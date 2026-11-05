18 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam đã đưa vào khai thác

Trong số 21 trạm dừng nghỉ đầu tư mới do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản, 18 trạm đã hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu và đưa vào khai thác. Các trạm còn lại được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026...

Ảnh minh hoạ. Nguồn: PV VnEconomy

Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình triển khai đầu tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo mạng lưới được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt, toàn tuyến có 36 trạm dừng nghỉ. Trong đó, 7 trạm đã hoàn thành và đưa vào khai thác, gồm các trạm trên tuyến Hà Nội - Bắc Giang, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn, La Sơn - Hòa Liên, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Bến Lức - Trung Lương.

Đối với 29 trạm đầu tư mới, có 3 trạm do địa phương làm cơ quan chủ quản, gồm Hữu Nghị - Chi Lăng, Lạng Sơn - Bắc Giang và Trung Lương - Mỹ Thuận; 2 trạm do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm cơ quan chủ quản trên các tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Long Thành - Bến Lức.

Trong khi đó, 24 trạm do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản. Đến nay, 21 trạm đã ký hợp đồng đầu tư xây dựng, 3 trạm còn lại đang triển khai thủ tục đầu tư, gồm La Sơn - Hòa Liên (Km52+000), hầm Đèo Cả và Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong số 21 trạm đã ký hợp đồng, 18 trạm hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu và đưa vào khai thác, cơ bản đáp ứng nhu cầu của phương tiện lưu thông trên tuyến.

Các trạm Cam Lộ - La Sơn và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vẫn đang thi công. Tiến độ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn diện rộng tại các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa trong tháng 9 và tháng 10/2026. Dự kiến, công trình dịch vụ thiết yếu tại hai trạm này sẽ hoàn thành trong tháng 11/2026.

Riêng trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km144) đã hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất, hiện đang trong giai đoạn thiết kế để phê duyệt dự án, phê duyệt bảo vệ thi công và hoàn thiện thủ tục đất đai trước khi triển khai xây dựng.

Để bảo đảm tiến độ, Cục Đường bộ yêu cầu các nhà đầu tư tăng cường nguồn lực, bổ sung mũi thi công, tổ chức tăng ca, tăng kíp. Mục tiêu là hoàn thành công trình dịch vụ thiết yếu tại các trạm Diễn Châu - Bãi Vọt (bên trái tuyến), Quảng Ngãi - Hoài Nhơn Km77 (bên phải tuyến), Cam Lộ - La Sơn và Cam Lâm - Vĩnh Hảo trước ngày 15/11/2026; hoàn thành toàn bộ các trạm trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng.

Đối với trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km144), Cục Đường bộ đặt mục tiêu triển khai thi công trong tháng 11/2026. Cơ quan này cũng yêu cầu kiên quyết xử lý các nhà đầu tư chậm tiến độ theo quy định hợp đồng.

Bên cạnh tiến độ xây dựng, việc hoàn thiện thủ tục đất đai tại trạm dừng nghỉ Hậu Giang - Cà Mau Km100+200 cũng được đặt ra. Cục Đường bộ đề nghị lãnh đạo Bộ Xây dựng tiếp tục làm việc với tỉnh An Giang để hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất tại vị trí này.

Song song với các công trình dịch vụ thiết yếu, Cục Đường bộ yêu cầu nhà đầu tư đẩy nhanh triển khai hệ thống trạm sạc điện tại 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam, bảo đảm hoàn thành đồng bộ khi đưa các trạm vào khai thác.

Đối với những trạm dừng nghỉ hiện hữu trên các tuyến cao tốc đã khai thác trước đây, Cục Đường bộ sẽ phối hợp với địa phương và doanh nghiệp kinh doanh trạm để yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hệ thống trạm sạc điện, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện.