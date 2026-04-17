An Giang thẩm định 5 đồ án quy hoạch ven biển tại Phú Quốc

Các đồ án quy hoạch phân khu ven biển của đặc khu Phú Quốc được xem xét, cho ý kiến gồm: Quy hoạch phân khu khu vực Bãi Sao tại An Thới; Quy hoạch phân khu khu vực ven biển phía Đông; Quy hoạch phân khu khu vực Bãi Ông Lang - Cửa Cạn; Quy hoạch phân khu khu vực ven biển phía Tây Bắc; Quy hoạch phân khu khu vực Bãi Trường…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức vừa chủ trì họp Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch và Quy hoạch đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh đối với 5 nội dung quy hoạch.

Trong đó, về Quy hoạch phân khu khu vực Bãi Sao (phân khu 5) tỷ lệ 1/2.000, quy mô 436,31ha, có tính chất là khu đô thị du lịch hỗn hợp với cấu trúc mở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp và thể thao biển, Hội đồng thẩm định đánh giá đồ án cơ bản bám sát nhiệm vụ được phê duyệt, phù hợp tính chất khu ở – du lịch nghỉ dưỡng, phát huy lợi thế bãi biển nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ Quy hoạch chung Phú Quốc.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu tiếp tục rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất, nhất là đất ở và nhà ở du lịch để không đi chệch định hướng “khu du lịch bền vững”. Đồng thời, cụ thể hóa bề rộng công viên biển, số lượng và vị trí lối xuống biển công cộng; kiểm soát mật độ, tầng cao công trình ven bờ, cũng như bổ sung yêu cầu về công trình xanh, sử dụng năng lượng mặt trời.

Tương tự, đối với Quy hoạch phân khu khu vực ven biển phía Đông (thuộc phân khu 9) tỷ lệ 1/2000, quy mô 1.673,8ha. Đây được xác định là khu dịch vụ – du lịch, khu đô thị du lịch hỗn hợp, khu nghỉ dưỡng sinh thái, khu giải trí thể thao biển và sân golf. Hội đồng cho rằng đồ án đã thể hiện vai trò là khu du lịch – dịch vụ, nghỉ dưỡng sinh thái, thể thao biển của đảo, đồng thời cũng tạo được trục cảnh quan ven biển và không gian mở gắn với rừng phòng hộ. Song, phải hoàn thiện giải pháp bảo vệ bờ biển, hành lang sinh thái, rừng phòng hộ, xác định rõ vùng hạn chế xây dựng, và bổ sung định hướng sử dụng năng lượng tái tạo.

Đối với Quy hoạch phân khu khu vực Bãi Ông Lang – Cửa Cạn (thuộc phân khu 3) tỷ lệ 1/2000, quy mô 4.431,43ha, định hướng là khu đô thị – du lịch hỗn hợp chính ở phía Bắc của đặc khu Phú Quốc, trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch, giáo dục và đô thị sinh thái. Vì vậy, để đảm bảo đúng tính chất “sinh thái”, lãnh đạo tỉnh đề nghị siết chặt các chỉ tiêu về đất cây xanh, diện tích không xây dựng, khoảng lùi công trình ven sông, ven biển; mật độ, tầng cao tại khu vực nhạy cảm; đồng thời bổ sung yêu cầu về vật liệu thân thiện môi trường và năng lượng sạch.

Đối với Quy hoạch phân khu khu vực ven biển phía Tây Bắc (thuộc phân khu 11) tỷ lệ 1/2000, diện tích nghiên cứu lập quy hoạch 1.171,27ha, định hướng phát triển dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp, giải trí sân golf có casino gắn với resort và làng nghề. Tại đây, yêu cầu đặt ra là hạn chế bê tông hóa ven biển, kiểm soát chặt mật độ, tầng cao, quy mô xây dựng ở dải bờ biển; tăng tỷ lệ không gian mở, cây xanh và mặt nước; bổ sung giải pháp chống xói lở, thích ứng biến đổi khí hậu và đẩy mạnh sử dụng năng lượng mặt trời.

Đối với Quy hoạch phân khu khu vực Bãi Trường (thuộc phân khu 2) tỷ lệ 1/2000, diện tích nghiên cứu lập quy hoạch 2.326,83ha, được xác định là khu đô thị – du lịch hỗn hợp chính, trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí và tái định cư. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ chỉ tiêu dân số, đất ở, tầng cao, đảm bảo phù hợp Quy hoạch chung. Mặt khác, giữ vững dải công viên ven biển liên tục, không gian công cộng và tầm nhìn ra biển, đảm bảo người dân được tiếp cận biển một cách công bằng. Song song là bổ sung yêu cầu về nhà ở xã hội, hạ tầng xã hội, giao thông công cộng, bãi đỗ xe, cũng như tiêu chí đô thị xanh – thông minh.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức đề nghị cơ quan tổ chức lập và đơn vị tư vấn khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ theo từng nhóm nội dung được kết luận, trình cấp có thẩm quyền xem xét trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt, lưu ý giải pháp phát triển xanh, sử dụng năng lượng sạch để Phú Quốc phát triển nhanh nhưng bền vững, xứng đáng là đảo ngọc của cả nước.