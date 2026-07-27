Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ trên cao tốc trong năm 2026

Theo Bộ Xây dựng, việc triển khai được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về đôn đốc đầu tư, xây dựng trạm dừng nghỉ trên toàn bộ mạng lưới đường bộ cao tốc. Bộ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố là cơ quan chủ quản hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án cao tốc rà soát toàn bộ hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến đã đưa vào khai thác, đang đầu tư, chuẩn bị đầu tư cũng như các tuyến vành đai đô thị có tiêu chuẩn đường cao tốc.
Đối với các dự án đã được phê duyệt đầy đủ trạm dừng nghỉ nhưng chưa hoàn thành đầu tư, các địa phương phải khẩn trương hoàn tất thủ tục để sớm đưa công trình vào khai thác đồng bộ với tuyến cao tốc. Trường hợp các dự án chưa bố trí đầy đủ trạm dừng nghỉ, Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát, bổ sung theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và triển khai đầu tư ngay để đáp ứng nhu cầu khai thác.
Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, phương án bố trí hệ thống trạm dừng nghỉ phải được nghiên cứu đồng bộ ngay từ giai đoạn lập dự án để triển khai cùng với tuyến đường. Riêng các tuyến vành đai đô thị có tiêu chuẩn đường cao tốc, việc bố trí trạm dừng nghỉ cần được nghiên cứu phù hợp với điều kiện khai thác thực tế của từng tuyến.
Bộ Xây dựng giao Sở Xây dựng các địa phương phối hợp chặt chẽ với Cục Đường bộ Việt Nam trong quá trình triển khai. Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp hiện trạng và kế hoạch đầu tư hệ thống trạm dừng nghỉ trên từng tuyến cao tốc, báo cáo Bộ Xây dựng để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.
Cục Đường bộ Việt Nam được giao rà soát, thống kê hệ thống trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc, đồng thời hướng dẫn, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan chuyên môn của địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị liên quan tổ chức triển khai.
Đối với các tuyến cao tốc do Bộ Xây dựng quản lý, hiện có 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang được triển khai đầu tư. Đến nay, 20/21 trạm đã được triển khai, trong đó có 2 trạm cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác; 9 trạm đã đưa các hạng mục dịch vụ công thiết yếu vào hoạt động; 3 trạm đang khai thác tạm, trong khi 6 trạm vẫn chưa có các hạng mục dịch vụ công.
Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng; khẩn trương huy động bổ sung nhân lực, thiết bị, mở thêm mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trong năm 2026 theo đúng tiến độ hợp đồng, đồng thời chịu trách nhiệm theo quy định nếu để xảy ra chậm tiến độ hoặc vi phạm các cam kết.
Các chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ đang tạo ra những thách thức và cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam. Mức thuế 12,5% theo Điều 301 không gây tác động tiêu cực lớn đến xuất khẩu công nghệ cao, nhưng lại đặt ra bài toán khó cho ngành nông sản và dệt may. Việt Nam cần có chiến lược thích ứng để duy trì lợi thế cạnh tranh.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch cải thiện và nâng cao 4 bộ chỉ số quan trọng gồm Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).
Với tổng vốn đầu tư gần 64.000 tỷ đồng, 51 dự án đầu tư ngoài ngân sách được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng cho Thanh Hóa trong năm 2026. Đến nay, gần một nửa số dự án đã hoàn thành, trong khi phần lớn các dự án còn lại sẽ cán đích trong hai quý cuối năm.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sau năm 2030, phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, là một cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...