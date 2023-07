Hành khách cần lưu ý khi lịch bay xáo trộn, nhiều sân bay đóng cửa tạm thời vì bão Talim

Theo quyết định của Cục Hàng không Việt Nam, do ảnh hưởng của cơn bão số 1 (tên quốc tế là Talim), trong ngày 18/7, sân bay Nội Bài (Hà Nội) sẽ đóng cửa tạm thời từ 11 - 20 giờ, sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và Vân Đồn (Quảng Ninh) sẽ đóng cửa tạm thời từ 9 - 19 giờ. Do đó, nhiều chuyến bay phải thay đổi kế hoạch khai thác.

HÀNH KHÁCH CẦN CẬP NHẬT THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN

Theo đó, Vietnam Airlines vừa điều chỉnh kế hoạch khai thác lần 3 do ảnh hưởng của cơn bão. Cụ thể, trong ngày hôm nay (18/7), các chuyến bay nội địa đến và đi từ Hà Nội trong thời gian từ 11h00 đến 20h00 bị hủy hoặc thay đổi giờ khởi hành để tránh thời gian tạm thời đóng cửa của sân bay Nội Bài.

Đối với sân bay Cát Bi, các chuyến bay VN1182, VN1183 giữa TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng trong ngày 18/7 sẽ không khai thác. Trước đó, Vietnam Airlines cũng đã thông báo hủy hoặc thay đổi lịch nhiều chuyến bay đến và đi từ Hải Phòng do ảnh hưởng của bão số 1.

Đối với mạng bay quốc tế, các chuyến bay khởi hành từ Hà Nội trong thời gian từ 11h00 đến 20h00 ngày 18/7 sẽ thay đổi giờ cất cánh đến sau 20h00 cùng ngày. Các chuyến bay quốc tế có kế hoạch hạ cánh tại Hà Nội trong thời gian 11h00 đến 20h00 ngày 18/7 cũng sẽ khởi hành chậm để đảm bảo giờ hạ cánh tại Hà Nội sau 20h00 cùng ngày.

Cụ thể, hãng sẽ lùi giờ cất cánh từ 2 tiếng đến 10 tiếng đối với các chuyến bay quốc tế trong ngày 18/7 gồm VN311 Narita – Hà Nội, VN417 Incheon – Hà Nội, VN427 Busan – Hà Nội, VN347 Nagoya – Hà Nội, VN331 Osaka – Hà Nội, VN357 Fukuoka – Hà Nội, VN513 Bắc Kinh – Hà Nội, VN593 Hồng Kông – Hà Nội, VN578 Hà Nội – Đài Bắc, VN586 Hà Nội – Cao Hùng; VN660, VN662 giữa Singapore và Hà Nội; VN615, VN614, VN619, VN618 giữa Hà Nội và Băng Cốc; VN837, VN836 giữa Hà Nội và Siem Reap; VN973, VN972 giữa Hà Nội và Mumbai; VN681, VN680 giữa Hà Nội và Kuala Lumpur.

Các chuyến bay quốc tế khác tạm thời giữ theo lịch khai thác ban đầu nhưng có thể được điều chỉnh theo ảnh hưởng thực tế của cơn bão.

Các hãng hàng không khác cũng đang điều chỉnh kế hoạch khai thác. Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 (bão Talim), Bamboo Airways cũng điều chỉnh kế hoạch khai thác một số chuyến bay có điểm đến/đi tại các sân bay Nội Bài (Hà Nội), Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng) nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hành khách. Đại diện Bamboo Airways cho biết sẽ hỗ trợ và đền bù thỏa đáng theo quy định cho các hành khách có lịch bay bị ảnh hưởng.

Theo đó, Bamboo Airways thông báo hủy lịch khai thác 16 chuyến bay như chuyến bay QH1418 chặng Cam Ranh - Hà Nội; chuyến QH1031 chặng Hà Nội - Côn Đảo; chuyến QH1601 chặng Hà Nội - Pleiku… cùng hàng trăm chuyến bay phải đổi lịch khởi hành.

Do ảnh hưởng của bão, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay trong vùng ảnh hưởng bão thường xuyên cập nhật thời tiết và thông tin từ các hãng. Vì lý do thời tiết, để đảm bảo an toàn tuyệt đối và mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong tình huống này.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam ban hành hai công điện gửi các đơn vị có liên quan về công tác chủ động phòng, chống cơn bão số 1.

Trong đó, Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng yêu cầu các hãng chủ động điều chỉnh lịch bay trong điều kiện có thể, chuyển lịch bay sớm lên trước hoặc lùi lại sau thời gian được khuyến cáo thời tiết xấu và cần quán triệt người lái tuân thủ các nguyên tắc an toàn trước và sau cơn bão....

Ngoài ra, Cảng vụ Hàng không miền Bắc cũng ra quyết định đóng cửa tạm thời sân bay Nội Bài từ 11h00 đến 20h00 ngày 18/7, sân bay Cát Bi và Vân Đồn từ 9h00 đến 19h00 cùng ngày trước nguy cơ ảnh hưởng của bão Talim (bão số 1).

"Các hãng hàng không cần quán triệt người lái tuân thủ các nguyên tắc an toàn trước và sau bão; chuẩn bị trước chuyến bay đi, đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi, tính toán lượng dầu, chọn sân bay dự bị từ Vinh, Đà Nẵng… trở vào, tuỳ theo loại tàu bay", Cục Hàng không đề nghị.

DỪNG TIẾP NHẬN TÀU BAY ĐẾN NHIỀU SÂN BAY

Liên quan đến kế hoạch bay, Cục trưởng giao Phòng Vận tải hàng không, các hãng hàng không, các đơn vị liên quan bố trí trực 24/24 giờ, giải quyết ngay đề xuất điều chỉnh lịch bay của các hãng do ảnh hưởng của bão.

Các cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cát Bi cần di chuyển các tàu bay có kế hoạch đỗ tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cát Bi (trừ trường hợp bất khả kháng) đến các cảng hàng không khác.

Cảng hàng không quốc tế Cát Bi phối hợp với Công ty cổ phần hàng không Hành Tinh Xanh tổ chức chằng néo tàu bay đỗ lại tại cảng đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống bão.

Cục trưởng Đinh Việt Thắng cũng nêu rõ trong Công điện, theo đánh giá của Trung tâm khí tượng hàng không, thời tiết nguy hiểm tại các sân bay trong các khung giờ dưới đây, yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Bắc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ triển khai các thủ tục dừng tiếp nhận tàu bay đi/đến các cảng hàng không nêu trên theo thời gian khuyến cáo.

Đồng thời, Cảng vụ hàng không miền Bắc thường xuyên cập nhật thông tin về bão số 1 của Trung tâm Khí tượng hàng không để chủ động điều chỉnh thời gian đóng/mở khai thác tại các cảng hàng không trong khu vực ảnh hưởng của bão theo quy định.

Trong Công điện gửi các đơn vị liên quan về việc chủ động phòng chống bão, Cục Hàng không Việt Nam cho biết các Cảng hàng không Vân Đồn (Quảng Ninh) và Cát Bi (Hải Phòng) dự kiến trong khu vực ảnh hưởng gần (gió giật, gió mạnh, mưa dông mạnh), các Cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội), Thọ Xuân Thanh Hóa) có thể bị ảnh hưởng hoàn lưu bão (mưa lớn, gió mạnh).

Do ảnh hưởng của bão từ đêm 17/7 đến ngày 19/7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 100-200mm. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm.

10h ngày 18/7, bão Talim cách Móng Cái (Quảng Ninh) 60 km, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 10, dự kiến vào biên giới Việt - Trung trong 1-2 tiếng nữa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết bão Talim đã vượt bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) lúc 3h với sức gió mạnh nhất 117 km/h, cấp 11, sau đó đi vào bờ biển tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và tiếp tục giảm cấp.

Hoàn lưu trước bão khiến đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió cấp 7, giật cấp 10; Cửa Ông, Cô Tô (Quảng Ninh) gió giật cấp 6-7; Phù Liễn (Hải Phòng) gió giật cấp 6.

Bão đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h, dự kiến đi vào biên giới Việt - Trung từ 11h với sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 9. Đến 16h, tâm bão ở đông bắc Bắc Bộ, gió giảm còn cấp 7 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới sau đó tiếp tục đi sâu vào vùng núi phía Bắc và tan vào sớm 19/7.