Ào ào bán tháo, cổ phiếu giảm sốc nhất 3 tháng

Nỗ lực chống chọi yếu ớt của VIC phiên sáng cũng sụp đổ chiều nay, kết hợp với đà giảm mạnh của nhóm ngân hàng đã kích thích đợt bán tháo dữ dội. Thanh khoản sàn HoSE tăng vọt 47% so với phiên sáng trong khi VN-Index đóng cửa bốc hơi 1,77%. Kết phiên, tới gần 41% số cổ phiếu giảm giá quá 2%.

VN-Index đảo chiều phục hồi tại mốc 1700 điểm nhờ cổ phiếu trụ.

Phiên giảm sốc hôm nay có thể so sánh với phiên ngày 22/7 vừa qua mặc dù hôm đó VN-Index giảm tới 3,58%. Tuy hôm nay mức giảm chỉ số nhẹ hơn, nhưng tình trạng cổ phiếu lại tệ hơn nhiều. Cụ thể, ngày 22/7 sàn HoSE vẫn có 75 mã tăng/245 mã giảm với 110 cổ phiếu giảm quá 2%. Hôm nay độ rộng chỉ là 46 mã tăng/281 mã giảm, trong đó tới 151 mã giảm quá 2%.

Rõ ràng là chỉ số không phản ánh hết mức độ hoảng loạn trong giao dịch. VN-Index được tác động đúng thời điểm rơi xuống mốc 1700 điểm. Giá thấp nhất chỉ số chạm tới trong phiên chiều nay là 1693,75 điểm lúc 1h53 và VIC chạm đáy lúc 2h18, giảm 2,49%. Chốt phiên sáng VIC còn là trụ duy nhất nâng đỡ điểm số khi vẫn tăng 1,37%.

Trong ít phút còn lại VIC được kéo giá lên và đặc biệt đợt ATC được đẩy tăng 0,41%. Tuy mức tăng so với tham chiếu rất ít nhưng nhìn từ biên độ phục hồi từ mức thấp nhất thì VIC đã lên giá khoảng 2,98%.

Một trụ khác cũng hồi lên khá tốt chiều nay là TCB. Dù đóng cửa cổ phiếu này vẫn còn giảm 0,93% so với tham chiếu nhưng đáy đã có từ khoảng 1h30, giảm tới 4,63% và thời gian còn lại là phục hồi. CTG cũng hồi giá trong cùng thời gian, lấy lại được 1,54% từ mức đáy sâu nhất giảm 3,3% và chốt phiên dưới tham chiếu 1,82%.

Đây là ba cổ phiếu có diễn biến tích cực nhất tới VN-Index những phút cuối, giúp chỉ số này đóng cửa được “giật” trở lại lên trên mốc 1700 điểm, chốt tại 1710,72 điểm, giảm 1,77% (-30,9 điểm) so với tham chiếu. Các trụ cũng giúp phiên điều chỉnh mạnh hôm nay bớt sốc khi nhìn từ điểm số.

Tuy nhiên với cổ phiếu thì không thể che dấu được. Mặc dù cũng có hiện tượng bắt đáy và hồi giá ở khá nhiều mã, nhưng về cơ bản là biên độ hồi lên còn yếu. Trong 281 cổ phiếu đỏ lúc đóng cửa có tới 151 mã giảm quá 2% và 68 mã khác giảm từ 1% tới 2%. Như đã chỉ ra ở phía trên, tình trạng hôm nay ở cổ phiếu còn tệ hơn cả phiên giảm sốc 3,58% của VN-Index hôm 22/7.

Áp lực bán tháo chiều nay đã gia tăng đáng kể. Biểu hiện đầu tiên là mặt bằng giá xuống thấp hơn nhiều. Sáng nay cả sàn HoSE có 119 mã giảm quá 2%. Thứ hai là thanh khoản đã tăng vọt 47,2% so với buổi sáng. Rổ VN30 thậm chí tăng thanh khoản gần 44% và cũng có tới 26 cổ phiếu tụt giá sâu hơn mức chốt buổi sáng. Kết hợp hai yếu tố này có thể xác định nhà đầu tư đã mạnh tay bán ra, chấp nhận hạ giá xuống sâu để thoát ra. 14 cổ phiếu giảm sàn tuy không nhiều, nhưng cũng đã nhiều hơn buổi sáng (6 mã). Thậm chí GVR trong rổ VN30 cũng bị xả xuống tận giá sàn.

Trong nhóm bị bán tháo mạnh nhất với mức giá giảm quá 2% có 24 cổ phiếu thanh khoản đạt trên trăm tỷ đồng. Nhiều blue-chips giao dịch cực lớn như VCB giảm 4,8% với 762,3 tỷ đồng; FPT giảm 4,74% với 625,7 tỷ; SHB giảm 2,35% với 551,1 tỷ; HPG giảm 2,86% với 525,8 tỷ; SSI giảm 2,33% với 516,3 tỷ; HDB giảm 2,23% với 505,2 tỷ…

Diễn biến “an ủi” chiều nay là khối ngoại đã giải ngân mạnh lên. Khối này mua mới trị giá hơn 1.239 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi phiên sáng và giá trị bán ròng còn -33,7 tỷ so với -482,8 tỷ đồng trước đó. Cổ phiếu ngân hàng nằm trong danh sách bị bán lớn nhất: MBB -182,1 tỷ, VCB -155,2 tỷ, ACB -117,4 tỷ, STB -105,5 tỷ. Phía mua ròng có MSN +90,5 tỷ, VIX +40,9 tỷ.

Việc chỉ số phục hồi từ dưới mốc 1700 điểm tạo ấn tượng tốt về ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật. Tuy nhiên vẫn có thể nhận thấy rõ yếu tố kéo trụ trong diễn biến này. Hoạt động bán tháo đã giúp thanh khoản cả phiên hôm nay trên hai sàn niêm yết tăng gần 33% so với phiên trước, đạt 16.558 tỷ đồng không tính thỏa thuận. Biên độ giảm giá mạnh đã chạm được tới lực cầu ở vùng giá rất sâu.