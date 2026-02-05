Thứ Sáu, 06/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu hoàn thiện các trạm dừng nghỉ, bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết 2026

Đan Tiên

05/02/2026, 15:54

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành quốc lộ và cao tốc khẩn trương hoàn thiện hạng mục thiết yếu tại trạm dừng nghỉ, điều tiết giao thông và rà soát tốc độ khai thác nhằm bảo đảm an toàn đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân 2026...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Công điện vừa được Cục Đường bộ Việt Nam gửi tới các sở xây dựng, ban quản lý dự án và nhà đầu tư BOT nêu rõ yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, quản lý vận hành và bảo trì trên các tuyến quốc lộ, cao tốc, đồng thời phục vụ công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Theo đó, các trạm dừng nghỉ phải khẩn trương hoàn thành nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, nhà tạm và đường đấu nối ra vào cao tốc; tổ chức vận hành thử nghiệm bốn trung tâm quản lý giao thông để theo dõi tình hình lưu thông và xử lý sự cố trong cao điểm Tết.

Các đơn vị được yêu cầu chủ động xây dựng phương án phân luồng khi xảy ra ùn tắc, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương, đặc biệt trước và sau kỳ nghỉ lễ. Đồng thời, rà soát bổ sung điều kiện an toàn tại các bến phà.

Đối với các tuyến cao tốc phân kỳ 4 làn xe, làn dừng khẩn cấp không liên tục, Cục Đường bộ đề nghị nghiên cứu thí điểm điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa theo từng loại phương tiện để nâng cao an toàn. Với các đoạn có điều kiện khai thác hạn chế như dốc lớn, sương mù hoặc tầm nhìn kém, việc điều chỉnh tốc độ phải hoàn thành trong tháng 2/2026.

Bên cạnh đó, các ban quản lý dự án và nhà đầu tư BOT phải bổ sung đinh phản quang, đèn chớp vàng hoặc đèn cảnh báo sử dụng năng lượng mặt trời tại khu vực làn dừng khẩn cấp; rà soát, điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ; tăng cường quản lý, bảo trì và khắc phục tồn tại hạ tầng, bảo đảm an toàn giao thông đối với các dự án quốc lộ đang thi công trước khi bàn giao khai thác.

Không để người dân chậm về quê đón Tết vì thiếu phương tiện vận tải

09:12, 05/02/2026

Không để người dân chậm về quê đón Tết vì thiếu phương tiện vận tải

Cục Đường bộ Việt Nam được giao quản lý đoạn cao tốc Bùng - Vạn Ninh

07:45, 05/11/2025

Cục Đường bộ Việt Nam được giao quản lý đoạn cao tốc Bùng - Vạn Ninh

Quyết tâm hoàn thành xây dựng 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025

14:02, 31/07/2025

Quyết tâm hoàn thành xây dựng 3.000 km đường bộ cao tốc trong năm 2025

Từ khóa:

cao tốc Bắc - Nam đầu tư đường bộ hạ tầng - giao thông trạm dừng nghỉ

Đọc thêm

Ninh Bình đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI từ Singapore

Ninh Bình đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI từ Singapore

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, Ninh Bình đang nổi lên là điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư Singapore với môi trường đầu tư thuận lợi và dư địa tăng trưởng lớn.

Tháng 1/2026: Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng, quy mô vốn nhỏ lại

Tháng 1/2026: Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng, quy mô vốn nhỏ lại

Tháng đầu tiên của năm 2026 đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường với gần 49 nghìn doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy mô vốn doanh nghiệp cũng giảm đáng kể...

Tháng 1/2026: Vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 2,6 tỷ USD

Tháng 1/2026: Vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 2,6 tỷ USD

Mặc dù tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức giảm do sự sụt giảm của vốn điều chỉnh, nhưng vốn thực hiện và vốn đăng ký mới vẫn tiếp tục duy trì đà tăng…

Nhiều địa phương Trung Quốc giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2026

Nhiều địa phương Trung Quốc giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2026

Một tín hiệu đang cho thấy Chính phủ Trung Quốc sẽ đặt ra một mục tiêu tăng trưởng quốc gia thấp hơn, trong khoảng 4,5-5%, tại kỳ họp Quốc hội sắp tới...

Đồng Nai cấp phép 3 dự án FDI với tổng vốn gần 550 triệu USD

Đồng Nai cấp phép 3 dự án FDI với tổng vốn gần 550 triệu USD

Đồng Nai vừa trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án FDI, với tổng vốn gần 550 triệu USD, tiếp tục khẳng định sức hút đầu tư và đà phục hồi tích cực của kinh tế địa phương ngay từ đầu năm.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ninh Bình đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI từ Singapore

Đầu tư

2

Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

Bất động sản

3

Sản xuất nông, lâm, thủy sản tháng 1 khởi sắc

Thị trường

4

Vì sao du lịch Việt Nam cần “hãng hàng không du lịch”?

Doanh nghiệp

5

Tháng 1/2026: Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng, quy mô vốn nhỏ lại

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy