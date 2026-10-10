Aeon trồng gần 7.000 cây xanh tại trung tâm thương mại sắp khai trương ở Hạ Long

AeonMall Việt Nam tổ chức trồng 7000 cây xanh tại khuôn viên trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long nhằm tạo cảnh quan và không gian xanh cho khu vực…

AeonMall Việt Nam tổ chức trồng 7000 cây xanh tại khuôn viên trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long. Ảnh: MH.

Ngày 10/10/2026, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam đã tổ chức lễ trồng cây “Cánh rừng Quê hương Aeon” tại Aeon Mall Hạ Long với 7.000 cây xanh được trồng trong khuôn viên trung tâm thương mại thứ 10 của Tập đoàn Aeon tại Việt Nam nhằm tạo dựng cảnh quan và không gian xanh cho khu vực.

Ông Isobe Daisuke, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AeonMall Việt Nam, cho biết đây là hoạt động truyền thống Tập đoàn thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng địa phương của Aeon Mall trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng tương lai phát triển bền vững.

Lễ trồng cây thu hút sự tham gia của gần 500 người là nhân viên Tập đoàn Aeon, người dân, học sinh, sinh viên và các tổ chức đoàn thể tại địa phương. Điều này thể hiện nỗ lực không ngừng của AeonMall Việt Nam trong việc kết nối với cộng đồng để bảo vệ môi trường ngay từ những ngày đầu tiên trung tâm thương mại hiện diện tại địa phương. Những cây xanh được trồng hôm nay sẽ trở thành một phần cảnh quan chung và mang dấu ấn của những người đã cùng góp sức.

Bí thư Thành uỷ Quảng Ninh Quản Minh Cường cũng lãnh đạo thành phố Quảng Ninh trồng cây tại Aeon Mall Hạ Long. Ảnh: MH.

Bí thư Thành uỷ Quảng Ninh Quản Minh Cường cùng lãnh đạo thành phố Quảng Ninh và nhân viên Tập đoàn Aeon từ 3 miền Tổ quốc đã chung tay trồng những mầm xanh đầu tiên tại Aeon Mall Hạ Long. Gần 7.000 cây xanh thuộc nhiều chủng loại phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương được trồng tại khu vực xung quanh Aeon Mall Hạ Long, góp phần tạo cảnh quan hài hòa và hình thành không gian xanh cho khu vực.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH AeonMall Việt Nam Isobe Daisuke cho rằng hoạt động trồng cây không đơn thuần nhằm gia tăng diện tích xanh mà còn thể hiện mong muốn của AeonMall Việt Nam trong việc gắn bó lâu dài, cùng cộng đồng địa phương vun trồng và phát triển. “Những cây xanh được trồng hôm nay sau 5 năm, 10 năm hay 20 năm sẽ trưởng thành tạo nên những khoảng xanh, bóng mát, trở thành một phần cảnh quan của Hạ Long. Aeon Mall Hạ Long cũng mong muốn được lớn lên cùng những hàng cây ấy, gắn bó và phát triển cùng cộng đồng địa phương”, ông Isobe Daisuke nói.

Aeon Mall Hạ Long nhận chứng nhận công trình xanh LOTUS từ Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam. Ảnh: MH.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh, đánh giá việc AeonMall Việt Nam tổ chức hoạt động trồng cây trước thềm khai trương AeonMall Hạ Long đã thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và môi trường, phù hợp với định hướng phát triển xanh, bền vững của địa phương, đồng thời khẳng định sự gắn bó lâu dài của nhà đầu tư với Quảng Ninh. “Lễ trồng cây “Gieo Mầm Sóng Xanh” tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long là hoạt động có ý nghĩa hướng tới lễ khai trương Trung tâm vào tháng 11 tới”, ông Công nói.

Theo ông Công, đến hết tháng 9/2026, Nhật Bản có 23 dự án đầu tư tại Quảng Ninh với tổng vốn đăng ký trên 2,8 tỷ USD, đứng thứ hai trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại địa phương. Trong bối cảnh đó, Aeon Mall Hạ Long là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với hạ tầng thương mại của thành phố, góp phần thúc đẩy tiêu dùng, tạo việc làm và bổ sung điểm đến mua sắm, trải nghiệm hiện đại cho người dân, du khách.

Tại buổi lễ, Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long chính thức nhận chứng nhận công trình xanh LOTUS từ Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC). Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực của Aeon Mall trong quá trình hiện thực hóa những trung tâm thương mại xây dựng và vận hành theo định hướng thân thiện với môi trường.