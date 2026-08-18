Chiến lược xuất nhập khẩu mới hướng tới tăng trưởng hai con số và cân bằng động

Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa mới tập trung vào mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển cân bằng động. Bằng việc lượng hóa cụ thể các chỉ tiêu và giải pháp, chiến lược hướng tới nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu chuỗi cung ứng và khẳng định vị thế thương mại quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn tới…

Chiến lược xuất nhập khẩu mới không chỉ tập trung vào tốc độ xuất khẩu mà phải tính đến cán cân thương mại. Ảnh: baochinhphu.vn.

Chiều 17/8/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì cuộc họp lấy ý kiến các đơn vị trong bộ về dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

ĐỔI MỚI TƯ DUY THEO HƯỚNG “CÂN BẰNG ĐỘNG”

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, Chiến lược phải được xây dựng phù hợp với bối cảnh, có tính khả thi và bảo đảm đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Đây cũng là điểm khác biệt quan trọng so với Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19/4/2022.

Chiến lược cần tích hợp các chủ trương về đổi mới mô hình tăng trưởng và nhìn nhận xuất nhập khẩu theo hướng “cân bằng động”. Theo đó, không chỉ tập trung vào tốc độ xuất khẩu mà phải tính đến cán cân thương mại, quan hệ đối tác và vai trò của nhập khẩu đối với sản xuất trong nước, chuỗi cung ứng và khả năng xuất khẩu của nền kinh tế.

Thông tin về dự thảo Chiến lược, ông Nguyễn Anh Sơn, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, cho biết thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”, Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược hiện hành, xây dựng dự thảo Chiến lược mới.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì cuộc họp lấy ý kiến về Dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: Nam Nguyễn.

Dự thảo Chiến lược đề ra 4 quan điểm chiến lược, xác định cụ thể các mục tiêu về quy mô, chất lượng, thị trường và 9 nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm. Các nhiệm vụ này được cụ thể hóa thành 82 nhiệm vụ, kèm thời gian, sản phẩm và đơn vị thực hiện trong phụ lục của dự thảo quyết định phê duyệt. Đây là điểm đáng chú ý bởi yêu cầu của lãnh đạo Bộ đặt ra không chỉ là có giải pháp mà giải pháp phải có khả năng triển khai, theo dõi và đánh giá.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đề nghị dự thảo cần cụ thể hơn về mục tiêu phát triển từng mặt hàng và thị trường; cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo từng thị trường. Bên cạnh thị trường, các ý kiến tại cuộc họp cũng đề cập yêu cầu nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ, xây dựng thương hiệu Việt và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hiện diện ở nước ngoài.

LƯỢNG HÓA MỤC TIÊU BẰNG CON SỐ CỤ THỂ

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu tiếp tục tổng hợp ý kiến, đặc biệt lưu ý tính khả thi của mục tiêu và giải pháp.

“Điều quan trọng không chỉ là xác định mục tiêu tăng trưởng, mà phải làm rõ để đạt được mục tiêu đó thì cần đi theo con đường nào, có những giải pháp gì và những giải pháp đó phải được lượng hóa bằng các chỉ tiêu, con số cụ thể”,Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Chiến lược phải đặt ra các giải pháp để thích ứng với những biến động của thị trường quốc tế và tính đến các tình huống có thể phát sinh trong quá trình thực hiện. Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; rà soát các thỏa thuận, cam kết và nghĩa vụ quốc tế liên quan.

Thứ trưởng giao Cục Xuất nhập khẩu tiếp tục hoàn thiện, lấy ý kiến trong nội bộ Bộ Công Thương, sau đó là các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, bảo đảm Chiến lược sát với yêu cầu thị trường và khả năng triển khai.

Với 82 nhiệm vụ đã được cụ thể hóa trong dự thảo Chiến lược, cùng yêu cầu tiếp tục lượng hóa mục tiêu, giải pháp và trách nhiệm thực hiện, bước tiếp theo của Chiến lược là xây dựng được một lộ trình rõ ràng để biến mục tiêu tăng trưởng xuất nhập khẩu cao thành năng lực thực tế của nền kinh tế.