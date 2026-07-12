FDI định hình động lực tăng trưởng xuất khẩu mới của Nghệ An

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan khu vực XI, 6 tháng đầu năm 2026, số thu thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn Nghệ An đạt 1.455 tỷ đồng, tương đương 78% kế hoạch năm.
Kết quả này đạt được trong điều kiện nguồn thu từ nhiều mặt hàng từng đóng vai trò chủ lực những năm trước đã giảm đáng kể. Đặc biệt, các mặt hàng như xăng dầu không còn phát sinh nguồn thu lớn, trong khi xi măng, gỗ mỹ nghệ, gỗ dăm... đều sụt giảm mạnh về kim ngạch, ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu.
Trong bối cảnh đó, khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương. Các nhóm hàng có giá trị gia tăng cao như sắt thép, linh kiện điện tử, dệt may, da giày... tăng trưởng tích cực, góp phần mở rộng quy mô xuất khẩu và bảo đảm nguồn thu ngân sách.
Theo Sở Công Thương Nghệ An, động lực tăng trưởng công nghiệp của tỉnh trong 6 tháng đầu năm cũng như cả năm 2026 chủ yếu đến từ các dự án FDI quy mô lớn đã đi vào hoạt động ổn định và từng bước nâng công suất.
Nổi bật là hệ thống 6 công ty của Tập đoàn Luxshare - ICT tại Nghệ An với giá trị xuất khẩu trong 6 tháng đạt gần 1,5 tỷ USD, chiếm khoảng 45% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Sản xuất linh kiện điện tử tiếp tục là nhóm ngành tăng trưởng đột phá, trở thành lĩnh vực dẫn dắt xuất khẩu của Nghệ An.
Bên cạnh Luxshare, nhiều doanh nghiệp FDI khác như Radiant Opto Electronics, Công nghệ Fuan Việt Nam, Fu Wing Interconnect Technology, Runergy Việt Nam và Innovation Precision cũng đã tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của tỉnh.
Từ quý 2/2026, Nghệ An tiếp tục đón thêm nhiều dự án FDI đi vào hoạt động như Sihitek, Luxshare - ICT 2, Vật liệu điện tử JunHao và Nhà máy sản xuất hạt nhựa màu của Công ty TNHH Vĩnh Năng Việt Nam. Các dự án này bổ sung năng lực sản xuất mới, từng bước hình thành trung tâm sản xuất linh kiện điện tử của khu vực tại Nghệ An.
Ở lĩnh vực dệt may và da giày, nhiều doanh nghiệp cũng duy trì hoạt động ổn định, từng bước chuyển dịch sang các khâu có giá trị gia tăng cao hơn. Tiêu biểu là Nhà máy giày dép Viet Fast - Yên Thành và Dự án Andromeda tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I.
Nhờ sự bứt phá của khu vực FDI, hoạt động thương mại quốc tế của Nghệ An ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Theo Sở Công Thương, 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 3,1518 tỷ USD, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt 31,3% kế hoạch 6 tháng. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 2,426 tỷ USD, tăng 35,4% so với cùng kỳ và vượt 34,8% kế hoạch đề ra.
Dự báo trong 6 tháng cuối năm 2026, Nghệ An sẽ tiếp tục có thêm nhiều dự án FDI quy mô lớn đi vào vận hành như Công ty TNHH Công nghệ Yanlin Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ Bao bì Yuyuan Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ Bao bì Share Nghệ An...
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