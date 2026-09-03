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Xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2026 đạt kỷ lục 770,14 tỷ USD

H Huyền Vy

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2026 ghi nhận kết quả kỷ lục 770,14 tỷ USD. Tuy nhiên, do tốc độ nhập khẩu (tăng 35,3%) nhanh hơn xuất khẩu (tăng 22,4%) nên cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu với 20,46 tỷ USD…

Cảng Tân Vũ, Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Quang Phúc.
Cảng Tân Vũ, Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Quang Phúc.

Theo số liệu báo cáo được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/9/2026, trong tháng 8/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 109,7 tỷ USD, giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD, là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu tăng 22,4%; nhập khẩu tăng 35,3%.

Nguồn: Cục Thống kê.
Nguồn: Cục Thống kê.

Cụ thể về xuất khẩu, trong tháng 8/2026 đạt 54,79 tỷ USD, tăng 3,2% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,5 tỷ USD, tăng 2,2%; khu vực FDI (kể cả dầu thô) đạt 44,29 tỷ USD, tăng 3,4%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8/2026 tăng 26,0%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 14,1%, khu vực FDI (kể cả dầu thô) tăng 29,2%.

Tính chung 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 374,84 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 74,47 tỷ USD, tăng 7,4%, chiếm 19,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực FDI (kể cả dầu thô) đạt 300,37 tỷ USD, tăng 26,9%, chiếm 80,1%.

Trong 8 tháng năm 2026 có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,6% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,0%).

Giá trị một số mặt hàng xuất khẩu 8 tháng năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.
Giá trị một số mặt hàng xuất khẩu 8 tháng năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 8 tháng năm 2026, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 337,99 tỷ USD, chiếm 90,2%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 26,65 tỷ USD, chiếm 7,1%; nhóm hàng thủy sản đạt 8,0 tỷ USD, chiếm 2,1%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,2 tỷ USD, chiếm 0,6%. 

Từ chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2026 đạt 54,91 tỷ USD, giảm 3,1% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 12,82 tỷ USD, giảm 7,1%; khu vực FDI đạt 42,09 tỷ USD, giảm 1,8%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2026 tăng 37,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 19,7%; khu vực FDI tăng 44,6%.

Tính chung 8 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 395,3 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 105,07 tỷ USD, tăng 23,7%; khu vực FDI đạt 290,23 tỷ USD, tăng 40,1%.

Trong 8 tháng năm 2026 có 43 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 93,9% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 3 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 55,5%).

Giá trị một số mặt hàng nhập khẩu 8 tháng năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.
Giá trị một số mặt hàng nhập khẩu 8 tháng năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu tám tháng năm 2026, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 372,04 tỷ USD, chiếm 94,1%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 57,6%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 36,5%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 23,26 tỷ USD, chiếm 5,9%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2026, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 122,0 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 161,9 tỷ USD.

Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu 8 tháng năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.
Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu 8 tháng năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê.

Trong 8 tháng năm 2026, xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 106,6 tỷ USD tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 31,4 tỷ USD, tăng 22,8%; xuất siêu sang Nhật Bản 2,4 tỷ USD, tăng 58,0%; nhập siêu từ Trung Quốc 107,7 tỷ USD, tăng 41,7%; nhập siêu từ Hàn Quốc 37,8 tỷ USD, tăng 89,4%; nhập siêu từ ASEAN 13,5 tỷ USD, tăng 43,4%.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa tháng 8 nhập siêu 0,12 tỷ USD. Tính chung 8 tháng năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,46 tỷ USD  (cùng kỳ năm trước xuất siêu 14,02 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 30,6 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 10,14 tỷ USD.

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