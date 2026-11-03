Xuất nhập khẩu lập kỷ lục, vượt mốc 1.000 tỷ USD

Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/11, trong tháng 10/2026, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 122,03 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 47,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 ghi nhận xuất siêu 7,31 tỷ USD; nối tiếp mức xuất siêu 1,30 tỷ USD của tháng 9, đây là tháng thứ hai liên tiếp xuất siêu trong năm 2026.
Tính chung 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 1.010,55 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên quy mô thương mại hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 1.000 tỷ USD và thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay, minh chứng cho sự mở rộng mạnh mẽ của hoạt động thương mại quốc tế. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 27,5% và nhập khẩu tăng 37,4%. Tuy nhiên, do tốc độ tăng của nhập khẩu cao hơn xuất khẩu, nên cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng năm 2026 nhập siêu 12,07 tỷ USD.
Cụ thể, về xuất khẩu, tháng 10/2026 đạt 64,67 tỷ USD, tăng 8,7% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,94 tỷ USD, tăng 4,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 54,73 tỷ USD, tăng 9,5%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu tháng 10/2026 tăng 51,4%, với khu vực kinh tế trong nước tăng 13,5% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 61,2%.
Tính chung 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 499,24 tỷ USD, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Khu vực kinh tế trong nước đạt 93,93 tỷ USD, tăng 8,2%, chiếm 18,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 405,31 tỷ USD, tăng 33,0%, chiếm 81,2%.
Trong 10 tháng năm 2026, có 37 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,9% tổng kim ngạch xuất khẩu (trong đó có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 73,4%).
Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2026: công nghiệp chế biến đạt 452,74 tỷ USD, chiếm 90,7%; nông sản, lâm sản đạt 33,48 tỷ USD, chiếm 6,7%; thủy sản đạt 10,36 tỷ USD, chiếm 2,1%; nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,66 tỷ USD, chiếm 0,5%.
Từ chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2026 đạt 57,36 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 13,45 tỷ USD, tăng 2,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 43,91 tỷ USD, giảm 2,6%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu tháng 10/2026 tăng 43,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 17,6% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 53,2%.
Tính chung 10 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 511,31 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 131,76 tỷ USD, tăng 23,0%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 379,55 tỷ USD, tăng 43,2%.
Trong 10 tháng năm 2026, có 47 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 95,0% tổng kim ngạch nhập khẩu (trong đó có 8 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 67,3%).
Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 10 tháng năm 2026: nhóm tư liệu sản xuất đạt 481,03 tỷ USD, chiếm 94,1% (trong đó: phân nhóm máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 58,5%; phân nhóm nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 35,6%); nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 30,28 tỷ USD, chiếm 5,9%.
Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2026, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 159,40 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 212,46 tỷ USD.
Trong 10 tháng năm 2026, xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 140,10 tỷ USD tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 40,84 tỷ USD, tăng 26,8%; xuất siêu sang Nhật Bản 3,42 tỷ USD, tăng 110,4%; nhập siêu từ Trung Quốc 134,94 tỷ USD, tăng 43,2%; nhập siêu từ Hàn Quốc 48,63 tỷ USD, tăng 91,1%; nhập siêu từ ASEAN 16,93 tỷ USD, tăng 46,0%.
Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa tháng tháng 10 xuất siêu 7,31 tỷ USD. Tính chung 10 tháng năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 12,07 tỷ USD (trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 19,49 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 37,83 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 25,76 tỷ USD.
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