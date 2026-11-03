An Giang thông qua đề án công nhận Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt, với mục tiêu thu hút khoảng 195.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030…

Ảnh minh họa. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam

Tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã thống nhất thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết về hồ sơ đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt.

Theo đề án, phạm vi đề nghị công nhận bao gồm toàn bộ địa giới hành chính đặc khu Phú Quốc, với tổng diện tích tự nhiên 575,29 km2 (57.529 ha), không bao gồm đặc khu Thổ Châu. Tính đến ngày 31/12/2025, Phú Quốc có dân số 179.060 người, trong đó 127.739 người thường trú và 51.321 người tạm trú.

Thông tin về các điều kiện đáp ứng tiêu chí thành lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ cho biết Phú Quốc hiện đáp ứng 3 nhóm tiêu chí quy định tại Điều 3 Nghị định số 378/2026/NĐ-CP.

Trong đó, địa phương đáp ứng các tiêu chí về vị trí chiến lược, định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; có cảng hàng không quốc tế hoặc cảng biển loại I trở lên; có không gian tương đối độc lập, dễ kiểm soát, đáp ứng yêu cầu về quy mô dân số và diện tích tự nhiên.

Theo đề án, việc công nhận Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt sẽ tạo điều kiện nâng cao hiệu quả quản lý, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ và tăng cường liên kết với các địa bàn khác trong tỉnh cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuy nhiên, đề án cũng nhận diện những áp lực đặt ra đối với Phú Quốc về dân số, nhà ở, hạ tầng, ngân sách, tài nguyên, môi trường và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó, các giải pháp huy động nguồn lực và phát triển bền vững được đề xuất nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

Về định hướng phát triển, Phú Quốc được xác định hướng tới trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển có sức cạnh tranh quốc tế, gắn với các lĩnh vực thương mại, logistics, kinh tế biển và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến đạt khoảng 195.000 tỷ đồng. Đến năm 2030, tổng giá trị sản phẩm dự kiến đạt 66.292 tỷ đồng, lượng khách du lịch đạt khoảng 15 triệu lượt...

Việc đề nghị công nhận Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt xuất phát từ yêu cầu tạo bước đột phá trong tổ chức quản lý, huy động nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Hiện nay, Phú Quốc có lợi thế về vị trí biển đảo, cửa ngõ hàng không quốc tế, hệ thống du lịch, dịch vụ và khả năng kết nối với các thị trường trong khu vực và quốc tế.

Đáng chú ý, công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị APEC 2027 được xem là cơ hội để Phú Quốc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông, các cửa ngõ quốc tế, công trình hội nghị và hệ thống dịch vụ thiết yếu.

Từ yêu cầu này, đề án đặt ra sự cần thiết phải xây dựng mô hình quản lý phù hợp, bảo đảm khai thác đồng bộ hệ thống hạ tầng sau khi các công trình hoàn thành; đồng thời tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ biển và các ngành có giá trị gia tăng cao.