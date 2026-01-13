Quý 1/1016, có 61 mã bị cắt margin trên HNX

Nguyên nhân các mã chứng khoán bị cắt margin chủ yếu là do đang nằm trong diện bị kiểm soát, cảnh báo, bị đình chỉ giao dịch, hạn chế giao dịch, chậm công bố thông tin, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2025 là số âm,...

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2026.

Theo danh sách này, sẽ có 61 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2026. Ngày có bắt đầu có hiệu lực là 10/1/2026.

Nguyên nhân các mã chứng khoán bị cắt margin chủ yếu là do đang nằm trong diện bị kiểm soát, cảnh báo, bị đình chỉ giao dịch, hạn chế giao dịch, chậm công bố thông tin, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2025 là số âm,...Cụ thể:

19 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo: BCC của Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn; DHP của CTCP Điện cơ Hải Phòng; DS3 của Công ty cổ phần DS3; HCT của Công ty cổ phần Thương mại-Dịch vụ-Vận tải Xi măng Hải Phòng; LDP của CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar; MAS của CTCP Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng; MED của CTCP Dược Trung Ương Mediplantex; NBP của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình; NVB của Ngân hàng TMCP Quốc Dân; PGT của CTCP PGT Holdings; PPE của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư PP ENTERPRISE; PTD của Công ty Cổ phần Thiết kế xây dựng thương mại Phúc Thịnh; SPC của CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn; TXM của CTCP Vicem Thạch cao Xi măng; VC9 của Công ty cổ phần xây dựng số 9- VC9; VE4 của CTCP Xây dựng Điện Vneco 4; VHL của CTCP Viglacera Hạ Long; VJC của CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba; VTV của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM.

07 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025 là số âm: CAG của CTCP Cảng An Giang; FID của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam; KKC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái; OCH của CTCP One Capital Hospitality; PV2 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2; SSM của CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM; VE1 của CTCP Xây dựng điện VNECO 1;

06 mã chứng khoán có lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025 là số âm: KDM của Công ty Cổ Phần Tập đoàn GCL; POT của CTCP Thiết bị Bưu điện; THB của CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hoá; THT của CTCP Than Hà Tu - Vinacomin; TTH của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành; VIG của Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam.

05 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát: APS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương; BTS của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn; HOM của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai; PEN của CTCP Xây lắp III Petrolimex; VC2 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.

04 mã chứng khoán có lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025 tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025 là số âm: HEV của Công ty cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề; KSD của CTCP Đầu tư DNA; SMT của CTCP SAMETEL; VTC của CTCP Viễn thông VTC.

03 mã chứng khoán bị cảnh báo, kiểm soát; Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 của công ty mẹ tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét là số âm: AAV của Công ty cổ phần AAV Group; API của Công ty cổ phần Đầu tư Châu á - Thái Bình Dương; BNA của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc;

03 mã chứng khoán có lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2025 là số âm: GMA của Công ty cổ phần G-Automobile; ICG của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng; SGD của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà;

02 mã chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát: IDJ của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam; SDU của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà.

01 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch; Lợi nhuận sau thuế bán niên 2025 tại Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 là số âm: SDA của CTCP SIMCO Sông Đà.

01 mã chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát, hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch; Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 của công ty mẹ tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét là số âm: AMV của Công ty cổ phần SXKD Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ.

01 mã chứng khoán thuộc diện bị hạn chế giao dịch; Tổ chức niêm yết có BCTC bán niên soát xét năm 2025 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán; Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2025 tại BCTC bán niên soát xét năm 2025 là số âm: CET của Công ty cổ phần HTC Holding.

01 mã chứng khoán thuộc diện bị hạn chế giao dịch; Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025 tại báo cáo tài chính bán niên năm 2025 được soát xét là số âm: VE3 của CTCP Xây dựng điện VNECO3

01 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, hạn chế giao dịch; Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin: GKM của Công ty cổ phần GKM Holdings.

01 mã chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát, Hạn chế giao dịch; Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2025 trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2025 là số âm: SRA của CTCP SARA Việt Nam.

01 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch: DDG của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương.

01 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: VNT của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương.

01 mã chứng khoán công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: NRC của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC.

01 mã chứng khoán thuộc diện bị hạn chế giao dịch: HBS của Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình.

01 mã là tổ chức niêm yết có Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán: PGN của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa.

01 mã chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát, hạn chế giao dịch: ECI của Công ty cổ phần Tập đoàn ECI.