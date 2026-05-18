An Giang tổ chức lại không gian phát triển sau hợp nhất

Thanh Xuân

18/05/2026, 15:58

Tỉnh An Giang vừa tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư với chủ đề “Không gian mới - Tầm nhìn mới - Thành công mới” nhằm giới thiệu định hướng phát triển của địa phương sau hợp nhất, đồng thời, thu hút nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực trọng điểm trong giai đoạn tới...

Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ hội nghị, sau khi hợp nhất 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang trước đây, tỉnh An Giang hiện nay sở hữu diện tích tự nhiên gần 10.000 km2, 150 km đường biên giới, 150 hòn đảo lớn nhỏ, quy mô dân số hơn 5 triệu người.

Ngoài ra, kế thừa hệ sinh thái đa dạng, phong phú, địa hình đặc trưng hiếm có và ôm trọn không gian biển đảo chiến lược, An Giang giờ đây không chỉ là cửa ngõ giao thương quốc tế, mà là một trung tâm kinh tế động lực mới của Nam Bộ, sẵn sàng cho kỷ nguyên bứt phá, vươn tầm.

Quy hoạch tỉnh An Giang được xây dựng trên nền tảng tư duy phát triển mới với khát vọng trở thành trung tâm kinh tế động lực mới của vùng Tây Nam Bộ; phát triển theo hướng xanh, hiện đại, bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế biển làm động lực tăng trưởng mới.

Mô hình phát triển của An Giang được kiến tạo trên một nền tảng không gian đa chiều với 4 hành lang kinh tế trọng điểm và 4 trục chiến lược tạo thành bộ khung 5 vùng kinh tế - xã hội vững chắc, khơi thông mọi dòng chảy giao thương liền mạch, xuyên biên giới và kết nối trực tiếp với Vịnh Thái Lan. Trên cơ sở định hướng không gian phát triển, tỉnh An Giang lựa chọn 5 lĩnh vực trụ cột: công nghiệp; thương mại, dịch vụ logistics, cửa khẩu; du lịch; nông nghiệp; kinh tế biển.

Để hiện thực hóa khát vọng, An Giang đang khẩn trương kiện toàn khung xương sống hạ tầng logistics đa phương thức, tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống 4 tuyến cao tốc động lực, 13 tuyến quốc lộ và 77 tuyến đường tỉnh đan xen liền mạch với mạng lưới 11 khu bến cảng biển hiện đại và cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tạo nên một vòng tròn kết nối liên hoàn đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không, xóa bỏ hoàn toàn mọi điểm nghẽn về lưu chuyển hàng hóa khu vực và toàn cầu.

Song song với đó, hệ thống đô thị phát triển theo các trục liên kết chiến lược ven biển và ven sông, đồng thời, đa dạng hóa các mô hình đô thị như đô thị biển, đô thị du lịch, đô thị cửa khẩu, đô thị sông nước và đô thị đảo, gắn với định hướng đô thị xanh, thông minh và thích ứng biến đổi khí hậu. Đến năm 2030 sẽ hình thành hệ thống khoảng 40 đô thị với 5 trung tâm động lực gồm Rạch Giá, Long Xuyên, Phú Quốc, Hà Tiên và Châu Đốc.

Tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết Quy hoạch tổng thể của tỉnh An Giang là bản thiết kế tổng thể cho tương lai phát triển của tỉnh, là cơ sở chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn để tỉnh tổ chức lại không gian phát triển, định hình lại mô hình tăng trưởng, phân bổ lại nguồn lực để phục vụ cho các mục tiêu chiến lược, phát triển dài hạn của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, một trong 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, An Giang sau khi hợp nhất đã có được một cấu trúc phát triển mới, mang tính tổng hợp và liên kết cao, hội tụ đầy đủ các yếu tố của một nền kinh tế phát triển đa dạng, có nhiều lợi thế cạnh tranh và tiềm năng để phát triển trở thành trung tâm phát triển kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, trung tâm logistics của vùng, cả nước cũng như khu vực Đông Nam Á và tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh Phú Quốc đang đứng trước cơ hội lịch sử khi được lựa chọn là nơi tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Đây là cơ hội để Việt Nam cũng như tỉnh An Giang quảng bá rộng rãi hình ảnh. Đồng thời là bước đột phá để nâng cấp, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, giá trị văn hóa, thương hiệu, chất lượng dịch vụ, kỹ năng quản trị và năng lực cạnh tranh của địa phương.

Tại Hội nghị, tỉnh An Giang công bố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 29 dự án với tổng vốn đầu tư 161.908 tỷ đồng; ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư với 24 nhà đầu tư chiến lược với tổng vốn đăng ký ban đầu gần 1,5 triệu tỷ đồng để nghiên cứu, khảo sát, thực hiện các dự án thuộc các lĩnh vực ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt Đề cương Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm

Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch bảo tồn Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn

Hoàn thiện quy hoạch đô thị và nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Sáng 19/5/2026, Thái Nguyên sẽ khởi công, động thổ hàng loạt dự án

Gỡ "nút thắt" lựa chọn nhà đầu tư trong cải tạo chung cư cũ

TP. Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai công tác giám sát trật tự xây dựng

Đến năm 2030, phấn đấu 75% tiêu chuẩn Việt Nam hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế

Flamingo ra mắt chính sách "Lá chắn lãi suất - Khóa trần 8%": Thêm điểm tựa tài chính cho nhà đầu tư

