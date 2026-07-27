Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ trên cao tốc trong năm 2026

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố và Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh đầu tư, xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ với các tuyến đường, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng...

Một trạm dừng nghỉ trên cao tốc. Ảnh: Dũng Huỳnh

Theo Bộ Xây dựng, việc triển khai được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về đôn đốc đầu tư, xây dựng trạm dừng nghỉ trên toàn bộ mạng lưới đường bộ cao tốc. Bộ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án cao tốc rà soát toàn bộ hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến đã đưa vào khai thác, đang đầu tư, chuẩn bị đầu tư cũng như các tuyến vành đai đô thị có tiêu chuẩn đường cao tốc.

Đối với các dự án đã được phê duyệt đầy đủ trạm dừng nghỉ nhưng chưa hoàn thành đầu tư, các địa phương phải khẩn trương hoàn tất thủ tục để sớm đưa công trình vào khai thác đồng bộ với tuyến cao tốc. Trường hợp các dự án chưa bố trí đầy đủ trạm dừng nghỉ, Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát, bổ sung theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và triển khai đầu tư ngay để đáp ứng nhu cầu khai thác.

Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, phương án bố trí hệ thống trạm dừng nghỉ phải được nghiên cứu đồng bộ ngay từ giai đoạn lập dự án để triển khai cùng với tuyến đường. Riêng các tuyến vành đai đô thị có tiêu chuẩn đường cao tốc, việc bố trí trạm dừng nghỉ cần được nghiên cứu phù hợp với điều kiện khai thác thực tế của từng tuyến.

Bộ Xây dựng giao Sở Xây dựng các địa phương phối hợp chặt chẽ với Cục Đường bộ Việt Nam trong quá trình triển khai. Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp hiện trạng và kế hoạch đầu tư hệ thống trạm dừng nghỉ trên từng tuyến cao tốc, báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.

Cục Đường bộ Việt Nam được giao rà soát, thống kê hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc, đồng thời hướng dẫn, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan chuyên môn của địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị liên quan tổ chức triển khai.

Đối với các tuyến cao tốc do Bộ Xây dựng quản lý, hiện có 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang được triển khai đầu tư. Đến nay, 20/21 trạm đã được triển khai, trong đó có 2 trạm cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác; 9 trạm đã đưa các hạng mục dịch vụ công thiết yếu vào hoạt động; 3 trạm đang khai thác tạm, trong khi 6 trạm vẫn chưa có các hạng mục dịch vụ công.

Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng; khẩn trương huy động bổ sung nhân lực, thiết bị, mở thêm mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo đúng tiến độ hợp đồng, đồng thời chịu trách nhiệm theo quy định nếu để xảy ra chậm tiến độ hoặc vi phạm các cam kết.