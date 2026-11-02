Ào ào bán tháo, cổ phiếu giảm sốc nhất 3 tháng

Phiên giảm sốc hôm nay có thể so sánh với phiên ngày 22/7 vừa qua mặc dù hôm đó VN-Index giảm tới 3,58%. Tuy hôm nay mức giảm chỉ số nhẹ hơn, nhưng tình trạng cổ phiếu lại tệ hơn nhiều. Cụ thể, ngày 22/7 sàn HoSE vẫn có 75 mã tăng/245 mã giảm với 110 cổ phiếu giảm quá 2%. Hôm nay độ rộng chỉ là 46 mã tăng/281 mã giảm, trong đó tới 151 mã giảm quá 2%.
Rõ ràng là chỉ số không phản ánh hết mức độ hoảng loạn trong giao dịch. VN-Index được tác động đúng thời điểm rơi xuống mốc 1700 điểm. Giá thấp nhất chỉ số chạm tới trong phiên chiều nay là 1693,75 điểm lúc 1h53 và VIC chạm đáy lúc 2h18, giảm 2,49%. Chốt phiên sáng VIC còn là trụ duy nhất nâng đỡ điểm số khi vẫn tăng 1,37%.
Trong ít phút còn lại VIC được kéo giá lên và đặc biệt đợt ATC được đẩy tăng 0,41%. Tuy mức tăng so với tham chiếu rất ít nhưng nhìn từ biên độ phục hồi từ mức thấp nhất thì VIC đã lên giá khoảng 2,98%.
Một trụ khác cũng hồi lên khá tốt chiều nay là TCB. Dù đóng cửa cổ phiếu này vẫn còn giảm 0,93% so với tham chiếu nhưng đáy đã có từ khoảng 1h30, giảm tới 4,63% và thời gian còn lại là phục hồi. CTG cũng hồi giá trong cùng thời gian, lấy lại được 1,54% từ mức đáy sâu nhất giảm 3,3% và chốt phiên dưới tham chiếu 1,82%.
Đây là ba cổ phiếu có diễn biến tích cực nhất tới VN-Index những phút cuối, giúp chỉ số này đóng cửa được “giật” trở lại lên trên mốc 1700 điểm, chốt tại 1710,72 điểm, giảm 1,77% (-30,9 điểm) so với tham chiếu. Các trụ cũng giúp phiên điều chỉnh mạnh hôm nay bớt sốc khi nhìn từ điểm số.
Tuy nhiên với cổ phiếu thì không thể che dấu được. Mặc dù cũng có hiện tượng bắt đáy và hồi giá ở khá nhiều mã, nhưng về cơ bản là biên độ hồi lên còn yếu. Trong 281 cổ phiếu đỏ lúc đóng cửa có tới 151 mã giảm quá 2% và 68 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Như đã chỉ ra ở phía trên, tình trạng hôm nay ở cổ phiếu còn tệ hơn cả phiên giảm sốc 3,58% của VN-Index hôm 22/7.
Áp lực bán tháo chiều nay đã gia tăng đáng kể. Biểu hiện đầu tiên là mặt bằng giá xuống thấp hơn nhiều. Sáng nay cả sàn HoSE có 119 mã giảm quá 2%. Thứ hai là thanh khoản đã tăng vọt 47,2% so với buổi sáng. Rổ VN30 thậm chí tăng thanh khoản gần 44% và cũng có tới 26 cổ phiếu tụt giá sâu hơn mức chốt buổi sáng. Kết hợp hai yếu tố này có thể xác định nhà đầu tư đã mạnh tay bán ra, chấp nhận hạ giá xuống sâu để thoát ra. 14 cổ phiếu giảm sàn tuy không nhiều, nhưng cũng đã nhiều hơn buổi sáng (6 mã). Thậm chí GVR trong rổ VN30 cũng bị xả xuống tận giá sàn.
Trong nhóm bị bán tháo mạnh nhất với mức giá giảm quá 2% có 24 cổ phiếu thanh khoản đạt trên trăm tỷ đồng. Nhiều blue-chips giao dịch cực lớn như VCB giảm 4,8% với 762,3 tỷ đồng; FPT giảm 4,74% với 625,7 tỷ; SHB giảm 2,35% với 551,1 tỷ; HPG giảm 2,86% với 525,8 tỷ; SSI giảm 2,33% với 516,3 tỷ; HDB giảm 2,23% với 505,2 tỷ…
Diễn biến “an ủi” chiều nay là khối ngoại đã giải ngân mạnh lên. Khối này mua mới trị giá hơn 1.239 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi phiên sáng và giá trị bán ròng còn -33,7 tỷ so với -482,8 tỷ đồng trước đó. Cổ phiếu ngân hàng nằm trong danh sách bị bán lớn nhất: MBB -182,1 tỷ, VCB -155,2 tỷ, ACB -117,4 tỷ, STB -105,5 tỷ. Phía mua ròng có MSN +90,5 tỷ, VIX +40,9 tỷ.
Việc chỉ số phục hồi từ dưới mốc 1700 điểm tạo ấn tượng tốt về ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật. Tuy nhiên vẫn có thể nhận thấy rõ yếu tố kéo trụ trong diễn biến này. Hoạt động bán tháo đã giúp thanh khoản cả phiên hôm nay trên hai sàn niêm yết tăng gần 33% so với phiên trước, đạt 16.558 tỷ đồng không tính thỏa thuận. Biên độ giảm giá mạnh đã chạm được tới lực cầu ở vùng giá rất sâu.
Khoảng 2,1% tổng tài sản mà Binance đang quản lý đã bị rút, sau khi nền tảng giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới hoạt động trở lại...
Dòng tiền vẫn nghiêng về tài sản rủi ro, nhưng mức độ nhiệt đã giảm so với tuần trước và quỹ Mỹ chuyển sang rút ròng. Dòng vốn chảy vào quỹ châu Á và EM (tuần thứ 3 liên tiếp) là tín hiệu thuận lợi về khẩu vị rủi ro đối với nhóm thị trường mới nổi.
Kết thúc tháng 10, VN-Index đạt 1741,62 điểm, giảm 1,53% so với tháng 9. Như vậy, chỉ số đã có hai tháng liên tiếp giảm điểm, gồm tháng 9 và tháng 10. Khối lượng giao dịch trong tháng 10 tăng 17,77% so với tháng 9, với mức bình quân ở ngưỡng trung bình.
Một số nhóm cổ phiếu đã giảm mạnh trong thời gian vừa qua như bất động sản dân cư, xây dựng và vật liệu xây dựng, đầu tư công, thủy sản,... đã xuất hiện tín hiệu tạo đáy sớm hơn so với thị trường.
Ba quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) một lần nữa khẳng định sự cần thiết của việc tiếp tục tăng lãi suất, đồng thời khuyến nghị áp dụng lộ trình thắt chặt dần dần nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với thị trường tài chính và nền kinh tế...
Từ những công trình kiến trúc cổ kính đến không gian Hoàng cung được tái hiện bằng công nghệ số, di sản Huế đang được kể lại bằng ngôn ngữ mới, đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Mô hình điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với các thông số cụ thể về khả năng tiết kiệm điện, công suất, chất lượng tấm pin, bộ biến tần (inverter), thương hiệu thiết bị… đang được nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất quan tâm. Đây là giải pháp giúp chủ động nguồn điện, góp phần phát triển năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường, là mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững có thể nhân rộng.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...