9 tháng, ACB lãi báo 16.600 tỷ, bằng 74% kế hoạch năm

Kết thúc 9 tháng năm 2026, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 16.600 tỷ đồng, thực hiện 74% kế hoạch cả năm 2026 - trong đó, lợi nhuận quý 3 đạt gần 5.900 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Sơ đồ giá cổ phiếu ACB trên TradingView.

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026.

Cụ thể: kết thúc 9 tháng năm 2026, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 16.600 tỷ đồng, thực hiện 74% kế hoạch cả năm 2026 - trong đó, lợi nhuận quý 3 đạt gần 5.900 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Bên cạnh tăng trưởng về quy mô, chất lượng lợi nhuận cũng được củng cố, tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đạt gần 28.000 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ - trong cơ cấu lợi nhuận, thu nhập lãi thuần đạt hơn 23.000 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ.

Đối với nguồn thu ngoài lãi, thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. ACB cho biết mặc dù không còn ghi nhận các khoản thu nhập bất thường (one-off) so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh khác vẫn đóng góp tích cực, lên tới gần 2.300 tỷ đồng vào tổng thu nhập của toàn tập đoàn.

Chi phí hoạt động tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) trong quý 3 đạt 31% - mức rất tối ưu đối với mô hình ngân hàng bán lẻ.

Kết thúc quý 3/2026, cho vay khách hàng của ACB đạt 765 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 11,5% so với đầu năm. Động lực tăng trưởng chính vẫn đến từ phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp ở các lĩnh vực then chốt như thương mại, chế biến – chế tạo, phù hợp với định hướng tín dụng phục vụ sản xuất – kinh doanh và chủ trương điều hành của Ngân hàng Nhà nước - trong khi đó, phân khúc bán lẻ và SME vẫn duy trì tăng trưởng tích cực trong quý 3, lần lượt đạt 2,2% và 2,8% so với mức trung bình toàn hàng trong quý là 2,7%.

Tổng huy động đạt hơn 807 nghìn tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi khách hàng đạt hơn 596 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% trong riêng quý 3 giữa bối cảnh áp lực thanh khoản trên thị trường dần hạ nhiệt. Bên cạnh đó, mặc dù mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao, tỷ lệ CASA của ACB vẫn duy trì ổn định khoảng 22%, số dư CASA tăng 2% trong quý 3, qua đó góp phần tối ưu chi phí huy động đồng thời hỗ trợ NIM ngân hàng trong quý 3 đạt mức 3,08%.

Sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của các công ty con đạt gần 1.100 tỷ đồng tăng 8% so với cùng kỳ, đóng góp vào lợi nhuận chung gần 7%. Nổi bật là ACBS đạt lợi nhuận trước thuế 793 tỷ đồng, các công ty thành viên khác cũng ghi nhận tăng trưởng và đóng góp tích cực vào bức tranh tài chính chung của toàn tập đoàn.

Tại thời điểm cuối quý 3/2026, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức khoảng 28% thấp hơn đáng kể so với quy định mới của Ngân hàng Nhà nước là 40%. Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) theo Thông tư 25 được kiểm soát ở mức khoảng 79%, thấp hơn mức trần 85%, qua đó duy trì dư địa thanh khoản và sự chủ động trong hoạt động cấp tín dụng. Trong khi đó, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) hợp nhất theo Thông tư 14 đạt khoảng 12%, đảm bảo duy trì cân bằng giữa an toàn vốn và hiệu quả sử dụng vốn.

Cũng tại thời điểm cuối quý 3, nợ xấu riêng tại ACB khoảng 1,04%, duy trì trong nhóm ngân hàng an toàn và thận trọng nhất ngành. Tuy nhiên, trong bối cảnh vĩ mô thị trường gặp nhiều áp lực về thanh khoản và mặt bằng lãi suất cao duy trì trong thời gian dài khiến nợ xấu ảnh hưởng từ CIC tăng tới hơn 40% trong riêng quý 3, tỷ lệ nợ xấu bao gồm CIC tại ACB hiện ở mức 1,18%.

Theo ACB, mặc dù chi phí trích lập dự phòng trong quý 3 giảm gần 12% so với quý trước, tuy nhiên Ban lãnh đạo ACB cho biết ngân hàng sẽ tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng trong quý 4, tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng tài sản, kiểm soát nợ xấu và chủ động trích lập dự phòng nhằm củng cố bộ đệm rủi ro. Hiện tại, tỷ lệ bao phủ nợ xấu riêng ACB đạt 104%, trong khi đó tỷ lệ bao phủ bao gồm nợ xấu theo phân loại CIC đạt 91%.

Đặc biệt, trong quý 3, ACB đã triển khai huy động khoản vay hợp vốn quốc tế với tổng giá trị lên tới 500 triệu USD từ các định chế tài chính hàng đầu thế giới.

Vừa qua, tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu FitchRatings công bố kết quả rà soát định kỳ năm 2026 đối với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), nâng xếp hạng từ BB- lên mức BB, Triển vọng Ổn định. Đáng chú ý, trước đó vào tháng 5/2026, một đơn vị xếp hạng tín nhiệm toàn cầu lớn khác là Moody's cũng nâng triển vọng tín nhiệm của ACB lên 'Tích cực'.