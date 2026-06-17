Các dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc – Nam nếu chậm tiến độ sẽ bị xem xét thu hồi

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi – Khánh Hòa hoàn thành các công trình dịch vụ công trước ngày 30/6/2026. Trường hợp không nỗ lực triển khai, cơ quan quản lý sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng và thu hồi dự án theo quy định...

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các ban quản lý dự án, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi – Khánh Hòa, bảo đảm hoàn thành các hạng mục dịch vụ công trước ngày 30/6/2026.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc đầu tư và đưa vào khai thác các trạm dừng nghỉ là nhiệm vụ cấp thiết nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc, đồng thời đáp ứng điều kiện triển khai thu phí đối với các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Các hạng mục dịch vụ công phải hoàn thành gồm bãi đỗ xe, không gian nghỉ ngơi, phòng nghỉ tạm thời cho lái xe, khu vệ sinh, nơi cung cấp thông tin, khu vực tuyên truyền an toàn giao thông và nơi trực của lực lượng cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết tiến độ nhiều dự án trạm dừng nghỉ trên đoạn tuyến từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã giao Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc, bảo đảm đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc và nhu cầu đi lại an toàn, thuận tiện của người dân; đồng thời yêu cầu báo cáo Thủ tướng Chính phủ hằng tuần về tình hình triển khai.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết thời gian qua đã nhiều lần tổ chức họp, ban hành thông báo kết luận và văn bản đôn đốc, yêu cầu các nhà đầu tư tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra, cơ quan này yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương rà soát, xây dựng lại tiến độ tổng thể và tiến độ chi tiết từng hạng mục theo ngày, tuần.

Đồng thời tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị, bổ sung mũi thi công, tổ chức tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các công trình dịch vụ công chậm nhất vào ngày 30/6/2026 và hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo cam kết hợp đồng.

Đáng chú ý, Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh trường hợp đến ngày 30/6/2026 nhà đầu tư không nỗ lực triển khai dự án, không hoàn thành các công trình dịch vụ công theo yêu cầu, cơ quan quản lý sẽ xem xét đánh giá năng lực thực hiện để chấm dứt hợp đồng và thu hồi dự án theo quy định của pháp luật.

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án cũng phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam nếu việc chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến hoặc làm chậm kế hoạch triển khai thu phí các đoạn cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Cục Đường bộ Việt Nam đồng thời yêu cầu các ban quản lý dự án tăng cường kiểm tra hiện trường, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của nhà đầu tư, kịp thời hỗ trợ giải quyết các vướng mắc phát sinh và triển khai ngay “chiến dịch thi công thần tốc đến ngày 30/6/2026 hoàn thành toàn bộ đường kết nối và công trình dịch vụ công của trạm dừng nghỉ”.

Khu Quản lý đường bộ III và Khu Quản lý đường bộ IV được giao phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và các cơ quan liên quan hướng dẫn thủ tục đấu nối, cấp phép thi công, kiểm tra phương án bảo đảm an toàn giao thông và xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.