Quý 3, có 62 mã bị cắt margin trên HNX

Có 62 mã bị cắt margin từ ngày 10/10 - trong đó 17 mã thuộc diện cảnh báo, 9 mã thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát và 1 mã có thời gian niêm yết dưới 6 tháng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 3/2025.

Theo đó, có 62 mã bị cắt margin từ ngày 10/10 - trong đó, có tới 17 mã thuộc diện cảnh báo, 9 mã thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, 5 mã có lợi nhuận sau thuế công ty mẹ trên báo cáo tài chính bán niên soát xét là con số âm... và duy nhất chỉ có 01 mã có thời gian niêm yết dưới 6 tháng. Cụ thể:

17 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo: DS3, BCC, HCT, LDP, MAS, MED, NBP, NVB, PPE, PTD, SPC, TXM, VC9, VE4, VHL, VTJ, VTV

09 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát: APS, BTS, DDG, ECI, HOM, PEN, TIG, VC2, NBP

05 mã có lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2025 là số âm: BNA, GMA, ICG, SGD, VTC

05 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025 là số âm: CAG, KKC, PV2, VE1, VIG

05 mã có lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025 là số âm: KDM, POT, THB, THT, TTH

03 mã chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát, hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch; Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 của công ty mẹ tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét là số âm: AMV, OCH, SRA

03 mã có lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025 tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025 là số âm: HEV, KSD, SMT

03 mã chứng khoán thuộc diện bị hạn chế giao dịch: CET, HBS, VE3

02 mã chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát: IDJ, SDU

1 mã chứng khoán bị cảnh báo, kiểm soát; Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 của công ty mẹ tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét là số âm: AAV,

1 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, hạn chế giao dịch; Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2025 là số âm: FID

1 mã chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 của công ty mẹ tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét là số âm: API

1 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, hạn chế giao dịch; Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin: GKM

1 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin; Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025 là số âm: SSM

1 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch; Lợi nhuận sau thuế năm 2024 tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 là số âm: SDA

1 mã có Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2025 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán: PGT

1 mã chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: VNT

1 mã nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: NRC

1 mã chứng khoán có thời gian niêm yết dưới 06 tháng tính từ ngày giao dịch đầu tiên: TD6