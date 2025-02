22 nhà đầu tư đăng ký mua 27,3 triệu cổ phiếu "ế" của Thép Nam Kim

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về vệc chào bán tiếp hơn 27 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết.

Cụ thể: NKG kên kế hoạch chào bán 131.638.903 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tính tới ngày 24/1, NKG đã chào bán được 104,26 triệu cổ phiếu, tương ứng đạt 79,2% tổng lượng chào bán và còn lại hơn 27,3 triệu cổ phiếu chưa phân phối được.

Theo đó, NKG sẽ tiếp tục phân phối hơn 27,3 triệu cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết cho 22 nhà đầu tư với giá 12.000 đồng/cp và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ thời điểm chào bán và thời gian đăng ký, nộp tiền từ ngày 15/2 đến ngày 26/2/2025.

Trong danh sách 22 nhà đầu tư, nhiều nhất có Chủ tịch HĐQT ông Hồ Minh Quang dự kiến mua 7.476.133 cổ phiếu, khoảng hơn 89,7 tỷ đồng; nhà đầu tư Trương Quốc Đông dự kiến mua 15 triệu cổ phiếu, khoảng 180 tỷ đồng; nhà đầu tư Nguyễn Hoàng Nguyên dự kiến mua 3 triệu cổ phiếu, tương ứng 36 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh dự kiến mua 1 triệu cổ phiếu, khoảng 12 tỷ đồng; bà Nguyễn Kim Quyên dự kiến mua 500.000 cổ phiếu, khoảng 6 tỷ đồng …

Như vậy, với giá đóng cửa ngày 17/2 là 13.700 đồng/cổ phiếu, nhóm 22 nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu với giá chiết khấu khoảng 12,41% so với giá thị trường.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán là 1.579,7 tỷ đồng - trong đó, toàn bộ số tiền huy động được dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ, thời gian giải ngân dự án đầu tư từ quý IV/2024 đến quý I/2025.

Dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ với quy mô bao gồm dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm; 2 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm; và dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm.

Dự án nằm ở Đường số 1, KCN Mỹ Xuân B1 - Đại Dương, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tổng vốn đầu tư là 4.500 tỷ đồng (Theo thiết kế, dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ có tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng (cơ cấu vốn góp của nhà đầu tư 30% (1.350 tỷ đồng) và 70% là nợ vay (3.150 tỷ đồng).

Về kết quả kinh doanh, NKG công bố kết quả kinh doanh năm 2024 kém khả quan với doanh thu thuần quý 4/2024 đạt 4,5 nghìn tỷ đồng (-14% so với cùng kỳ quý trước; +0% so với cùng kỳ năm trước); lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS: 18 tỷ đồng (-72% so với cùng kỳ quý trước; -18% so với cùng kỳ năm trước).

Tổng sản lượng bán tôn mạ và ống thép: 232.300 tấn (-7% so với cùng kỳ quý trước; +5% so với cùng kỳ năm trước); Giá bán trung bình (ASP) tương ứng: 19,2 triệu đồng/tấn (-7% so với cùng kỳ quý trước; -4% so với cùng kỳ năm trước).

Lũy kế cả năm 2024 với doanh thu thuần đạt 20,6 nghìn tỷ đồng (+11% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 104% dự báo năm 2024 của VCSC); lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 453 tỷ đồng (+286% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 68% dự báo năm tài chính 2024 của VCSC).

Tổng sản lượng bán tôn mạ và ống thép: 1.014.600 tấn (+18% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 100% dự báo năm 2024 của VCSC); Giá bán trung bình (ASP) tương ứng: 20,3 triệu đồng/tấn (-6% so với cùng kỳ năm trước; 103% hoàn thành dự báo năm 2024 của VCSC).

Qua đó, VCSC cho biết nhìn chung, vì lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS năm 2024 chỉ hoàn thành 68% dự báo năm 2024 của VCSC và VCSC nhận thấy rủi ro giảm đối với các dự báo hiện tại của VCSC cho NKG, dù cần thêm đánh giá chi tiết.