngành cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong quản lý đất đai theo quy định mới. Việc các khu đất tại phường phải lập dự án, có nhà đầu tư thay vì đấu giá đơn thuần khiến nhiều khu đất nhỏ, xen kẹt khó thu hút nhà đầu tư, dẫn đến tình trạng bỏ hoang, chưa phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chỉ rõ một số tồn tại như hoạt động sản xuất kinh doanh còn khó khăn, chi phí đầu vào tăng; thu ngân sách chưa đạt kịch bản đề ra; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong thời gian tới, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng, rà soát nhiệm vụ được giao và tổ chức thực hiện quyết liệt. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền nhiệm kỳ 2026–2031 trước ngày 31/3/2026, bảo đảm vận hành thông suốt từ ngày 1/4/2026; cập nhật kịch bản tăng trưởng quý 2 và 6 tháng cuối năm nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.