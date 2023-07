Bão Talim suy yếu khiến ba sân bay vội vã mở cửa trở lại

Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc Trần Hoài Phương vừa ký quyết định mở cửa khai thác trở lại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và Cát Bi ngay chiều nay.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Vân Đồn và Cát Bi có trách nhiệm cập nhật và thông báo các nội dung trên đên các hãng hàng không, các cơ quan đơn vị liên quan để phối hợp triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không trong nước và quốc tế phù hợp theo quy định hiện hành và chỉ đạo Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức điều hành bay đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Trước đó, chiều ngày 18/7, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 1 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Sau khi kiểm tra, xem xét diễn biến các yếu tố thời tiết từ các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo khai thác hoạt động bay, Cục trưởng chấp thuận đề nghị của Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc về việc mở cửa khai thác trở lại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Vân Đồn và Cát Bi.

Căn cứ thông báo mới nhất của nhà chức trách, Vietnam Airlines khai thác trở lại các chuyến bay nội địa đến, đi từ Hà Nội, Hải Phòng và Vân Đồn từ thời điểm này.

Trong tối ngày 18/7, hãng điều chỉnh lịch bay một số chuyến bay đến, đi từ Hà Nội, Hải Phòng ngày 18/7, chủ yếu đẩy sớm thời gian khởi hành so với lịch lùi giờ bay đã công bố tối 17/7. Theo đó, chặng Hải Phòng - TP.HCM: VN1175 khởi hành lúc 20h55; chặng Hà Nội - Cam Ranh và chiều ngược lại: VN1563 khởi hành 19h55, VN1562 khởi hành lúc 22h20; chặng Hà Nội - Đà Nẵng và chiều ngược lại: VN163 lúc 20h00, VN173 lúc 20h30, VN174 lúc 22h40; chặng TP.HCM - Hà Nội và chiều ngược lại: VN251 khởi hành lúc 19h00, VN263 lúc 20h10.

Trong ngày 19/7, các chuyến bay đến và đi từ Hà Nội, Hải Phòng, Vân Đồn của Vietnam Airlines cũng dự kiến trở lại khai thác như kế hoạch.

Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch bay trong thời gian này thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ Vietnam Airlines.

Do ảnh hưởng của bão số 1 (bão Talim) suy yếu, sân bay Nội Bài (Hà Nội) điều chỉnh thời gian tạm dừng tiếp nhận tàu bay nên một số chuyến bay của Vietjet Air cũng được điều chỉnh bay trở lại trong tối nay.

Cụ thể, chuyến bay VJ517, VJ524 chặng Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội chuyển sang giờ khởi hành mới lần lượt lúc 18h30 và 20h50. Chuyến bay VJ782, VJ1775 chặng Nha Trang - Hà Nội - Nha Trang chuyển sang giờ khởi hành mới lần lượt lúc 21h00 và 23h30. Chuyến bay VJ151, VJ149 chặng Hà Nội - TP.HCM chuyển sang giờ khởi hành mới lần lượt lúc 18h20 và 21h30. Chuyến bay VJ154, VJ152 chặng TP.HCM - Hà Nội chuyển sang giờ khởi hành mới lần lượt lúc 0h10 ngày 19/7 và 21h10 ngày 18/7.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (18/7), sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 16h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền khu vực phía tây nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.2.

Do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 18/7 đến 19/7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm; khu vực Tây Bắc có mưa to với lượng mưa 50-150mm, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm.