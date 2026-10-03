Xuất nhập khẩu 9 tháng đạt trên 888 tỷ USD, tái lập trạng thái xuất siêu

Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/10, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 9/2026 đạt 117,69 tỷ USD, tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 đã xuất siêu trở lại sau 9 tháng liên tiếp nhập siêu, với mức xuất siêu 1,27 tỷ USD.
Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 24,5%; nhập khẩu tăng 36,7%.
Cụ thể, về xuất khẩu, trong tháng 9/2026 đạt 59,48 tỷ USD, tăng 8,5% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,54 tỷ USD, giảm 9,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 49,94 tỷ USD, tăng 12,7%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9/2026 tăng 39,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 9,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 46,5%.
Trong quý 3/2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 167,85 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 17,0% so với quý 2/2026.
Tính chung 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 434,30 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 83,89 tỷ USD, tăng 7,5%, chiếm 19,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 350,41 tỷ USD, tăng 29,4%, chiếm 80,7%.
Trong 9 tháng năm 2026 có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,3% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,7%).
Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 9 tháng năm 2026, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 392,79 tỷ USD, chiếm 90,4%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 30,0 tỷ USD, chiếm 6,9%; nhóm hàng thủy sản đạt 9,10 tỷ USD, chiếm 2,1%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,41 tỷ USD, chiếm 0,6%.
Từ chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9 đạt 58,21 tỷ USD, tăng 6,0% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 13,14 tỷ USD, tăng 2,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 45,07 tỷ USD, tăng 7,1%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9/2026 tăng 45,8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 22,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 54,6%.
Trong quý 3/2026, kim ngạch nhập khẩu đạt 170,33 tỷ USD, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 8,8% so với quý 2/2026.
Tính chung 9 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 453,72 tỷ USD, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 118,17 tỷ USD, tăng 23,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 335,55 tỷ USD, tăng 42,0%.
Trong 9 tháng năm 2026 có 45 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 94,5% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 6 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 63,1%).
Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu chín tháng năm 2026, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 426,92 tỷ USD, chiếm 94,1%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 58,3%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 35,8%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 26,80 tỷ USD, chiếm 5,9%.
Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2026, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 140,0 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 187,34 tỷ USD.
Trong 9 tháng năm 2026, xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 122,62 tỷ USD tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 36,06 tỷ USD, tăng 25,3%; xuất siêu sang Nhật Bản 2,65 tỷ USD, tăng 85,9%; nhập siêu từ Trung Quốc 121,48 tỷ USD, tăng 43,0%; nhập siêu từ Hàn Quốc 43,75 tỷ USD, tăng 90,4%; nhập siêu từ ASEAN 15,49 tỷ USD, tăng 48,1%.
Như vậy, với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa tháng 9/2026 xuất siêu 1,27 tỷ USD. Tính chung 9 tháng năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 19,42 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 16,87 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 34,28 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 14,86 tỷ USD.
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