Bản đồ tỷ lệ thất nghiệp trên thế giới năm 2026, Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất

Tỷ lệ thất nghiệp dự báo năm 2026 có sự chênh lệch rõ rệt giữa các nền kinh tế, phản ánh bức tranh thị trường lao động rất khác nhau trên thế giới. Trong đó, Việt Nam thuộc nhóm nền kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất...

Sự chênh lệch về tỷ lệ thất nghiệp phản ánh sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng, cơ cấu dân số và điều kiện thị trường lao động giữa các nền kinh tế.

Dựa trên dữ liệu từ báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 10/2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đồ họa thông tin dưới đây thể hiện tỷ lệ thất nghiệp dự báo của 103 nền kinh tế trong năm 2026.

Theo dự báo của IMF, Sudan là nền kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong bộ dữ liệu, ở mức 59,5%, do xung đột kéo dài gây tác động nặng nề tới nền kinh tế.

Xếp thứ hai là Nam Phi với 33,2%. Tại quốc gia này, những thách thức mang tính cơ cấu dai dẳng đã khiến hàng triệu lao động không có việc làm.

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp cao không chỉ xuất hiện ở các nền kinh tế đang phát triển. Tại châu Âu, nhiều nền kinh tế phát triển vẫn ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao. Thị trường lao động khu vực này cũng thuộc nhóm có mức phân hóa rõ nét nhất giữa các nền kinh tế phát triển.

Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp dự báo của Phần Lan là 10,2%, cao gấp hơn 3 lần mức 3,2% của Ba Lan. Nhu cầu nội địa yếu và tình trạng suy giảm kéo dài của ngành xây dựng đang khiến hoạt động tuyển dụng tại Phần Lan chững lại.

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp dự báo của Pháp ở mức 8,4%, cao gấp hơn hai lần mức 4% của Đức, dù ngành sản xuất của Đức vẫn chưa thoát khỏi đà suy yếu.

Tại Bắc Mỹ, thách thức của Mỹ lại nằm ở điểm khác. Thị trường lao động Mỹ đang ở trạng thái “ít tuyển dụng, ít sa thải”, tức số vụ sa thải vẫn ở mức thấp nhưng người lao động ngày càng khó tìm được công việc mới.

Tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp không đồng nghĩa với việc dễ tìm việc làm. Tại châu Á, tỷ lệ thất nghiệp thấp còn che lấp tình trạng lực lượng lao động già hóa và việc làm phi chính thức phổ biến.

Trung Quốc và Ấn Độ được dự báo có tỷ lệ thất nghiệp lần lượt là 5,1% và 5%. Dù vậy, lao động trẻ tại hai thị trường lao động lớn nhất thế giới này vẫn phải cạnh tranh gay gắt để có việc làm.

Tại Trung Quốc, số sinh viên tốt nghiệp đại học gia nhập thị trường lao động trong năm 2026 được dự báo đạt mức kỷ lục 12,7 triệu người. Nhóm lao động này phải cạnh tranh việc làm trong bối cảnh hoạt động tuyển dụng yếu. Họ cũng đối mặt với lo ngại trí tuệ nhân tạo (AI) có thể ảnh hưởng tới các vị trí dành cho người mới đi làm.

Ấn Độ cũng gặp thách thức tương tự. Người trẻ trong độ tuổi 15-29 chiếm khoảng 1/4 dân số Ấn Độ, tương đương 367 triệu người. Năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm thanh niên tại Ấn Độ ở mức 16%. Con số này cho thấy nền kinh tế Nam Á vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo đủ cơ hội việc làm cho lực lượng lao động trẻ đông đảo.

Về triển vọng chung, tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo tăng từ 3,1% năm 2026 lên 3,4% năm 2027. Đà phát triển của lĩnh vực công nghệ nhờ AI sẽ góp phần hỗ trợ hoạt động kinh tế và đầu tư.

Dù vậy, kinh tế tăng trưởng nhanh hơn chưa chắc sẽ kéo theo nhu cầu tuyển dụng mạnh hơn. AI có thể giúp nâng cao năng suất, nhưng tác động của công nghệ này đối với thị trường việc làm vẫn còn bất định. Các vị trí dành cho người mới đi làm và những ngành nghề dễ bị thay thế bởi tự động hóa chịu nhiều rủi ro nhất.

Ở nhóm có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất, Thái Lan đứng đầu với mức dự báo 1%, tiếp theo là Andorra với 1,5%, Macao với 1,7% và Belize với 2%. Việt Nam được dự báo có tỷ lệ thất nghiệp 2,1% trong năm 2026, ngang Singapore. Với mức này, Việt Nam thuộc nhóm 10 nền kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong số 103 nền kinh tế được thống kê.