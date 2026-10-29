4 sàn thương mại điện tử lớn thu về 442 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số trên Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki đạt 441,97 nghìn tỷ đồng, tăng 44,47% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng hàng hóa tiêu thụ đạt khoảng 3,28 tỷ sản phẩm, tăng 12,46%...

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Trong quý 3/2026, tổng doanh số trên 4 sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki đạt 150,38 nghìn tỷ đồng, với sản lượng tiêu thụ 1.089,1 triệu sản phẩm. So với cùng kỳ năm 2025, doanh số tăng 45,16%, trong khi sản lượng tăng 10,13%.

Cụ thể, theo báo cáo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, tháng 8 ghi nhận doanh số cao nhất trong quý, đạt 52,2 nghìn tỷ đồng, trước khi giảm xuống 47,3 nghìn tỷ đồng trong tháng 9.

Cả ba tháng đều có doanh số cao hơn cùng kỳ năm trước, nhưng tốc độ tăng trưởng thu hẹp dần, từ 51,1% trong tháng 7 xuống 37,2% trong tháng 9. Điều này cho thấy thị trường vẫn duy trì mức doanh số cao hơn năm trước, dù đà tăng trưởng chậm lại vào cuối quý.

SẢN PHẨM MALL ĐÓNG GÓP NGÀY CÀNG LỚN VÀO DOANH SỐ SÀN

Còn trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số trên bốn sàn đạt 441,97 nghìn tỷ đồng, tăng 44,47% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng hàng hóa tiêu thụ đạt khoảng 3,28 tỷ sản phẩm, tăng 12,46%. Trong khi đó, số lượng cửa hàng hoạt động trên các sàn đạt khoảng 661.200, tăng 16,74%.

Doanh số 3 quý 2026 và 9 tháng 2026.

Trong quý 3/2026, Shopee và TikTok Shop đã đạt thế cân bằng về quy mô thị phần. Chênh lệch thị phần giữa hai nền tảng thu hẹp từ gần 15 điểm phần trăm trong quý 3/2025 xuống chỉ còn hơn 1% trong quý 3/2026.

Tuy nhiên, lợi thế giữa hai nền tảng vẫn có sự phân hóa theo ngành hàng. TikTok Shop chiếm ưu thế ở thời trang nam, với thị phần 68,1%, và thời trang nữ, với 64,5%. Trong khi đó, Shopee dẫn đầu ở điện thoại và máy tính bảng, với 72,1%; điện gia dụng, với 61,8%; và nhà cửa - đời sống, với 53,1%.

Ở các ngành làm đẹp, bách hóa - thực phẩm, thể thao - du lịch và sức khỏe, thị phần của hai sàn tương đối sát nhau.

Trong quý 3/2026, bốn sàn thương mại điện tử ghi nhận khoảng 470.300 gian hàng có phát sinh lượt bán, giảm 2,47% so với cùng kỳ năm 2025 và giảm 10,68% so với quý 2/2026. Như vậy, dù doanh số thị trường tăng 5,16% so với quý trước, số gian hàng có lượt bán lại giảm so với cả quý trước và cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này cho thấy tăng trưởng doanh số không đi kèm với gia tăng tương ứng về số lượng gian hàng có phát sinh giao dịch.

Biến động số lượng gian hàng phát sinh đơn hàng.

Trong quý 3/2026, trên hai sàn Shopee và TikTok Shop, các gian hàng chính hãng (Shop Mall) chỉ chiếm 3,54% tổng số gian hàng có phát sinh lượt bán nhưng đóng góp tới 36,8% tổng doanh số. Tỷ trọng doanh số cao hơn đáng kể so với tỷ trọng số gian hàng cho thấy vai trò của nhóm Shop Mall trong hoạt động kinh doanh trên hai nền tảng.

So với cùng kỳ năm 2025, doanh số Shop Mall trên Shopee tăng 43,1%, trong khi số gian hàng có lượt bán giảm 8,3%. Ngược lại, trên TikTok Shop, số gian hàng Mall tăng 76,4% và doanh số tăng 64,9%.

Dữ liệu chiến dịch 9.9 vừa qua của Lazada cũng cho thấy sức hút của mô hình gian hàng chính hãng. Theo đó, giá trị đơn hàng trung bình (AOV) tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, trong khi tổng giá trị giao dịch (GMV) của LazMall tăng hơn 10 lần so với ngày thường, thuộc nhóm tăng cao nhất khu vực. Các đơn hàng trên 100 USD (tương đương với 2,600,000 VNĐ) ghi nhận sự đóng góp ấn tượng khi chiếm tới gần một nửa (42%) GMV chiến dịch của Lazada tại Việt Nam.

Đồng thời, chiến dịch cũng giúp nhiều thương hiệu đạt được các cột mốc tăng trưởng đáng kể. So với chiến dịch 6.6 năm 2026, số lượng thương hiệu trên Lazada đạt GMV tối thiểu 1 triệu USD tiếp tục tăng 8,0%, bên cạnh sự tăng trưởng ở nhóm thương hiệu đạt các cột mốc 100.000 USD và 500.000 USD.

Người tiêu dùng hiện cũng có xu hướng khám phá các thương hiệu quốc tế được tích hợp vào hệ sinh thái mua sắm trong nước nhờ chất lượng hàng hóa được đảm bảo, vận chuyển nhanh chóng và đổi trả dễ dàng. Theo đó, trong dịp 9/9, nhóm sản phẩm từ TMALL và Gmarket được tích hợp trên Lazada cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ từ Việt Nam với GMV tăng gần 10 lần (872%) và số lượng đơn hàng tăng hơn 5 lần (434%) so với ngày thường.

Xét theo ngành hàng, làm đẹp, nhà cửa - đời sống và thời trang nữ là những nhóm dẫn đầu về doanh số. Trong khi đó, bách hóa - thực phẩm ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất, với doanh số tăng 80,6% và sản lượng tăng 49,5%.

Ở tất cả các ngành hàng, tốc độ tăng doanh số đều cao hơn tốc độ tăng sản lượng, phản ánh xu hướng giá bán bình quân tăng. Chênh lệch này thể hiện rõ nhất ở ngành điện gia dụng, khi doanh số tăng 51,4% nhưng sản lượng chỉ tăng 2,6%. Một số ngành như văn phòng phẩm, chăm sóc thú cưng và phụ kiện thời trang cũng ghi nhận doanh số tăng trong khi sản lượng giảm.

DOANH SỐ SẢN PHẨM TRÊN 1 TRIỆU ĐỒNG TĂNG MẠNH NHẤT

Cơ cấu doanh số trong quý 3/2026 cho thấy xu hướng dịch chuyển sang các phân khúc giá cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng doanh số của các sản phẩm có giá dưới 200.000 đồng giảm từ 50,1% xuống 42,2%, trong khi cả năm phân khúc từ 200.000 đồng trở lên đều tăng tỷ trọng.

Đáng chú ý, nhóm sản phẩm có giá trên 1 triệu đồng chiếm 19% tổng doanh số, tăng từ mức 14,5% cùng kỳ năm 2025. Đây là phân khúc có mức tăng tỷ trọng lớn nhất. Trong khi đó, nhóm sản phẩm có giá từ 100.000 - 200.000 đồng vẫn chiếm tỷ trọng doanh số lớn nhất, đạt 22,9%.

Về sản lượng, các sản phẩm có giá dưới 100.000 đồng vẫn có lượng bán cao nhất, vượt xa các phân khúc còn lại. Như vậy, dù các sản phẩm giá cao ngày càng đóng góp nhiều hơn vào doanh số, nhóm sản phẩm giá thấp vẫn giữ vai trò lớn về số lượng hàng hóa tiêu thụ.

Về thương hiệu, Apple dẫn đầu bảng xếp hạng với doanh số khoảng 1.923 tỷ đồng, dù là thương hiệu duy nhất trong top 10 ghi nhận tăng trưởng âm, giảm 23,35%.

Trong khi đó, Samsung và Vinamilk có mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm, lần lượt đạt 98,70% và 225,86%. Nhờ đó, khoảng cách doanh số giữa Samsung và Apple thu hẹp từ khoảng 1.690 tỷ đồng xuống còn khoảng 290 tỷ đồng.

Dự báo quý 4/2026.

Theo dự báo của Metric, trong quý 4/2026, doanh số trên bốn sàn thương mại điện tử có thể đạt 165,5 nghìn tỷ đồng, với sản lượng khoảng 1.102,3 triệu sản phẩm. So với quý 3/2026, các chỉ tiêu này lần lượt tăng 10,05% và 1,22%.

Thị trường được kỳ vọng tiếp tục mở rộng trong quý cuối năm, gắn với các đợt mua sắm cao điểm và nhu cầu phục vụ mùa lễ hội. Các chương trình khuyến mãi 11.11, 12.12, cùng dịp Giáng sinh và thời điểm chuẩn bị đón năm mới được kỳ vọng hỗ trợ nhu cầu mua sắm ở các nhóm làm đẹp, thời trang, điện tử, gia dụng và quà tặng.