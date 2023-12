Báo cáo thời trang: 2023 là năm của những mâu thuẫn

Katy Lubin, Phó chủ tịch thương hiệu của Công ty công nghệ thời trang Lyst, cho biết: Báo cáo Thời trang năm 2023 của Lyst (Year in Fashion 2023) đã nêu bật một nhóm các thương hiệu, xu hướng và cá tính với sự pha trộn trái ngược nhau, phản ánh sự biến động không ngừng của làng mốt cũng như sự phân hóa của khán giả xem trực tuyến - khán giả ngồi hàng ghế đầu, khách hàng mua sắm online – khách VIP cần được phục vụ riêng tại cửa hàng, nhóm người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu - giới siêu giàu vẫn "vung tiền" cho hàng xa xỉ…

Bà Lubin cho biết: “Nhìn lại báo cáo năm ngoái, một số xu hướng vẫn còn kéo dài đến năm nay. Chẳng hạn như các thương hiệu theo phong cách xa xỉ thầm lặng vẫn đang dẫn đầu cuộc đua tăng trưởng doanh số bán hàng trên toàn cầu, các ngôi sao K-pop tiếp tục ảnh hưởng đến việc tìm kiếm sản phẩm thời trang... Tuy nhiên, trong số các sản phẩm được nhắc tới rầm rộ cũng như những khoảnh khắc lan truyền trên mạng xã hội, cũng xuất hiện những thiết kế cho cuộc sống hàng ngày với mức giá dễ tiếp cận”.

Dưới đây là những gì Vogue Business phân tích từ một số điểm nổi bật trong báo cáo.

THƯƠNG HIỆU CỦA NĂM: MIU MIU

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Miu Miu của Miuccia Prada chiếm vị trí dẫn đầu các thương hiệu hot nhất năm 2023, với số lượt tìm kiếm tăng 39% so với năm ngoái. Kỷ niệm 30 năm thành lập vào năm nay, Miu Miu gần đây đã vượt qua nhãn hiệu "chị em" Prada về sức nóng, với các chiến dịch dành cho người nổi tiếng có sự góp mặt của Emma Corrin, Ethel Cain và Kendall Jenner, hay các dự án hợp tác với New Balance và Church's.

Giày ba lê Miu Miu, đã giúp thương hiệu này thăng hạng trên bảng xếp hạng Lyst vào năm 2022, vẫn tiếp tục gây tiếng vang cho đến năm 2023. Số lượt tìm kiếm sản phẩm này tăng 75% từ tháng 3 đến tháng 9 năm nay. Theo sau, chiếc áo đan len có logo, được giới thiệu trên sàn diễn Thu - Đông 2023 vào tháng 2, đã khiến số lượt tìm kiếm áo len đan trên nền tảng Lyst tăng đột biến 12%.

LOGO CỦA NĂM: LOEWE

Theo Vogue, thẩm mỹ khác biệt của Jonathan Anderson giúp Loewe trở thành thương hiệu số 1 được các "tín đồ" thời trang yêu thích. Kỳ quặc và hài hước với xu hướng siêu thực, Anderson không bao giờ thất bại trong việc mang đến một dòng sản phẩm có vẻ ngoài thành công về mặt thương mại với một sự thay đổi bất ngờ. Logo đảo chữ cách điệu của Loewe, được in trên trên áo ba lỗ, áo phông và túi xách, đã trở thành xu hướng chủ đạo trong năm nay khi các thiết kế của thương hiệu tiếp tục trở nên phổ biến dưới sự dẫn dắt của vị giám đốc sáng tạo này.

Trong quý 2 năm 2023, mẫu áo ba lỗ có in logo đảo chữ của thương hiệu đạt lượng tìm kiếm tăng 132% so với cùng kỳ năm trước. Xếp ngay sau, thiết kế quần jean Loewe, có in logo ở hai đầu gối, cháy hàng trong tháng 6. Trong lĩnh vực phụ kiện, lượt tìm kiếm đối với mẫu túi giỏ Anagram của Loewe tăng 170%, dẫn đến sự gia tăng các sản phẩm “fake” của Loewe khi mọi người đổ xô tìm kiếm các sản phẩm tương tự.

XU HƯỚNG CỦA NĂM: QUẦN SIÊU NGẮN

Trước đây, các chuyên gia thời trang hay nói đến "Chỉ số Hemline", một lý thuyết lâu đời về độ dài của váy, cho rằng khi nền kinh tế phát triển tốt, các đường viền sẽ cao lên để phù hợp với cảm giác dễ chịu của thời kỳ đó. Ngược lại, chị em phụ nữ sẽ diện quần dài và váy maxi để phản ánh tâm trạng u uất của các tài khoản ngân hàng trống rỗng. Nhưng lý thuyết này có lẽ cần phải suy ngẫm lại vào năm 2023. Trong thời điểm áp lực kinh tế đặc biệt này, nhiều thiết kế đang trở nên ngắn nhất có thể.

Sau khi Emma Corrin bước xuống sàn diễn AW23 của Miu Miu trong chiếc quần ngắn sequin màu vàng vào tháng 2, lượt tìm kiếm thương hiệu này đã tăng vọt 257% trong 24 giờ. Trong những tháng tiếp theo, quần siêu ngắn đã được diện bởi Bella Hadid, Kendall Jenner, Jennie Kim và Kylie Jenner. Sau đó, những thiết kế tương tự cũng xuất hiện tại một số show diễn trong mùa Xaaun – Hè 2024, bao gồm bộ sưu tập của Tom Ford, Khaite và Stella McCartney, báo hiệu xu hướng này vẫn tiếp tục tồn tại. Người tiêu dùng nói chung vẫn đang quan tâm, lượt tìm kiếm quần short siêu ngắn đã tăng 133% so với năm 2022.

​TÚI XÁCH CỦA NĂM: TÚI ĐEO CHÉO CỦA UNIQLO

Mẫu túi đeo chéo bình dân của Uniqlo phổ biến mạnh mẽ trên TikTok, là sản phẩm rẻ nhất từ trước đến nay xuất hiện trong Báo cáo thời trang hàng năm của Lyst. Không giống như những mẫu phụ kiện cao cấp hàng đầu của năm ngoái, ví dụ như chiếc túi Re-Nylon của Prada, chiếc túi của năm nay có giá bán lẻ chỉ 14,90 bảng Anh và đã trở thành chiếc túi bán chạy nhất mọi thời đại của thương hiệu toàn cầu Nhật Bản. Hashtag #uniqlobag đạt được hơn 120 triệu lượt xem trên TikTok khi người dùng chia sẻ cách phối màu và kết hợp chiếc túi với trang phục.

Tờ Guardian nhận xét mẫu túi được yêu thích nhờ kích thước nhỏ gọn nhưng vẫn đựng được rất nhiều đồ, có nhiều màu để lựa chọn như be, đen, trắng, vàng, cam đất, xanh dương pastel, hồng pastel. Chúng được làm từ vải chống thấm nước, có thể đeo vai hoặc đeo chéo. Ngoài ra, thiết kế mang đậm phong cách Y2K - xu hướng đang quay trở lại "gây bão", được giới trẻ ưa chuộng. Mẫu túi thậm chí xuất hiện trong series truyền hình Succession (series làm dấy lên xu hướng thời trang xa xỉ thầm lặng) của đài HBO. Các nhân vật trong phim đội mũ Loro Piana 600 USD, mặc áo khoác Tom Ford 700 USD nhưng dùng túi Uniqlo giá 20 USD.

NGƯỜI CÓ ẢNH HƯỞNG CỦA NĂM: JENNIE KIM

Nữ ca sỹ Jennie Kim của nhóm nhạc Blackpink, sau màn ra mắt diễn xuất trong bộ phim The Idol của HBO, tiếp tục truyền cảm hứng cho vô số lựa chọn thời trang của người hâm mộ trẻ tuổi trong năm 2023. Từ sự xuất hiện tại các show diễn, cho đến Liên hoan phim Cannes và Met Gala. Theo Lyst, đại sứ thương hiệu của Chanel đã mang lại mức tăng đột biến lớn nhất về lượt tìm kiếm, doanh số bán hàng, tin tức và lượt đề cập trên mạng xã hội trong 12 tháng qua.

Vào tháng 5, Jennie đã tung ra bộ sưu tập Capsule cho Calvin Klein, trong đó cô đã thể hiện lại logo CK mang tính biểu tượng bằng chữ viết tay của mình. Số lượt tìm kiếm thương hiệu này đã tăng 22% trên Lyst trong những ngày tiếp theo. Vào ngày Jennie mang giày thể thao Cecilie Bahnsen x Asics Mary-Jane ở New York vào tháng 8, Cecilie Bahnsen đã chứng kiến lượt xem trang tăng đột biến 27%.

Tháng 9 vừa qua, Jennie đã đến thử quần áo tại một cửa hàng của thương hiệu Sandy Liang ở New York. Sau khi cô chia sẻ trải nghiệm mua sắm lên Instagram cá nhân, độ nổi tiếng của Sandy Liang bỗng tăng vọt một cách chóng mặt. Một số phương tiện truyền thông tiết lộ rằng để được "chiễm chệ" trên tài khoản IG của thành viên Blackpink, các nhãn hàng cần trả tối thiểu... 2,1 triệu đô la Mỹ. Con số khổng lồ đó là bảo chứng thép cho độ uy tín và khả năng tạo trend đến từ nữ thần tượng hàng đầu Kpop.