Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu hoàn thiện các trạm dừng nghỉ, bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 06/02/2026
Đan Tiên
05/02/2026, 15:54
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành quốc lộ và cao tốc khẩn trương hoàn thiện hạng mục thiết yếu tại trạm dừng nghỉ, điều tiết giao thông và rà soát tốc độ khai thác nhằm bảo đảm an toàn đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân 2026...
Công điện vừa được Cục Đường bộ Việt Nam gửi tới các sở xây dựng, ban quản lý dự án và nhà đầu tư BOT nêu rõ yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, quản lý vận hành và bảo trì trên các tuyến quốc lộ, cao tốc, đồng thời phục vụ công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.
Theo đó, các trạm dừng nghỉ phải khẩn trương hoàn thành nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, nhà tạm và đường đấu nối ra vào cao tốc; tổ chức vận hành thử nghiệm bốn trung tâm quản lý giao thông để theo dõi tình hình lưu thông và xử lý sự cố trong cao điểm Tết.
Các đơn vị được yêu cầu chủ động xây dựng phương án phân luồng khi xảy ra ùn tắc, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương, đặc biệt trước và sau kỳ nghỉ lễ. Đồng thời, rà soát bổ sung điều kiện an toàn tại các bến phà.
Đối với các tuyến cao tốc phân kỳ 4 làn xe, làn dừng khẩn cấp không liên tục, Cục Đường bộ đề nghị nghiên cứu thí điểm điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa theo từng loại phương tiện để nâng cao an toàn. Với các đoạn có điều kiện khai thác hạn chế như dốc lớn, sương mù hoặc tầm nhìn kém, việc điều chỉnh tốc độ phải hoàn thành trong tháng 2/2026.
Bên cạnh đó, các ban quản lý dự án và nhà đầu tư BOT phải bổ sung đinh phản quang, đèn chớp vàng hoặc đèn cảnh báo sử dụng năng lượng mặt trời tại khu vực làn dừng khẩn cấp; rà soát, điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ; tăng cường quản lý, bảo trì và khắc phục tồn tại hạ tầng, bảo đảm an toàn giao thông đối với các dự án quốc lộ đang thi công trước khi bàn giao khai thác.
Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, Ninh Bình đang nổi lên là điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư Singapore với môi trường đầu tư thuận lợi và dư địa tăng trưởng lớn.
Tháng đầu tiên của năm 2026 đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường với gần 49 nghìn doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy mô vốn doanh nghiệp cũng giảm đáng kể...
Mặc dù tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức giảm do sự sụt giảm của vốn điều chỉnh, nhưng vốn thực hiện và vốn đăng ký mới vẫn tiếp tục duy trì đà tăng…
Một tín hiệu đang cho thấy Chính phủ Trung Quốc sẽ đặt ra một mục tiêu tăng trưởng quốc gia thấp hơn, trong khoảng 4,5-5%, tại kỳ họp Quốc hội sắp tới...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: