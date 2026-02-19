Đề xuất thí điểm dùng biển làm quỹ đất thanh toán dự án BT ở Phú Quốc

Bộ Tài chính đề xuất cho An Giang thí điểm dùng quỹ đất lấn biển thanh toán dự án BT Trung tâm Hội nghị APEC, nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý về định giá và sử dụng quỹ đất...

Trong dự thảo Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT của Chính phủ đang được gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất cho phép tỉnh An Giang thí điểm sử dụng quỹ đất lấn biển để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC.

Theo dự thảo, Bộ Tài chính kiến nghị cho phép tỉnh An Giang thí điểm sử dụng một số khu vực biển tại đặc khu Phú Quốc làm quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT Trung tâm hội nghị APEC.

Các khu vực này đã được định hướng nghiên cứu phát triển xây dựng trên biển trong Quy hoạch chung Phú Quốc. Giá trị dự kiến của quỹ đất sẽ được xác định trên cơ sở bảng giá đất của khu vực đất liền liền kề, kết hợp với hệ số điều chỉnh do UBND tỉnh An Giang ban hành.

Về cơ sở xây dựng nghị quyết, Bộ Tài chính cho biết UBND tỉnh An Giang đã đề xuất sử dụng khu đất lấn biển, hiện trạng là mặt biển đã được quy hoạch, để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc sử dụng khu vực biển để hình thành quỹ đất thanh toán, đồng thời cũng chưa có cơ sở pháp lý để xác định giá trị đối với loại quỹ đất này. Vì vậy, phương án thanh toán bằng quỹ đất lấn biển hiện chưa đủ căn cứ pháp lý để triển khai.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh An Giang đã kiến nghị Chính phủ ban hành một nghị quyết nhằm tháo gỡ các vướng mắc liên quan. Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng nghị quyết nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm, trong đó có các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế.

Dự án Trung tâm hội nghị APEC đã được HĐND tỉnh An Giang thông qua quyết định chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) vào tháng 11/2025. Công trình có quy mô khoảng 16 ha, bao gồm trung tâm hội nghị và triển lãm, nhà hát đa năng và khu công viên, dự kiến là địa điểm diễn ra các hoạt động chính của Hội nghị APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc.

Theo thiết kế tổng thể, trung tâm hội nghị và triển lãm có 3 tầng nổi, một tầng hầm, đáp ứng tối thiểu 6.500 chỗ. Nhà hát đa năng với 6 tầng nổi và một tầng hầm, khoảng 4.000 chỗ. Bên cạnh đó là công viên APEC cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, năng lượng, quản lý chất thải...

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 21.860 tỷ đồng do nhà đầu tư bố trí vốn, dự kiến hoàn thành giữa năm 2027. Sau hội nghị APEC, công trình sẽ là nơi tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí, triển lãm phục vụ người dân và du khách.