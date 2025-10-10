Quý 3, có 62 mã bị cắt margin trên HNX

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 10/10/2025
Hà Anh
10/10/2025, 19:09
Có 62 mã bị cắt margin từ ngày 10/10 - trong đó 17 mã thuộc diện cảnh báo, 9 mã thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát và 1 mã có thời gian niêm yết dưới 6 tháng
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 3/2025.
Theo đó, có 62 mã bị cắt margin từ ngày 10/10 - trong đó, có tới 17 mã thuộc diện cảnh báo, 9 mã thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, 5 mã có lợi nhuận sau thuế công ty mẹ trên báo cáo tài chính bán niên soát xét là con số âm... và duy nhất chỉ có 01 mã có thời gian niêm yết dưới 6 tháng. Cụ thể:
17 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo: DS3, BCC, HCT, LDP, MAS, MED, NBP, NVB, PPE, PTD, SPC, TXM, VC9, VE4, VHL, VTJ, VTV
09 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát: APS, BTS, DDG, ECI, HOM, PEN, TIG, VC2, NBP
05 mã có lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2025 là số âm: BNA, GMA, ICG, SGD, VTC
05 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025 là số âm: CAG, KKC, PV2, VE1, VIG
05 mã có lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025 là số âm: KDM, POT, THB, THT, TTH
03 mã chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát, hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch; Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 của công ty mẹ tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét là số âm: AMV, OCH, SRA
03 mã có lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025 tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025 là số âm: HEV, KSD, SMT
03 mã chứng khoán thuộc diện bị hạn chế giao dịch: CET, HBS, VE3
02 mã chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát: IDJ, SDU
1 mã chứng khoán bị cảnh báo, kiểm soát; Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 của công ty mẹ tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét là số âm: AAV,
1 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, hạn chế giao dịch; Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2025 là số âm: FID
1 mã chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 của công ty mẹ tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét là số âm: API
1 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, hạn chế giao dịch; Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin: GKM
1 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin; Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025 là số âm: SSM
1 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch; Lợi nhuận sau thuế năm 2024 tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 là số âm: SDA
1 mã có Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán: PGT
1 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: VNT
1 mã nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: NRC
1 mã chứng khoán có thời gian niêm yết dưới 06 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên: TD6
Các nhà phân tích của SSI Research dự báo cổ phiếu Masan (Hose: MSN) có thể thu hút khoảng 98 triệu USD dòng vốn nước ngoài trong giai đoạn hậu nâng hạng.
Hai phiên tăng mạnh cuối tuần đã đưa VNI thoát khỏi vùng tích lũy dưới 1700 điểm. Mặc dù không phải cổ phiếu nào cũng hưởng lợi sự diễn biến tăng mạnh này nhưng bất kỳ mức tăng cao ở điểm số cũng sẽ thúc đẩy tâm lý tích cực.
Hiện tượng cực kỳ hiếm gặp đã xuất hiện chiều nay khi cả VIC lẫn VHM cùng tăng kịch trần. Đó là chưa kể VRE tăng 6,18%, thêm VPL tăng 2,06%. Chỉ 4 cổ phiếu này đã đem về hơn 17 điểm tăng cho VN-Index.
Và một số nhóm khác như doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán...
