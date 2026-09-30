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Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh tăng tốc để hoàn thành trong 2026

M Minh Kiệt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các địa phương, nhà đầu tư và nhà thầu tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và thông xe đoạn Đồng Đăng - Đông Khê của cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh trong năm 2026...

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc kiểm tra tại công trường thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc kiểm tra tại công trường thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Ảnh: TTXVN

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 506/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ hai dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh trên địa bàn Lạng Sơn và Cao Bằng.

Phó Thủ tướng đánh giá khối lượng công việc còn lại lớn, trong khi mục tiêu hoàn thành trong năm 2026 là nhiệm vụ khó khăn. Do đó, các chủ thể tham gia dự án phải tiếp tục huy động nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, tập trung xử lý các vướng mắc để phấn đấu hoàn thành, đưa cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vào khai thác và thông xe đoạn Đồng Đăng - Đông Khê của cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh trong năm nay.

UBND tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng được yêu cầu hoàn thành giải phóng toàn bộ mặt bằng, bao gồm đường gom, di dời hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, trạm dừng nghỉ và xây dựng các khu tái định cư phục vụ hai dự án trong tháng 10/2026.

Hai địa phương đồng thời phải rà soát số lượng, trữ lượng các mỏ vật liệu đá, nâng công suất khai thác, nhất là các mỏ đá chất lượng cao, đồng thời ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm trong giai đoạn cao điểm từ nay đến cuối năm.

Đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các nhà thầu xây dựng tiến độ chi tiết cho từng gói thầu, từng hạng mục, xác định các vị trí đường găng để theo dõi, đôn đốc. Các nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, thiết bị, vật liệu, tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, tăng mũi thi công và tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Việc đẩy nhanh thi công phải đi cùng yêu cầu bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ quy định. Các dự án khi đưa vào khai thác phải hoàn thiện đồng bộ hệ thống an toàn giao thông, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí và hệ thống giao thông thông minh (ITS), đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn, thông suốt.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để nghiệm thu, thanh toán khối lượng đã thực hiện, không để xảy ra tình trạng có khối lượng thi công nhưng chưa được thanh toán...

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