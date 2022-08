An Giang đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư cầu Bình Hoà, khởi công ngay trong quý 3

Theo phản ánh, cầu Bình Hòa trên Quốc lộ 91 tọa lạc tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang xây dựng đã lâu và hiện nay xuống cấp làm ảnh hưởng đến việc vận chuyển, lưu thông, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, người dân tỉnh An Giang đề nghị sớm có kế hoạch đầu tư xây mới hoặc nâng cấp.

Bộ Giao thông vận tải cho hay cầu Bình Hòa tại Km57+500, Quốc lộ 91 được xây dựng từ năm 1970 có chiều rộng cầu 9,9 m, tải trọng khai thác 25 tấn.

"Hiện trạng một số trụ thép bị gỉ sét, bản mặt cầu bằng bê tông cốt thép bị rạn nứt, khổ thông thuyền hẹp chưa phù hợp với khổ thông thuyền trên kênh Bình Hòa", Bộ Giao thông vận tải nêu rõ thực tế.

Để đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến Quốc lộ 91 và bảo đảm khả năng thông thuyền trên kênh Bình Hòa, Bộ Giao thông vận tải tổng hợp cầu Bình Hòa trong danh mục các cầu yếu trên các tuyến quốc lộ thuộc dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ, giai đoạn 2 để đầu tư bằng nguồn vốn vay của Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF).

Để đáp ứng tiến độ theo yêu cầu, Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2 (đơn vị quản lý dự án) khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan để có thể khởi công dự án vào quý 3/2022 và phấn đấu hoàn thành dự án năm 2024.

Dự án được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1726/QĐ-BGTVT ngày 03/9/2020 với tổng mức đầu tư khoảng 1.056 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2024.

Đến nay, Hiệp định vay giữa các bên được ký kết từ tháng 3/2022 và có hiệu lực từ tháng 6/2022.

Trong quá trình triển khai dự án, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực phối hợp với Ban Quản lý dự án 2 để bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra, sớm đưa vào khai thác sử dụng đáp ứng nhu cầu vận tải và bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện trong quá trình khai thác.

Đặc biệt, giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Giao thông vận tải sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư tuyến đường bộ cao tốc đoạn Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (Trần Đề) với chiều dài khoảng 191 km, quy mô 6 làn xe. Đầu tư giai đoạn 1 đến năm 2025 với quy mô 4 làn xe, với tổng mức đầu tư gần 44.700 tỷ đồng.

Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang từ giao Quốc lộ 91 tại TP. Châu Đốc đến ranh Cần Thơ, dài khoảng 57 km.

Đây là tuyến cao tốc trục ngang kết nối các tỉnh, thành. Góp phần phát huy hiệu quả lợi thế đường thủy, đường bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các địa phương nói riêng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Tỉnh An Giang còn triển khai hàng loạt các dự án trọng điểm khác do địa phương đầu tư như dự án Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang), dự án nâng cấp ĐT949; tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ thị xã Tân Châu đến TP. Châu Đốc, kết nối tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp...