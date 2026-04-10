53 cổ phiếu bị cắt margin trên HNX trong quý 2/2026

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 2/2026.

Theo đó, có 53 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 2/2026. Ngày có bắt đầu có hiệu lực là 10/4/2026.

Như vậy, so với quý 1/2026 số mã chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đã giảm 8 mã - trong đó, nhiều nhất là nhóm cổ phiếu bị cắt margin do nằm trong diện bị cảnh báo gồm các mã như: BCC của CTCP Xi măng Bỉm Sơn; BTS của CTCP Xi măng Vicem Bút Sơn; LDP của CTCP Dược Lâm Đồng; PGN của CTCP Phụ Gia Nhựa; VTV của CTCP Năng lượng và Môi trường Vicem,...

Thêm vào đó, còn một số mã chứng khoán nằm trong diện kiểm soát như: IDJ của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam; MED của CTCP Dược Trung Ương Mediplantex; SDU của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà,...

Một số mã chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch như: HBS của CTCP Chứng khoán Hòa Bình, VE3 của CTCP Xây dựng điện,...

Ngoài ra, một số mã còn bị cắt margin do lợi nhuận sau thuế năm 2025 tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 là số âm như: TTH của CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành; SMT của CTCP Sametel,...

Bên cạnh đó, mã chứng khoán của các doanh nghiệp bị cắt margin do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2025 là số âm như mã BNA của CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc, mã FID của CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, mã SRA của CTCP Sara Việt Nam,...

Trên sàn chỉ có duy nhất mã NRC của CTCP Tập đoàn NRC bị cắt margin với lý do nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật về thuế

Ngoài ra, hai mã chứng khoán không đáp ứng đủ điều kiện giao dịch ký quỹ vì có khả năng bị hủy bỏ niêm yết gồm: AAV của CTCP AAV Group và SDA của CTCP Simco Sông Đà.

Đáng chú ý, mã CET của CTCP HTC Holding bị cắt margin do có tới 3 lý do gồm: chứng khoán nằm trong diện bị hạn chế giao dịch; công ty có BCTC kiểm toán năm 2025 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán và lợi nhuận sau thuế năm 2025 tại BCTC kiểm toán năm 2025 là số âm.