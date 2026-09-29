Bộ Xây dựng ưu tiên xúc tiến 29 dự án cao tốc theo hình thức PPP

Bộ Xây dựng xác định 29 dự án đường bộ cao tốc là danh mục ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP giai đoạn 2026-2030, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 920 nghìn tỷ đồng...

Nhà thầu thi công trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh: Quốc Khánh.

Theo Bộ Xây dựng, trong giai đoạn 2026 - 2030, dự kiến đầu tư xây dựng mới 2.829 km, đồng thời mở rộng, hoàn thiện 1.187 km đường bộ cao tốc hiện hữu, với tổng nhu cầu vốn khoảng 1.269.000 tỷ đồng. Đến nay, khoảng 423.000 tỷ đồng đã được cân đối, bố trí từ ngân sách nhà nước và cam kết của nhà đầu tư; phần vốn cần tiếp tục cân đối, huy động lên tới khoảng 846.000 tỷ đồng.

Để thu hút thêm nguồn lực ngoài ngân sách, trên cơ sở quy hoạch và các nguyên tắc xác định dự án ưu tiên, Bộ Xây dựng xác định 29 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP trong giai đoạn 2026 - 2030, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 922.812 tỷ đồng.

15 DỰ ÁN NHÓM ƯU TIÊN 1

Trong nhóm ưu tiên 1, gồm có dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Mai Sơn - Cam Lộ từ 4 làn xe lên 6 làn xe hoàn chỉnh. Tuyến dài khoảng 415 km, đi qua Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 72.200 tỷ đồng.

Cùng nhóm này là dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi - Dầu Giây từ 4 làn xe lên 6 làn xe. Tuyến dài khoảng 551 km, qua Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đồng Nai, tổng mức đầu tư hơn 78.200 tỷ đồng.

Ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Xây dựng đưa vào nhóm ưu tiên 1 dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ từ 4 lên 6 làn xe, dài 23 km, tổng mức đầu tư khoảng 6.400 tỷ đồng.

Danh mục này cũng bao gồm một loạt tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây. Trong đó, đoạn Đức Hòa - Mỹ An dài 74 km, quy mô 4 làn xe, có tổng mức đầu tư hơn 29.300 tỷ đồng; đoạn Phú Thọ - Cổ Tiết - Yên Bài dài 49 km, tổng mức đầu tư hơn 25.500 tỷ đồng; đoạn Tuyên Quang - Phú Thọ dài 40 km, dự kiến mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 4 làn xe hoàn chỉnh, với tổng mức đầu tư gần 3.600 tỷ đồng.

Tại Tây Nguyên, nhóm ưu tiên 1 gồm các tuyến Pleiku - Buôn Ma Thuột dài 149 km, tổng mức đầu tư khoảng 23.400 tỷ đồng và Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa dài 105 km, tổng mức đầu tư khoảng 18.900 tỷ đồng. Cả hai dự án đều được xác định quy mô đầu tư 4 làn xe, quy hoạch 6 làn xe.

Một số tuyến kết nối khu vực miền Trung và Nam Trung Bộ cũng nằm trong nhóm này, như cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo dài 56 km, tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng; Hà Tiên - Rạch Giá, đoạn Hà Tiên - Rạch Giá dài 87 km, tổng mức đầu tư gần 56.000 tỷ đồng; Nha Trang - Liên Khương, đoạn Nha Trang - Đà Lạt dài 81 km, tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng và Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa - Bù Đăng, đoạn Phan Thiết - Bảo Lộc dài 75 km, tổng mức đầu tư khoảng 26.000 tỷ đồng.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau, đoạn Vĩnh Long - Cần Thơ dài 77 km được đề xuất với tổng mức đầu tư hơn 41.400 tỷ đồng.

Nhóm ưu tiên 1 cũng gồm hai dự án vành đai lớn là Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội và mở rộng Vành đai 3 TP.HCM. Trong đó, Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội được quy hoạch quy mô 6 làn xe, đi qua Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Tổng mức đầu tư dự kiến của các đoạn qua 5 địa phương này lần lượt gần 31.700 tỷ đồng, 26.000 tỷ đồng, 16.700 tỷ đồng, hơn 21.200 tỷ đồng và hơn 31.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự án mở rộng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh từ 4 lên 8 làn xe có chiều dài khoảng 76 km, qua Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh, với tổng mức đầu tư khoảng 38.000 tỷ đồng.

14 DỰ ÁN NHÓM ƯU TIÊN 2

Nhóm ưu tiên 2 gồm 14 dự án, trong đó có nhiều tuyến nhằm hoàn thiện mạng lưới cao tốc Bắc - Nam phía Tây và kết nối các khu vực chưa có đường cao tốc.

Cụ thể, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Ngọc Hồi - Pleiku dài 106 km, qua Quảng Ngãi và Gia Lai, có tổng mức đầu tư khoảng 16.200 tỷ đồng. Đoạn Chơn Thành - Đức Hòa dài 84 km, qua Đồng Nai, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, được đề xuất mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, với tổng mức đầu tư khoảng 16.400 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk đoạn Phú Yên - Buôn Hồ (nhóm 2) quy mô 4 làn xe, dài 125km. Tổng vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây nhánh Việt Trì - Hòa Bình dài 44 km, quy mô 4 làn xe, có tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng. Trong khi đó, cao tốc Vũng Áng - Cha Lo dài 65 km, qua Hà Tĩnh và Quảng Trị, có tổng mức đầu tư khoảng 27.600 tỷ đồng.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, danh mục ưu tiên 2 gồm đoạn An Hữu - Trà Vinh thuộc cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh, dài 90 km, tổng mức đầu tư khoảng 31.500 tỷ đồng; đoạn Dinh Bà - Cao Lãnh dài 68 km, tổng mức đầu tư gần 29.900 tỷ đồng; đoạn An Hữu - Cao Lãnh dài 27 km, dự kiến mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 4 làn xe hoàn chỉnh, tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Cũng trong nhóm này, dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau, đoạn Thành phố Hồ Chí Minh - Vĩnh Long dài 64 km, qua Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long, có tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng. Đoạn Cần Thơ - Cà Mau dài 133 km, qua Cần Thơ và Cà Mau, có tổng mức đầu tư khoảng 70.000 tỷ đồng.

Ở phía Bắc, danh mục ưu tiên 2 có dự án nâng cấp, mở rộng cao tốc Nội Bài - Hạ Long, đoạn Nội Bài - Bắc Ninh, từ tuyến đường cấp II quy mô 4 làn xe lên cao tốc 6 làn xe. Tuyến dài khoảng 30 km, qua Bắc Ninh và Quảng Ninh, tổng mức đầu tư gần 3.600 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Phủ Lý - Nam Định từ đường cấp II quy mô 4 làn xe lên cao tốc 4 làn xe dài 25 km qua Ninh Bình, tổng mức đầu tư gần 11.500 tỷ đồng. Cùng với đó là cao tốc vành đai Trung du phía Bắc đoạn Thái Nguyên - Lạng Sơn dài 110 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng.

Tại Hà Tĩnh, dự án cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo, đoạn Hà Tĩnh - đường Hồ Chí Minh dài 34 km được đề xuất quy mô 4 làn xe, quy hoạch 6 làn xe, với tổng mức đầu tư khoảng 10.200 tỷ đồng.