Nghệ An: Nhiều hợp tác xã từng bước thoát cảnh “làm thuê” trong xuất khẩu
Nguyễn Thuấn
18/05/2026, 09:04
Từ chỗ chủ yếu gia công, phụ thuộc vào doanh nghiệp trung gian, nhiều hợp tác xã tại Nghệ An đang từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng kết nối thị trường để tham gia sâu hơn vào chuỗi xuất khẩu hàng hóa...
Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác
xã tại Nghệ An đang từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế nông
thôn, xây dựng thương hiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Thông qua
các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và hỗ trợ xuất khẩu, nhiều
sản phẩm OCOP, nông sản, hàng thủ công của hợp tác xã Nghệ An đã tiếp cận được
các thị trường trong và ngoài nước.
KHU VỰC HỢP TÁC XÃ NGÀY CÀNG KHẲNG
ĐỊNH VAI TRÒ
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An
vừa tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, phát triển thị trường gắn với xuất khẩu
hàng hóa khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2026.
Những năm qua, khu vực kinh tế tập
thể, nòng cốt là hợp tác xã được tỉnh Nghệ An quan tâm hỗ trợ thông qua nhiều
chủ trương, chính sách phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 935 hợp tác xã, trong
đó 730 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và 205 hợp tác xã hoạt động
phi nông nghiệp.
Hiện có 578 hợp tác xã hoạt động
hiệu quả, chiếm 61,8% tổng số hợp tác xã toàn tỉnh. Nghệ An cũng có 150 hợp tác
xã ứng dụng công nghệ cao và 120 hợp tác xã có sản phẩm đạt chuẩn OCOP với 224
sản phẩm. Gần 280 hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản,
cao hơn mức bình quân chung của cả nước.
Doanh thu bình quân của mỗi hợp
tác xã đạt hơn 1,8 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân khoảng 218,6 triệu đồng/năm.
Nhiều sản phẩm OCOP của hợp tác
xã Nghệ An đã từng bước khẳng định thương hiệu và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Một số mặt hàng như chè búp, nước mắm, sản phẩm chế biến nông sản đã có mặt tại
các thị trường Tây Á, Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Âu như
Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Điển, Đan Mạch.
Nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn đầu
tư ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm và
mở rộng liên kết sản xuất. Một số mô hình tiêu biểu như Hợp tác xã Sen Quê Bác,
Hợp tác xã Chanh Nam Kim, Hợp tác xã Dược liệu Pù Mát, Hợp tác xã cây con Chi
Khê hay Hợp tác xã nông sản xanh Đá Hàn đã từng bước xây dựng được thương hiệu
trên thị trường.
Bên cạnh đó, các sản phẩm thủ
công mỹ nghệ, dệt thổ cẩm, mây tre đan, sợi dứa, rau củ, hải sản của hợp tác xã
Nghệ An cũng đã tiếp cận được nhiều thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, phần lớn
hợp tác xã hiện vẫn chủ yếu tham gia theo hình thức gia công hoặc trung gian,
chưa trực tiếp đứng ra xuất khẩu sản phẩm.
TĂNG KẾT NỐI CUNG CẦU, HƯỚNG TỚI
XUẤT KHẨU BỀN VỮNG
Thời gian qua, Liên minh Hợp tác
xã Nghệ An đã phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh hoạt động xúc tiến
thương mại, hỗ trợ hợp tác xã tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Đến nay, đã có hơn 50 biên bản
ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa các hợp tác xã trong và ngoài tỉnh với doanh
nghiệp, hệ thống siêu thị. Nhiều mô hình liên kết tiêu thụ đạt hiệu quả như Hợp
tác xã Quỳnh Liên liên kết với siêu thị Lotte, Hợp tác xã Sen Quê Bác hợp tác với
siêu thị Go! Vinh.
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An cũng đã
tổ chức và phối hợp tổ chức 43 hoạt động xúc tiến thương mại, gồm các hội nghị
kết nối cung cầu, hội chợ OCOP, hội chợ nông sản vùng miền và nhiều chương
trình xúc tiến thương mại ngoài tỉnh. Hơn 200 lượt hợp tác xã đã tham gia quảng
bá sản phẩm tại các hội chợ trong và ngoài tỉnh.
Tại hội nghị, đại diện Liên minh
Hợp tác xã các tỉnh, thành phố đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về xúc tiến thương
mại, xây dựng thương hiệu, kết nối vùng nguyên liệu và mở rộng thị trường tiêu
thụ sản phẩm cho hợp tác xã, làng nghề.
Phát biểu tại hội nghị, Phó UBND
tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ ghi nhận những kết quả mà Liên minh Hợp tác xã tỉnh
đạt được trong công tác xúc tiến thương mại thời gian qua, góp phần quảng bá và
kết nối tiêu thụ sản phẩm cho hợp tác xã, tổ hợp tác và làng nghề trên địa bàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị thời
gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường
liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng sản phẩm, xây
dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào thị trường xuất khẩu.
Các hợp tác xã cần chủ động đổi mới
phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng và mẫu mã
sản phẩm, tích cực tham gia các hoạt động kết nối cung cầu, hội chợ, triển lãm
để mở rộng thị trường.
Đồng thời, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ xúc tiến
thương mại, xây dựng chuỗi liên kết vùng miền và tạo điều kiện để các sản phẩm
hợp tác xã Nghệ An phát triển bền vững, hướng tới xuất khẩu trực tiếp trong thời
gian tới.
