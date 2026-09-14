AEON mở rộng đầu tư, coi Việt Nam là thị trường ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn

Trong năm 2026, AEON sẽ mở 5 trung tâm thương mại, mức lớn nhất trong 12 năm hoạt động tại Việt Nam, hướng tới tăng gấp ba doanh thu vào 2030...

Ông Tezuka Daisuke, Tổng Giám đốc AEON Việt Nam. Ảnh: AEON Việt Nam

Ngày 3/10, AEON Việt Nam sẽ chính thức khai trương Trung tâm Thương mại AEON Hải Dương tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng.

AEON Hải Dương với tổng vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, được xây dựng trên tổng diện tích đất 35.700 m2. Đây là trung tâm thương mại thứ 10 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam và là trung tâm thương mại quy mô vừa đầu tiên của AEON tại khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Nhân dịp này, ông Tezuka Daisuke, Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, đã chia sẻ với VnEconomy về tiềm năng bán lẻ tại khu vực phía Bắc cũng như trong chiến lược mở rộng hệ thống bán lẻ của Tập đoàn AEON tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng của Hải Phòng trong chiến lược mở rộng hệ thống bán lẻ của Tập đoàn AEON tại Việt Nam?

Tổng mức đầu tư cho dự án AEON Hải Dương là khoảng 1.180 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào quỹ đất, xây dựng tòa nhà và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc trưng bày, kinh doanh sản phẩm cũng như cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng địa phương.

Chúng tôi nhận thấy khu vực Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng) là thị trường có tiềm năng phát triển lớn, nằm tại vị trí giao thông quan trọng trên tuyến kết nối Hà Nội và Hải Phòng. Đây là thị trường được kỳ vọng tiếp tục phát triển mạnh mẽ nhờ quá trình công nghiệp hóa và quy mô dân số khoảng 2 triệu người.

Phối cảnh AEON Hải Dương. Ảnh: AEON Việt Nam

Bên cạnh đó, chúng tôi nhận thấy người dân Hải Dương có nhu cầu cao đối với lối sống hiện đại, thể hiện qua việc nhiều người thường đến Hà Nội mua sắm vào cuối tuần. Tuy nhiên, các cơ sở mua sắm và trung tâm thương mại lớn tại địa phương vẫn còn hạn chế. Qua quá trình tìm hiểu nhu cầu, cũng như trao đổi với người dân địa phương, chúng tôi nhận thấy người dân rất mong chờ và háo hức trước sự khai trương của trung tâm mua sắm tại đây.

Với vai trò là nhà đầu tư, chúng tôi cũng rất hào hứng khi có thể mang đến một cơ sở bán lẻ hiện đại, phục vụ nhu cầu của người dân ngay tại địa phương.

Như ông đã đề cập về vai trò và đóng góp của nhà đầu tư với địa phương, AEON Hải Dương đang triển khai những hoạt động gì để hỗ trợ các chủ thể OCOP của tỉnh nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của hệ thống bán lẻ hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước cũng như quốc tế?

AEON Hải Dương đang trở thành cầu nối giúp sản phẩm OCOP của tỉnh nâng chuẩn, tiếp cận hệ thống bán lẻ hiện đại và mở rộng thị trường. Không chỉ tạo thêm điểm bán, AEON còn giúp các chủ thể OCOP tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn, đồng thời hoàn thiện năng lực sản xuất, quản trị và thương mại hóa.

Hơn 90% hàng hóa tại AEON Hải Dương được cung ứng từ nguồn trong nước, tạo dư địa kết nối với các nhà sản xuất tại đây. Một số sản phẩm đặc trưng như vải, bánh đậu xanh, rau củ và sản phẩm thịt đã được đưa vào hệ thống. Chúng tôi cũng tiếp tục tìm kiếm nhà cung cấp, phối hợp với địa phương quảng bá và kết nối sản phẩm OCOP với người tiêu dùng.

Tuy nhiên, chứng nhận OCOP không đồng nghĩa với việc được tự động đưa vào hệ thống. Các chủ thể vẫn phải chứng minh năng lực cung ứng và duy trì tiêu chuẩn trong dài hạn. Để tham gia chuỗi bán lẻ hiện đại, sản phẩm không chỉ cần có chứng nhận OCOP hay câu chuyện địa phương, mà còn phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bao bì, sản lượng, giá thành và khả năng cung ứng ổn định. Đây là động lực thúc đẩy các cơ sở sản xuất chuyển từ quy mô nhỏ lẻ sang mô hình chuyên nghiệp, có khả năng cạnh tranh trên thị trường rộng hơn.

AEON Hải Dương không chỉ là điểm bán mà còn là cầu nối thị trường và phép thử năng lực thương mại hóa. Thông qua hệ thống này, sản phẩm địa phương có thêm cơ hội hoàn thiện chất lượng, thương hiệu và mở rộng thị trường trong nước, quốc tế.

Các trung tâm như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh được kỳ vọng hình thành chuỗi đô thị - du lịch liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế của khu vực. Trong đó, Hà Nội là nơi AEON đã mở trung tâm mua sắm đầu tiên là AEON Mall Long Biên. Ông hãy chia sẻ về tiềm năng cũng như kế hoạch mở rộng tại khu vực này của AEON trong thời gian tới?



Tại Hà Nội, AEON Mall Long Biên và hiện đã trở thành một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất của AEON Việt Nam, cũng như trong hệ thống AEON tại khu vực Đông Nam Á.

Chúng tôi nhận thấy thị trường Hà Nội có nhiều tiềm năng phát triển. Trong thời gian đầu tư tại Việt Nam, chúng tôi nhận thấy chính quyền thành phố Hà Nội đang có những định hướng và nỗ lực mạnh mẽ trong phát triển đô thị, mở rộng các khu vực thương mại và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, không chỉ phục vụ người dân mà còn góp phần phát triển kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, nhóm người dân có thu nhập trung bình ngày càng phát triển, trong khi Hà Nội đang hướng tới mục tiêu trở thành một đô thị hiện đại, không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực châu Á.

Cùng với sự phát triển và hoàn thiện của cơ sở hạ tầng, các tuyến đường và hệ thống đường sắt, đặc biệt là đường sắt đô thị, Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Thành phố cũng đang mở rộng không gian đô thị và xây dựng nhiều khu đô thị mới. Khi cơ sở hạ tầng được hoàn thiện và các khu đô thị ngày càng phát triển, đời sống người dân được nâng cao, dân cư tập trung đông hơn, kéo theo những thay đổi trong phong cách sống và mở ra nhiều cơ hội cho bán lẻ hiện đại.

Với đặc điểm là một đô thị lớn, có các khu vực vùng ven, mật độ dân số cao và tốc độ phát triển nhanh, chúng tôi đang có kế hoạch phát triển đa dạng các mô hình bán lẻ tại Hà Nội. Các mô hình bao gồm trung tâm mua sắm quy mô lớn, trung tâm mua sắm quy mô vừa, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị, cũng như các siêu thị quy mô vừa và nhỏ thuộc chuỗi MaxValu.

Việc phát triển các mô hình này nhằm phù hợp với quỹ đất tại từng khu vực, từng khu đô thị mới và phục vụ người dân tại những khu vực đô thị có mật độ dân số cao nhưng quỹ đất hạn chế. Đặc biệt, chuỗi siêu thị MaxValu đang được phát triển mạnh tại khu vực trung tâm Hà Nội.

Vậy chiến lược mở rộng của AEON trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung vào các trung tâm thương mại quy mô lớn tại các thành phố vệ tinh, đô thị cấp 2, hay sẽ linh hoạt kết hợp thêm các mô hình bán lẻ tinh gọn khác?

Việt Nam là một trong những thị trường có sự biến đổi, thay đổi nhanh chóng và tăng trưởng đáng chú ý trong khu vực. Chúng tôi xác định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm để tăng tốc đầu tư và phát triển trong thời gian tới, đồng thời nỗ lực đạt được mức tăng trưởng mạnh đến năm 2030.

Để thực hiện chiến lược này, chúng tôi sẽ đa dạng hóa các loại hình bán lẻ, với những mô hình khác nhau phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của từng địa phương.

Trong Quý 4, chúng tôi sẽ cũng sẽ khi trương hai trung tâm mua sắm lớn là AEON Mall Thanh Hóa và AEON Mall Hạ Long, nâng tổng số lên 5 trung tâm thương mại được mở mới trong năm nay, mức lớn nhất trong 12 năm hoạt động tại Việt Nam. Đây là những trung tâm mua sắm có quy mô lớn, được phát triển tại các khu vực có quỹ đất tương đối rộng, đáp ứng nhu cầu của người dân, bảo đảm hiệu quả đầu tư và thu hút lượng khách hàng đông đảo.

Các trung tâm mua sắm lớn của chúng tôi được thiết kế để phục vụ những khu vực dân cư và thương mại có quy mô dân số khoảng 500.000–700.000 người. Trong khi đó, các trung tâm mua sắm quy mô vừa, như AEON Hải Dương mà chúng tôi vừa giới thiệu, phục vụ những khu vực có khoảng 200.000–300.000 dân.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phát triển các trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị tại những khu vực dân cư nhỏ hơn, cũng như các siêu thị quy mô nhỏ tại trung tâm thành phố. Những mô hình này có thể hoạt động hiệu quả tại các khu vực có quy mô dân số nhỏ nhưng mật độ dân cư cao, trong điều kiện quỹ đất và khả năng phát triển mặt bằng cửa hàng hạn chế hơn so với các khu vực khác.

Xin ông hãy chia sẻ cụ thể về chiến lược coi Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm như đề cập ở trên?

Theo báo cáo về tình hình đầu tư tại Việt Nam, trong 5 năm đầu, mức tăng trưởng trung bình của AEON khoảng 5%/năm. Sang 5 năm tiếp theo, tốc độ này tăng lên khoảng 13%/năm. Đến năm 2024, mức tăng trưởng công bố đạt 20%, trước khi lên 26% trong năm 2025.

Trước hết, AEON lựa chọn Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm để phát triển dựa trên đánh giá về các dữ liệu kinh tế vĩ mô và vi mô. Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường có tốc độ phát triển đáng chú ý trong khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới. Tốc độ thay đổi và khả năng thích ứng nhanh với những xu hướng mới của Việt Nam cũng tạo ra nhiều cơ hội cho bán lẻ hiện đại, một trong những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của AEON.

AEON đã bắt đầu tìm hiểu thị trường Việt Nam từ năm 2008 thông qua lĩnh vực dịch vụ tài chính. Sau đó, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu thị trường và đến năm 2014 bắt đầu xây dựng trung tâm mua sắm đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quá trình hoạt động, chúng tôi có cơ hội gặp gỡ và trao đổi với nhiều nhà bán lẻ, đồng nghiệp tại Việt Nam và nhận thấy mọi người đều ấn tượng với sự phát triển cũng như tiềm năng của thị trường Việt Nam. Trong khoảng 10 năm qua, tôi luôn tin tưởng vào sự phát triển của Việt Nam.

Trên cơ sở các nghiên cứu, phân tích và dữ liệu kinh tế vĩ mô, vi mô, AEON tin rằng Việt Nam là một thị trường đang phát triển và còn nhiều tiềm năng tăng trưởng, đặc biệt là đối với lĩnh vực bán lẻ hiện đại.

Về quy mô đầu tư của AEON tại Việt Nam đến năm 2030, những con số cụ thể chưa được công bố nên chúng tôi xin phép chưa thể chia sẻ. Tuy nhiên, theo những số liệu đã công bố, từ khi đầu tư vào thị trường Việt Nam đến nay, tổng vốn đầu tư của AEON đạt khoảng 1,5 tỷ USD. Sau giai đoạn tăng tốc với mức tăng trưởng 26% trong năm 2025, định hướng từ nay đến năm 2030 là trong vòng 5 năm tới, chúng tôi cần tăng gấp 3 lần quy mô so với hiện tại.

Cùng với mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận, AEON đặt kế hoạch xây dựng mạng lưới 300 cửa hàng tại Việt Nam vào năm 2030.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có nguồn vốn đầu tư tương ứng để phát triển hoạt động kinh doanh. Việt Nam là thị trường trọng điểm, do đó phần lớn vốn đầu tư dành cho thị trường Đông Nam Á sẽ được phân bổ cho Việt Nam. Vì vậy, có thể hình dung quy mô đầu tư của AEON tại Việt Nam đến năm 2030 sẽ lớn hơn đáng kể so với các giai đoạn trước.