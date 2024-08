Du lịch Khánh Hòa đã có một mùa hè rực rỡ

Theo thống kê của Sở Du lịch Khánh Hòa, trong tháng 8/2024, tổng lượng du khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ ước đạt hơn 1,3 triệu lượt, tăng 33,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế khoảng 416.000 lượt, khách nội địa hơn 915.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6.322,9 tỉ đồng.

Tính chung 8 tháng năm 2024, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ đạt hơn 8 triệu lượt, đạt 88,9% kế hoạch. Cụ thể, khách quốc tế đạt hơn 3,2 triệu lượt, khách nội địa hơn 4,8 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 39.513,7 tỉ đồng, đạt 98,5% kế hoạch.

SẴN SÀNG ĐÓN DU KHÁCH DỊP LỄ 2/9

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa liên tục tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch có quy mô lớn, như: Chương trình kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang, Liên hoan du lịch Biển quốc tế Nha Trang lần thứ 2, Chương trình Jazz Quốc tế lần thứ I – Nha Trang 2024, Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024, Lễ hội trái cây Khánh Sơn lần thứ 3… Đây chính là những “điểm nhấn” thu hút du khách đến với Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng.

Chỉ tính riêng Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2024 có chủ đề "Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng" diễn ra từ ngày 13 - 16/6 với nhiều hoạt động hội chợ, văn hóa - nghệ thuật, du lịch và thể thao hấp dẫn đã thu hút lượng lớn du khách. Ước tính, 4 ngày diễn ra liên hoan, tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 400.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng.

Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2024 có chủ đề "Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng"

Sau đó khoảng 1 tháng, tiếp tục là Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 có sự tham gia của 4 đội thi đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Pháp, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Các đội đã dùng thiết bị bay không người lái (drone) để trình diễn các màn ánh sáng nghệ thuật trên bầu trời. Trong 4 ngày diễn ra lễ hội, Khánh Hòa đã đón khoảng 670.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Khách đông, công suất phòng lưu trú tại Khánh Hòa tăng cao, một số khách sạn khu vực trung tâm thành phố có vị trí đẹp với công suất phòng 80 - 100%.

Năm 2024, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 9 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế. Như vậy, chỉ trong 8 tháng, Khánh Hòa đã vượt kế hoạch đón khách quốc tế năm 2024. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày tới đây được địa phương coi như dịp cao điểm cuối cùng của mùa du lịch hè năm nay. Để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ này, Khánh Hòa đã chuẩn bị mọi nguồn lực để mang đến cho du khách trải nghiệm tuyệt vời.

Tính đến nay, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang - Khánh Hòa được nhiều khách du lịch ở TP.HCM và các địa phương lân cận liên hệ đặt phòng cho kỳ nghỉ lễ 2/9. Đa phần du khách đặt phòng nghỉ 3 ngày 2 đêm tại Nha Trang hoặc khu Bãi Dài (huyện Cam Lâm). “Với 4 ngày nghỉ lễ, nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch để khép lại một mùa hè và tạo hứng khởi cho các con chuẩn bị vào năm học mới”, ông Vũ Trọng Thức, Phó Giám đốc kinh doanh Khu du lịch Champa Island cho biết.

Theo thông tin từ trang đặt phòng trực tuyến Booking.com, Nha Trang - Khánh Hòa là một trong những điểm được du khách nội địa tìm kiếm nhiều đối với các chuyến đi từ ngày 31/8 đến 3/9. Cùng với lượng khách quốc tế ổn định, công suất của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Khánh Hòa trong kỳ nghỉ lễ dự báo sẽ cao hơn mọi năm.

Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 mang đến những màn trình diễn ánh sáng bằng drone với quy mô hoành tráng.

Tính đến ngày 23/8, các khách sạn hạng 3 - 5 sao tại Nha Trang có lượng khách đặt phòng đạt hơn 60%. “Giao thông thuận lợi nên du khách từ TP.HCM và các tỉnh lân cận sẽ đến Khánh Hòa nhiều hơn so với năm ngoái. Bên cạnh khách du lịch nội địa, lượng khách quốc tế của Khánh Hòa đang rất tốt, nhất là thị trường khách Hàn Quốc, Trung Quốc. Chúng tôi đang kỳ vọng lượng khách đi lẻ sẽ đẩy công suất phòng tăng cao trong những ngày tới”, ông Võ Quang Hoàng, Chủ tịch Chi hội Khách sạn Khánh Hòa, chia sẻ.

KẾ HOẠCH DÀI HƠI CHO NHỮNG NĂM TỚI

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết nhằm đảm bảo cho hoạt động du lịch dịp 2/9, sở có công văn đề nghị các doanh nghiệp du lịch nghiêm túc thực hiện các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá, duy trì chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường…

Hiện, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đang xây dựng kế hoạch “Phát triển du lịch xanh và bền vững trên địa bàn tỉnh”; đồng thời đề xuất UBND tỉnh cho phép lập Đề án “Chiến lược phát triển thương hiệu Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa trở thành điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch Đông Nam Á giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, nhằm định hướng cho sự phát triển du lịch lâu dài.

Với thị trường quốc tế, Khánh Hòa đã tổ chức nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch ở các thị trường khách quốc tế trọng điểm và tiềm năng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Kazakhstan, Thái Lan… và phối hợp với ngành hàng không mở lại các đường bay quốc tế. Đồng thời chủ động mời các đoàn famtrip quốc tế (Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia,...) đến khảo sát, tìm hiểu sản phẩm du lịch địa phương.

Sở Du lịch Khánh Hòa cũng thống kê được rằng, đến nay các trang báo quốc tế đã đăng tải hơn 2.600 tin, bài về lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024, trong đó có nhiều hãng thông tấn uy tín lớn giúp lan tỏa thương hiệu, xây dựng vị thế du lịch Nha Trang - Khánh Hòa trên bản đồ quốc tế.

Chỉ trong 8 tháng, Khánh Hòa đã vượt kế hoạch đón khách quốc tế năm 2024.

Để tạo điểm nhấn trong những năm tới, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết hiện địa phương đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Cục Bản quyền tác giả hướng dẫn, tạo điều kiện cho tỉnh Khánh Hòa thực hiện đăng ký bản quyền Chương trình EGN. Đồng thời, xét chọn Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 là sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết thêm: "Tỉnh đang triển khai xây dựng dự án Trung tâm điều hành thông tin, hỗ trợ khách du lịch và Dự án Hệ thống du lịch thông minh hỗ trợ du khách, nhằm hoàn thiện hơn công tác hỗ trợ, tương tác với du khách khi đến Khánh Hòa. Bên cạnh đó, ngành du lịch Khánh Hòa cũng đang triển khai kế hoạch điều tra thị hiếu và chi tiêu của khách du lịch nội địa và quốc tế (gồm Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Úc và Tây Âu) đến địa phương trong năm 2024, để có cơ sở phục vụ tốt hơn cho du khách trong những năm tới".