Bất ngờ với doanh thu du lịch của nhiều địa phương trong 8 tháng đầu năm

Bài toán về việc thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế đang được ngành du lịch cả nước chú trọng. Những địa phương có lợi thế du lịch biển, như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa... mở thêm hướng phát triển du lịch tàu biển. Những tỉnh miền núi như: Hà Giang, Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng... tiếp tục tận dụng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, đẩy mạnh sản phẩm du lịch khám phá; tour du lịch biên giới...

Hiện, ngành du lịch cũng đang khảo sát, nghiên cứu nhu cầu chi tiêu của khách quốc tế, qua đó nắm tâm lý, thị hiếu của các thị trường khách. Ngoài ra, chính quyền địa phương, ngành du lịch đang kết nối các đối tác để khai thác, phát triển các đường bay quốc tế nhằm thu hút khách nước ngoài đến bằng đường hàng không.

QUẢNG NINH

Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, thời gian qua, du lịch Quảng Ninh có nhiều khởi sắc cả về lượng du khách lẫn doanh thu từ du lịch. Theo đó, tổng khách du lịch tháng 8/2024 ước đạt trên 1,79 triệu lượt khách, lũy kế 8 tháng đầu năm đạt đạt hơn 14,7 triệu lượt khách du lịch, bằng 122% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu từ du lịch 8 tháng ước đạt trên 34.300 tỷ đồng, bằng 143% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong nỗ lực thu hút du khách, từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa thể thao ở tất cả các địa phương trong tỉnh. Riêng trong quý 2 năm 2024, thời gian cao điểm du lịch biển đảo, đã có tổng cộng 41 chương trình, sự kiện, hoạt động nhằm kích cầu du lịch, nổi bật như: Carnaval Hạ Long; lễ hội ẩm thực "Hương vị biên cương"; Tuần lễ Du lịch Cái Chiên chào hè 2024…

Đặc biệt, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan tổ chức thành công các hoạt động xúc tiến, quảng bá, thu hút đầu tư du lịch nhân dịp đoàn đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race mùa giải 2023 - 2024 đến Quảng Ninh. Mới đây nhất, Lễ hội Thuyền buồm, dù bay, mô tô nước "Vượt sóng Hạ Long" do TP Hạ Long tổ chức đã gây ấn tượng mạnh mẽ tới du khách bởi những màn trình diễn hấp dẫn của các loại hình thể thao mặt nước và trên không.

Trước sự phục hồi nhanh chóng của ngành du lịch, tỉnh Quảng Ninh đang đặt mục tiêu đón 19 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024, tăng 2 triệu lượt khách so với kịch bản đặt ra từ đầu năm.

NINH BÌNH

Hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình tháng 8 tiếp tục đà tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2023. Số lượt khách đến tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tháng 8 ước đạt hơn 377.000 lượt khách; số lượt khách nghỉ tại các cơ sở lưu trú ước đạt trên 122.300 lượt. Doanh thu du lịch tháng 8 ước đạt trên 465,3 tỷ đồng, tăng 18,70% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng, số lượt khách đến thăm quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 6.895,2 nghìn lượt khách, đạt 91,94% so với kế hoạch năm 2024. Doanh thu du lịch trên địa bàn toàn tỉnh 8 tháng ước đạt trên 6.758,2 tỷ đồng, tăng 45,65% so với cùng kỳ năm trước, đạt 81,92% so với kế hoạch năm 2024.

Mới đây, nền tảng hướng dẫn du lịch TripAdvisor vừa công bố danh sách những cái tên giành chiến thắng ở hạng mục “Tốt nhất trong số những điều nên làm nhất, do du khách bình chọn năm 202”. Ninh Bình, Việt Nam được du khách bình chọn vào “Top 10 trải nghiệm cuốn hút nhất năm 2024”.

Điểm đến Việt Nam với tour nổi bật du lịch Ninh Bình trong ngày từ Hà Nội (Full-Day Ninh Binh Highlights Tour from Hanoi), cũng được du khách bình chọn vào vị trí thứ 9 trong Top 10 "Trải nghiệm cuốn hút nhất năm 2024".

KIÊN GIANG

Ngày 27/8, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, trong tháng 8, tỉnh Kiên Giang đón trên 987.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng; trong đó, khách quốc tế đạt trên 92.000 lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 2.448 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, Kiên Giang đón trên 7,6 triệu lượt khách (đạt 83,3% kế hoạch năm 2024); trong đó, khách quốc tế đạt trên 665.000 lượt (đạt 97,8% kế hoạch năm). Tổng thu đạt trên 18.000 tỷ đồng (đạt 90,2% kế hoạch năm 2024).

Đặc biệt, trong 8 tháng của năm 2024, Phú Quốc ước đón hơn 4,52 triệu lượt khách, đạt 67,6% kế hoạch. Trong số này, khách quốc tế 653.525 lượt du khách, đạt 98,1% kế hoạch năm, tổng thu từ du lịch là hơn 14.860 tỷ đồng.

Hiện nay, Phú Quốc có các đường bay quốc tế gồm: Hàn Quốc; Đài Loan, Hồng Kông, Thượng Hải (Trung Quốc); Malaysia; Thái Lan…. Trong đó, Hàn Quốc có nhiều chuyến bay đến đảo ngọc nhất với 4 hãng đang khai thác. Mỗi ngày, thành phố có trên 40 chuyến bay đến và đi, mở ra điều kiện thuận lợi cho khách quốc tế đến Phú Quốc thời gian tới.

Để tiếp tục thu hút khách đến Kiên Giang, ngành du lịch Kiên Giang khuyến khích các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch để thu hút khách. Song song đó, ngành du lịch Kiên Giang tập trung triển khai kế hoạch thực hiện đề án cơ cấu lại ngành du lịch tỉnh Kiên Giang đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tập huấn nghiệp vụ du lịch cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh…

KHÁNH HÒA

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết: 8 tháng qua, các cơ sở lưu trú du lịch tỉnh Khánh Hòa đã phục vụ trên 8 triệu lượt du khách đến địa phương nghỉ dưỡng, tham quan, doanh thu du lịch ước đạt trên 39,5 nghìn tỷ đồng, đạt xấp xỉ kế hoạch cả năm 2024. Trong số du khách đến Khánh Hòa, có hơn 3,2 triệu lượt du khách quốc tế, vượt 6,7% kế hoạch cả năm; trong đó du khách Hàn Quốc dẫn đầu về số lượng, tiếp đó là Trung Quốc, Kazakhstan, Thái Lan....

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa liên tục tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch có quy mô lớn, như: Chương trình kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang, Liên Hoan du lịch Biển quốc tế Nha Trang lần thứ 2, Chương trình Jazz Quốc tế lần thứ I – Nha Trang 2024, Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024, Lễ hội trái cây Khánh Sơn lần thứ 3… Đây chính là những “điểm nhấn” thu hút du khách đến với Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi và trải nghiệm cùng các hoạt động này.

Theo dữ liệu mới nhất do nền tảng du lịch trực tuyến Agoda công bố trong tháng 8, Nha Trang là một trong 5 điểm đến lặn biển hàng đầu châu Á, bên cạnh các điểm như đảo Bali của Indonesia, Phuket của Thái Lan, Okinawa của Nhật Bản, Cebu của Philippines.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, để giữ vững và phát triển mạnh mẽ thương hiệu du lịch, cơ quan đã đề xuất chủ trương với UBND tỉnh để lập Đề án “Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa trở thành điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch Đông Nam Á giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.