An Giang sẽ có một “Bùi Viện”, “Tạ Hiện” thu nhỏ tại trung tâm chợ mới

Thông tin về một điểm hẹn giao thương, mua sắm giải trí bài bản sắp đi vào hoạt động tại khu vực Chợ Mới đang khiến cư dân An Giang và giới đầu tư bất động sản quan tâm.

GIẢI CƠN KHÁT ĐIỂM ĐẾN THỜI THƯỢNG

Mỗi đô thị khi phát triển đến một mức độ nhất định đều cần những khu vực vui chơi, giải trí tập trung. Đó là nơi phải có để giúp người dân tái tạo năng lượng, giải tỏa stress và tiếp nối hành trình lao động, sáng tạo. Có thể bắt gặp hình ảnh này ở phố Tạ Hiện - Hà Nội, Bùi Viện - Tp.HCM, phố đi bộ Ninh Kiều - Cần Thơ hoặc xa hơn là KhaoSan - "con đường ngắn chứa giấc mơ dài" của Bangkok. Không chỉ là điểm hẹn giải trí hấp dẫn với cư dân địa phương, những tuyến phố này còn là “gà đẻ trứng vàng” cho gia chủ và tọa độ sống sôi động đáng mơ ước.

Sau Hà Nội, Tp.HCM và Cần Thơ, xu hướng hình thành các “điểm hẹn thời thượng” đã lan rộng đến nhiều tỉnh thành, đặc biệt là khu vực Tây Nam Bộ. Anh Minh Đức - một doanh nhân tại Tp.HCM cho biết, trong năm nay anh đã đến An Giang 3 lần để tìm hiểu thị trường. “Tôi có một mặt bằng kinh doanh tại Bùi Viện thu về lợi nhuận khá tốt và đang muốn tìm kiếm các cơ ngơi tương tự. Nhìn chung, giá bất động sản tại Tp.HCM đã gần chạm đỉnh, không còn nhiều đột phá. Khu vực tôi quan tâm hiện nay là các tỉnh Tây Nam Bộ, đặc biệt là An Giang - nơi có mức sống người dân khá cao”, anh Minh Đức chia sẻ.

Quan điểm của doanh nhân này hoàn toàn có cơ sở. An Giang là tỉnh xếp thứ 6 cả nước về quy mô dân số và cũng là địa phương đang có sức bật kinh tế mạnh mẽ. Trong năm qua, An Giang đặt mục tiêu thu hút đến 50 triệu USD vốn đầu tư FDI - một con số ấn tượng so với bình quân chung của Đồng bằng Sông Cửu Long (nguồn). Long Xuyên - thủ phủ của An Giang là thành phố lớn thứ hai ở Tây Nam Bộ, độ sầm uất chỉ sau Cần Thơ.

Bên cạnh đó, huyện Chợ Mới - điểm sáng nổi bật tại An Giang cũng được giới đầu tư đánh giá cao với vị trí giao điểm của nhiều tuyến giao thông quan trọng (tỉnh lộ 942, 944, 946 cùng 55 tuyến đường đô thị), quy mô dân số đông nhất tỉnh An Giang với cơ cấu phần lớn là dân số trẻ (nguồn).

Nắm bắt xu hướng này, TNR Holdings Vietnam - người chắp bút cho hàng loạt dự án nổi bật tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã đầu tư tại trung tâm Chợ Mới một khu đô thị kiểu mẫu với định vị trở thành không gian sống đẳng cấp và điểm hẹn giao thương, giải trí hấp dẫn mang tên gọi TNR Stars Chợ Mới.

SỨC HÚT CỦA TNR STARS CHỢ MỚI

TNR Stars Chợ Mới sở hữu vị trí tại trung tâm huyện Chợ Mới, An Giang. Dự án có tổng diện tích khoảng 9,39ha với 181 đất nền nhà phố liên kế, 123 đất nền nhà phố thương mại, 14 đất nền biệt thự xen kẽ cùng hệ thống tiện ích bài bản và các mảng xanh rộng thoáng.

Trong bán kính 5 phút di chuyển từ TNR Stars Chợ Mới là UBND huyện, Công An huyện, bệnh viện đa khoa, trường học các cấp, khu vui chơi giải trí..., mở ra một cộng đồng khách hàng tiềm năng cực lớn cho các gia chủ.

Phối cảnh Khu đô thị thương mại TNR Stars Chợ Mới - “Khởi nguồn thịnh vượng từ thanh âm”.

Bảo chứng để tạo nên sức hút của TNR Stars Chợ Mới nằm ở concept (ý tưởng) độc đáo của dự án này. Theo các chuyên gia, yếu tố chính của một tuyến phố giao thương không chỉ đến bởi sự hào nhoángbề ngoài mà phải là giá trị bền vững, có chiều sâu nội hàm. Những nét văn hóa kế thừa từ di sản quyết định sức hút của dự án với người tiêu dùng, du khách và cũng là lợi thế để gia chủ khai thác kinh doanh.

TNR Stars Chợ Mới được thiết kế dựa trên tình yêu với những điệu hò, câu hát thắm tình miền Tây. Nội khu dự án được xây dựng nhiều công trình mang tính nghệ thuật như Biểu tượng khóa Sol, công viên Ánh Sáng, công viên Thanh Âm,…Việc đưa tinh thần văn hóa bản địa vào không gian khu đô thị giúp lưu trữ trường tồn bản sắc văn hóa trong hình hài mới mẻ, hứa hẹn tạo thành điểm check-in không thể bỏ qua.

Công viên Âm Thanh (Music Park) - một trong nhiều cảnh quan thú vị tại TNR Stars Chợ Mới.

Điều đặc biệt là dù được xây dựng với ý tưởng văn hóa lãng mạn nhưng TNR Stars Chợ Mới vẫn có thể dung hòa tinh tế hệ thống tiện ích giải trí thời thượng với khu thương mại cao tầng, công viên BBQ và nhiều công viên đa chức năng nhỏ nằm rải rác khắp khu đô thị để phục vụ nhu cầu sống của gia chủ.

Anh Minh Đức cho biết: “Với kinh nghiệm buôn bán tại Bùi Viện nhiều năm, tôi tin rằng TNR Stars Chợ Mới sẽ là điểm đến sinh lời hấp dẫn trong tương lai. Tôi đang nóng lòng chờ đón đợt mở bán tiếp theo của dự án.”

Cùng với sự thành công của TNR Stars Chợ Mới, chủ đầu tư TNR Holdings Vietnam cũng sắp ra mắt một dự án đầy tiềm năng khác tại An Giang.

* Thông tin chi tiết:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Nam Miền Tây (Đất Xanh Miền Tây)

Hotline: 088 999 7786.