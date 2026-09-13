AEON MALL sắp khai trương 2 trung tâm thương mại tại Thanh Hóa và Hạ Long

Đây là bước phát triển tiếp theo của AEON MALL tại thị trường Việt Nam, với định hướng phát triển riêng biệt cho các TTTM dựa trên đặc trưng, nhu cầu và nhịp sống của từng địa phương.
Theo AEONMALL Việt Nam, sau khi AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê khai trương vào tháng 7/2026, AEON MALL Thanh Hóa và AEON MALL Hạ Long dự kiến lần lượt trở thành TTTM thứ 9 và thứ 10 do doanh nghiệp đầu tư, vận hành tại Việt Nam. Trong đó, AEON MALL Thanh Hóa là TTTM có quy mô lớn nhất của AEONMALL tại thị trường Việt Nam.
Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Isobe Daisuke - Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam, cho biết: Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của AEON MALL tại khu vực Đông Nam Á. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới TTTM tại Việt Nam, đồng thời chú trọng đến việc phát triển từng TTTM phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của mỗi địa phương.”
Một trong những điểm nổi bật của hai dự án là giải pháp nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai đã được nghiên cứu và triển khai ngay từ giai đoạn thiết kế và xây dựng. Định hướng được tiếp nối từ AEON MALL Huế, góp phần nâng cao mức độ an toàn cho khách hàng, nhân viên và khả năng duy trì hoạt động ổn định của TTTM trong mọi điều kiện thời tiết.
AEON MALL Thanh Hóa và AEON MALL Hạ Long được phát triển với hai câu chuyện riêng, phản ánh đặc trưng của hai vùng đất khác nhau.
AEON MALL Thanh Hóa tọa lạc tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa với diện tích khu đất khoảng 105.000 m2, diện tích mặt sàn khoảng 120.000 m2 và diện tích cho thuê khoảng 52.000 m2, với kết cấu tòa nhà 1 tầng hầm, 4 tầng nổi.
TTTM này sẽ có khoảng 130 gian hàng, trong đó hơn 60% là những thương hiệu lần đầu tiên xuất hiện tại Thanh Hóa. Dự kiến mở cửa vào ngày 15/10/2026 và chính thức khai trương vào ngày 18/10/2026.
AEON MALL Thanh Hóa được định hướng theo mô hình “Family and Community Hub - Không gian kết nối gia đình và cộng đồng”, kết hợp mua sắm, vui chơi, giải trí với các không gian phục vụ gia đình và cộng đồng địa phương.
Một trong những khu vực đáng chú ý tại dự án là không gian thể thao và giải trí trong nhà có diện tích khoảng 10.000 m2. Trong đó, 5 sân pickleball được bố trí tại tầng 2, lần đầu tiên xuất hiện trong một TTTM AEON MALL.
Ở Quảng Ninh, AEON MALL Hạ Long dự kiến mở cửa vào 11/11/2026 và chính thức khai trương vào ngày 14/11/2026.
Trung tâm thương mại này đặt tại 288 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng có diện tích khu đất khoảng 91.000 m2, diện tích mặt sàn khoảng 130.000 m2 và diện tích cho thuê khoảng 54.000 m2, xây dựng với kết cấu tòa nhà 1 tầng hầm, 4 tầng nổi.
Theo kế hoạch, AEON MALL Hạ Long có khoảng 140 cửa hàng chuyên dụng, với sự hiện diện của các thương hiệu như UNIQLO, MUJI, Galaxy Cinema, Kohnan và Fahasa. Hơn 50% thương hiệu tại đây dự kiến là những thương hiệu lần đầu xuất hiện tại khu vực.
Không gian của TTTM được phát triển theo hướng kết hợp mua sắm, phong cách sống, du lịch và các yếu tố gắn với đặc trưng của thành phố biển và vùng di sản.
Trong đó, Sunken Garden và Forest Market được thiết kế như các không gian trải nghiệm. Khu vực Sunken Garden dự kiến có các chương trình trình diễn sử dụng LED, ánh sáng và công nghệ mapping, với hình ảnh lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long.
Một điểm nhấn khác là HO HO Hall, không gian ẩm thực theo mô hình “Entertainment Dining - Ẩm thực kết hợp giải trí”, kết hợp nhiều phong cách ẩm thực như Việt Nam, Nhật Bản và Thái Lan.
Theo định hướng “Nơi mọi người tìm thấy điều mình yêu thích”, AEON MALL Hạ Long được phát triển theo mô hình kết hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí, đồng thời lồng ghép các yếu tố gắn với đặc trưng của Hạ Long và vùng đất di sản.
Với việc khai trương AEON MALL Thanh Hóa và AEON MALL Hạ Long, AEONMALL Việt Nam không chỉ mở rộng mạng lưới tại Việt Nam mà còn khẳng định định hướng phát triển bền vững, đồng hành cùng cộng đồng địa phương. Hai TTTM này không chỉ là nơi mua sắm mà còn là không gian kết nối, trải nghiệm, góp phần tạo nên những giá trị mới cho từng địa phương.
Việc đồng thời đưa AEON MALL Thanh Hóa và AEON MALL Hạ Long vào hoạt động trong năm 2026 cho thấy doanh nghiệp đang đẩy nhanh tốc độ mở rộng quy mô kinh doanh, hướng tới khai thác thị trường bán lẻ ở nhiều địa phương.
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