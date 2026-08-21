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Askonomy

Máy tính, laptop bán trên sàn thương mại điện tử tháng 7 giảm tới 11%

H Hạ Chi

Doanh số nhóm máy tính, laptop và phụ kiện trên 4 sàn thương mại điện tử đạt 434,1 tỷ đồng trong tháng 7/2026, giảm 11% so với tháng 6, trong khi sản lượng bán giảm 9%...

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI.
Ảnh minh hoạ tạo bởi AI.

Theo nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, trong tháng 7/2026, nhóm sản phẩm máy tính, laptop và phụ kiện máy tính, laptop ghi nhận doanh số 434,1 tỷ đồng trên 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki, với khoảng 1,2 triệu lượt bán.

Số lượng shop tham gia bán nhóm sản phẩm này đạt 6,4 nghìn, giảm 39% so với tháng 6. Các số liệu đã được loại bỏ đơn hàng ảo và sản phẩm quà tặng.

Xét theo từng nền tảng, Shopee tiếp tục chiếm phần lớn doanh số với 311,4 tỷ đồng, tương đương 71,7% tổng doanh thu được thể hiện trong báo cáo. TikTok Shop đứng thứ hai với khoảng 122 tỷ đồng, và Lazada ghi nhận 688,3 triệu đồng.

Đáng chú ý, diễn biến doanh số trong tháng khá thất thường, với nhiều thời điểm tăng mạnh rồi nhanh chóng giảm. Theo biểu đồ doanh số theo ngày, mức doanh thu cao nhất xuất hiện vào đầu, giữa và khoảng nửa cuối tháng, trong khi những ngày cuối tháng doanh số duy trì quanh mức 10-11 tỷ đồng/ngày.

Cơ cấu ngành hàng cho thấy chuột và bàn phím là nhóm có doanh số cao nhất, tiếp đến là màn hình, linh kiện máy tính để bàn và máy tính xách tay, laptop. Các nhóm thiết bị ngoại vi và phụ kiện, phụ kiện máy tính cũng đóng góp đáng kể vào tổng doanh số.

Nguồn: Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu Metric.vn.
Nguồn: Nền tảng tổng hợp và phân tích dữ liệu Metric.vn. 

Đáng chú ý, nhóm laptop vẫn giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu thị trường, trong khi máy tính bàn và các dòng máy tính chuyên dụng có doanh số thấp hơn đáng kể. Điều này cho thấy nhu cầu trên các sàn thương mại điện tử tập trung nhiều vào những thiết bị phục vụ học tập, làm việc và nâng cấp hệ thống máy tính cá nhân, thay vì chỉ tập trung vào máy tính hoàn chỉnh.

Xét theo phân khúc giá, nhóm sản phẩm từ khoảng 2-3,5 triệu đồng có quy mô doanh số cao nhất, xếp sau là các khoảng giá 3,5-5 triệu đồng.

Ở nhóm thương hiệu, Asus đứng đầu với tỷ trọng 15,9% trong bảng xếp hạng 10 thương hiệu có doanh số cao nhất. Dell đứng thứ hai với 11,8%, tiếp theo là Apple 11,4% và Logitech 11,1%.

Danh sách sản phẩm bán chạy trong tháng cũng cho thấy laptop Apple xuất hiện nhiều trong nhóm sản phẩm có sức mua cao. Đáng chú ý trong danh sách này, bên cạnh các sản phẩm điện tử, còn ghi nhận sự xuất hiện của linh kiện CPU Intel. 

Nhìn chung, thị trường máy tính, laptop và phụ kiện trên các sàn thương mại điện tử trong tháng 7/2026 ghi nhận sự suy giảm cả về doanh thu, sản lượng và số lượng shop so với kỳ liền trước.

Tuy nhiên, quy mô doanh thu hơn 434 tỷ đồng cùng sự đa dạng về phân khúc giá và nhóm sản phẩm cho thấy thương mại điện vẫn là một kênh bán hàng tiềm năng đối với ngành hàng thiết bị công nghệ.

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