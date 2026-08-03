Phú Quốc tăng tốc chuẩn bị cho APEC 2027

Ngày 2/8, tại đặc khu Phú Quốc, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng Đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế Dự án Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, đánh giá tiến độ triển khai các hạng mục mở rộng, nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ các đoàn đại biểu quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực khai thác của sân bay trong giai đoạn phát triển mới.
Đoàn cũng kiểm tra Dự án đường tỉnh ĐT 975 và Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 - những công trình giao thông trọng điểm có vai trò kết nối hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của đại biểu và người dân trong thời gian diễn ra Hội nghị Cấp cao APEC cũng như phục vụ phát triển lâu dài của đặc khu Phú Quốc.
Tiếp đó, Đoàn công tác đến kiểm tra Dự án Trung tâm Hội nghị APEC, đồng thời thăm hỏi, tặng quà động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân đang làm việc trực tiếp tại công trình. Đây là những dự án quan trọng, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn.
Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị thi công tập trung tối đa nguồn lực, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công. Ông cũng chỉ đạo các bên liên quan chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch, góp phần chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị Cấp cao APEC và tạo động lực phát triển bền vững cho Phú Quốc trong thời gian tới.
Việc tổ chức Hội nghị APEC 2027 không chỉ là cơ hội để Phú Quốc khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng và khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ và sự nỗ lực của các bên liên quan, Phú Quốc đang từng bước hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng cho sự kiện quan trọng này.
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