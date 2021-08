18 bartender châu Á góp mặt trong danh sách top 100 gương mặt tiêu biểu của ngành đồ uống

Vị trí cao nhất top 100 tiếp tục thuộc về bartender Monica Berg của bar Tayer + Elementary (London). Đứng sát nút là Ago Perrone, linh hồn của quán bar danh giá The Connaught London - mới được the best bar in the world xếp đứng đầu danh sách 50 bar đỉnh nhất thế giới 2020.

Đại diện tiêu biểu nhất của châu Á là bartender Shingo Gokan – bộ óc đang vận hành đồng thời cả 6 bar tại Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ như Speak Low, Sober Company and The Odd Couple, SG Club từ vị trí thứ 8 năm ngoái đã vươn lên xếp thứ 4 thế giới.

Shingo Gokan chia sẻ điều khác biệt lớn nhất của mình là tiếp tục con đường của các bậc tiền bối, mang văn hóa Nhật Bản như trà đạo, ẩm thực Nhật Bản vào các sáng tạo đồ uống của mình. Bar của anh thiết kế thường phục vụ cả đồ ăn nhẹ. Giá của một ly cocktail tại bar của anh dao động trong khoảng 500.000 đồng. Anh đang chuẩn bị mở thêm ít nhất 2 bar mới.

Bartender Shingo Gokan - đại diện tiêu biểu nhất của châu Á.

Giống như “phù thủy”, các bartender luôn có vô vàn cách biến hóa để tạo ra những ly mocktail, cocktail hay sinh tố hấp dẫn ngay từ ánh nhìn. Ngoài việc hiểu và biết cách hòa trộn các nguyên liệu để ly đồ uống nổi sắc, dậy hương, kỹ thuật pha chế đẹp mắt của bartender cũng là yếu tố quan trọng thu hút và giữ chân khách.

Yếu tố cần và đủ để tạo nên một bartender là sự sáng tạo, hoặc ít ra cũng phải biết cách biến sản phẩm của mình thành tác phẩm nghệ thuật hoặc mang dáng dấp nghệ thuật. Ẩn sau mỗi ly cocktail, mocktail... không chỉ là nguyên liệu, thành phần mà còn có cả câu chuyện dài về sự ra đời, nguồn cảm hứng của người đầu tiên làm ra nó. Do đó nếu hiểu thoáng ra, cũng có thể coi bartender là một loại hình nghệ thuật, và người làm nghề bartender là một nghệ sĩ.

Trước đó, hồi tháng 5, The world's 50 best, trang web 19 năm xếp hạng các nhà hàng, quán bar trên khắp thế giới, cũng đã công bố danh sách các quán bar tốt nhất châu Á năm 2021 (Asia's 50 Best Bars). Năm nay, ban tổ chức mở rộng hạng mục xếp hạng quán bar, công bố không chỉ 50 mà 100 đại diện tốt nhất năm 2021. Trong đó có 3 đại diện Việt Nam là Nê Cocktail Bar, Summer Experiment, và Hybrid lần lượt đứng ở vị trí 76, 77 và 96.

Trong đó, đại diện đầu tiên của Việt Nam - Nê Coctail Bar nằm ẩn mình trên phố Tống Duy Tân, Hà Nội là một địa chỉ quen thuộc của du khách trong nước lẫn nước ngoài mỗi khi nhắc tới món Phở cocktail. Thức uống này từng xuất hiện trên báo quốc tế như CNN, SCMP... và được nhiều blogger du lịch nhắc tới. Chủ quán là Phạm Tiến Tiếp, một người pha chế có mệnh danh "phù thủy cocktail" cũng là người sáng tạo Phở cocktail.

Xếp ngay sau Nê Cocktail Bar trong danh sách 100 quán bar tốt nhất châu Á là Summer Experiment ở đường Lý Tự Trọng, quận 1, TP HCM. Những thức uống tại đây lại đem tới hương vị của những ly cocktail chế biến thủ công của cặp đôi người Australia Jay Moir và Annie Vu. Đứng ở số 96 là quán bar Hybrid nằm trên phố Tuệ Tĩnh, trung tâm TP Nha Trang. Theo website của quán, Hybrid được thiết kế như "một thế giới biển", có đủ không gian phục vụ tối đa 40 khách.

Tuy nhiên, Việt Nam đang hứng chịu đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, các quán bar trên toàn quốc đều phải đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Hy vọng dịch bệnh sớm bị đẩy lùi trên khắp thế giới, để chúng ta sớm gặp lại cảm giác tuyệt vời khi vô tình dừng chân tại một trong số các quán bar này trong hành trình du lịch của mình.