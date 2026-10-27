Thứ Ba, 27/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

9 tháng, ACB lãi báo 16.600 tỷ, bằng 74% kế hoạch năm

H Hà Anh

Kết thúc 9 tháng năm 2026, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 16.600 tỷ đồng, thực hiện 74% kế hoạch cả năm 2026 - trong đó, lợi nhuận quý 3 đạt gần 5.900 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Sơ đồ giá cổ phiếu ACB trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu ACB trên TradingView.

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026.

Cụ thể: kết thúc 9 tháng năm 2026, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 16.600 tỷ đồng, thực hiện 74% kế hoạch cả năm 2026 - trong đó, lợi nhuận quý 3 đạt gần 5.900 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Bên cạnh tăng trưởng về quy mô, chất lượng lợi nhuận cũng được củng cố, tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đạt gần 28.000 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ - trong cơ cấu lợi nhuận, thu nhập lãi thuần đạt hơn 23.000 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ.

Đối với nguồn thu ngoài lãi, thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. ACB cho biết mặc dù không còn ghi nhận các khoản thu nhập bất thường (one-off) so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh khác vẫn đóng góp tích cực, lên tới gần 2.300 tỷ đồng vào tổng thu nhập của toàn tập đoàn.

Chi phí hoạt động tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) trong quý 3 đạt 31% - mức rất tối ưu đối với mô hình ngân hàng bán lẻ.

Kết thúc quý 3/2026, cho vay khách hàng của ACB đạt 765 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 11,5% so với đầu năm. Động lực tăng trưởng chính vẫn đến từ phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp ở các lĩnh vực then chốt như thương mại, chế biến – chế tạo, phù hợp với định hướng tín dụng phục vụ sản xuất – kinh doanh và chủ trương điều hành của Ngân hàng Nhà nước - trong khi đó, phân khúc bán lẻ và SME vẫn duy trì tăng trưởng tích cực trong quý 3, lần lượt đạt 2,2% và 2,8% so với mức trung bình toàn hàng trong quý là 2,7%.

Tổng huy động đạt hơn 807 nghìn tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi khách hàng đạt hơn 596 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% trong riêng quý 3 giữa bối cảnh áp lực thanh khoản trên thị trường dần hạ nhiệt. Bên cạnh đó, mặc dù mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao, tỷ lệ CASA của ACB vẫn duy trì ổn định khoảng 22%, số dư CASA tăng 2% trong quý 3, qua đó góp phần tối ưu chi phí huy động đồng thời hỗ trợ NIM ngân hàng trong quý 3 đạt mức 3,08%.

Sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của các công ty con đạt gần 1.100 tỷ đồng tăng 8% so với cùng kỳ, đóng góp vào lợi nhuận chung gần 7%. Nổi bật là ACBS đạt lợi nhuận trước thuế 793 tỷ đồng, các công ty thành viên khác cũng ghi nhận tăng trưởng và đóng góp tích cực vào bức tranh tài chính chung của toàn tập đoàn.

Tại thời điểm cuối quý 3/2026, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức khoảng 28% thấp hơn đáng kể so với quy định mới của Ngân hàng Nhà nước là 40%. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) theo Thông tư 25 được kiểm soát ở mức khoảng 79%, thấp hơn mức trần 85%, qua đó duy trì dư địa thanh khoản và sự chủ động trong hoạt động cấp tín dụng. Trong khi đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo Thông tư 14 đạt khoảng 12%, đảm bảo duy trì cân bằng giữa an toàn vốn và hiệu quả sử dụng vốn.

Cũng tại thời điểm cuối quý 3, nợ xấu riêng tại ACB khoảng 1,04%, duy trì trong nhóm ngân hàng an toàn và thận trọng nhất ngành. Tuy nhiên, trong bối cảnh vĩ mô thị trường gặp nhiều áp lực về thanh khoản và mặt bằng lãi suất cao duy trì trong thời gian dài khiến nợ xấu ảnh hưởng từ CIC tăng tới hơn 40% trong riêng quý 3, tỷ lệ nợ xấu bao gồm CIC tại ACB hiện ở mức 1,18%.

Theo ACB, mặc dù chi phí trích lập dự phòng trong quý 3 giảm gần 12% so với quý trước, tuy nhiên Ban lãnh đạo ACB cho biết ngân hàng sẽ tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng trong quý 4, tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng tài sản, kiểm soát nợ xấu và chủ động trích lập dự phòng nhằm củng cố bộ đệm rủi ro. Hiện tại, tỷ lệ bao phủ nợ xấu riêng ACB đạt 104%, trong khi đó tỷ lệ bao phủ bao gồm nợ xấu theo phân loại CIC đạt 91%.

Đặc biệt, trong quý 3, ACB đã triển khai huy động khoản vay hợp vốn quốc tế với tổng giá trị lên tới 500 triệu USD từ các định chế tài chính hàng đầu thế giới.

Vừa qua, tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu FitchRatings công bố kết quả rà soát định kỳ năm 2026 đối với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), nâng xếp hạng từ BB- lên mức BB, Triển vọng Ổn định. Đáng chú ý, trước đó vào tháng 5/2026, một đơn vị xếp hạng tín nhiệm toàn cầu lớn khác là Moody's cũng nâng triển vọng tín nhiệm của ACB lên 'Tích cực'.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

500 triệu USD VnEconomy ACB VnEconomy BB VnEconomy chứng khoán VnEconomy kết quả kinh doanh quý 3/2026 VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

HAG thành lập Ủy ban ESG hướng tới phát triển bền vững

Mục tiêu hoạt động của Ủy ban ESG là định hướng, điều phối và giám sát việc thực hiện các cam kết ESG của Công ty và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, bảo đảm các hoạt động của toàn Tập đoàn được thực hiện theo hướng phát triển bền vững, tuân thủ pháp luật địa phương và tiệm cận các thông lệ quốc tế tốt nhất về ESG.

VnEconomy Xem thêm
Doanh nghiệp niêm yết Thị trường Đầu tư Quốc tế Khung pháp lý

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Nhà ở cho thuê được Đảng và Nhà nước ta xác định là một phân khúc chiến lược và dài hạn. Ảnh: Thanh Xuân

VnEconomy Cần có quy hoạch đất dành riêng cho mục đích phát triển nhà cho thuê

Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.

AI Điểm tin

VnE TV
Các sản phẩm cà phê đặc sản và sản phẩm OCOP được giới thiệu, góp phần quảng bá nông sản đặc trưng của Quảng Trị.

VnEconomy Khe Sanh kể chuyện 100 năm cà phê

Với thông điệp “Cà phê Hòa bình - Make coffee not war”, chuỗi hoạt động “Theo dấu chân 100 năm Cà phê Khe Sanh” kết nối những giá trị lịch sử, văn hóa và nông nghiệp. Đây cũng là dịp để Quảng Trị phát huy tiềm năng du lịch nông nghiệp, đưa câu chuyện cà phê trở thành điểm nhấn trong hành trình khám phá miền Tây của tỉnh.

Dòng sự kiện

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...

43 bài viết

Xem tất cả
Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Việt Nam: Khát vọng quốc gia biển mạnh

Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...

9 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy