Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đưa “tiêu chuẩn vàng” ESC 2025 vào thực hành tại Đồng bằng sông Cửu long

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa tổ chức Hội nghị Tim mạch Quốc tế 2025, cập nhật khuyến cáo mới nhất từ Hội Tim mạch châu Âu (ESC 2025). Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành, khẳng định vai trò tiên phong trong lan tỏa tri thức và ứng dụng kỹ thuật can thiệp chuẩn quốc tế tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Bệnh lý tim mạch đang là gánh nặng toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính mỗi năm có khoảng 19,8 triệu ca tử vong do bệnh tim mạch, chiếm 32% tổng số ca tử vong toàn cầu. Tại Việt Nam, Bộ Y tế ghi nhận khoảng 200.000 ca tử vong mỗi năm, chiếm khoảng 33% tổng số ca tử vong, cao hơn tỷ lệ tử vong do ung thư.

Đáng chú ý, ước tính 25% người trưởng thành Việt Nam mắc tăng huyết áp. Đây cũng là nhóm đối tượng có nguy cơ tử vong do đột quỵ cao gấp 3-4 lần và do bệnh tim mạch cao gấp đôi so với người thường. Thực tế tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long còn cho thấy bệnh tim mạch có xu hướng trẻ hóa, với nhiều ca rối loạn nhịp, suy tim dưới 40 tuổi.

Hội nghị Tim mạch Quốc tế 2025 của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long quy tụ hơn 250 chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế. Ảnh: HM.

Trong bối cảnh đó, việc cập nhật và áp dụng kịp thời các khuyến cáo quốc tế của Hội Tim mạch châu Âu (ESC) - “tiêu chuẩn vàng” trong thực hành lâm sàng - là nhiệm vụ cấp thiết. Hội nghị Tim mạch Quốc tế 2025 của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long là nỗ lực đưa các tri thức và kỹ thuật can thiệp tiên tiến về với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

CHUẨN HÓA THỰC HÀNH, TỪ CAN THIỆP ĐẾN ĐIỀU TRỊ

Hội nghị tập trung cập nhật các khuyến cáo ESC công bố cuối tháng 8/2025, ưu tiên tích hợp vào thực hành tại Việt Nam. Các phiên báo cáo nhấn mạnh cá thể hóa điều trị và bám sát bệnh cảnh thường gặp như rối loạn nhịp, suy tim gây đột tử và bệnh mạch vành.

Theo BS.CKII Nguyễn Hữu Thái, Trưởng khoa Nội Tim mạch - Can thiệp nội mạch, từ khuyến cáo mới của ESC, bệnh viện sẽ ưu tiên áp dụng ba nội dung then chốt: Áp dụng kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái (CSP) trên đường dẫn truyền giúp tái lập dẫn truyền sinh lý và giảm nguy cơ suy tim; tiếp cận bệnh lý đa mạch, đặc biệt mạch máu ngoại biên, phối hợp đa chuyên khoa để tối ưu hiệu quả dài hạn và chuẩn hóa toàn bộ chuỗi tim mạch từ cấp cứu, rối loạn nhịp, suy tim, kháng đông đến kiểm soát lipid theo khuyến cáo mới.

Điểm nhấn được giới chuyên môn đánh giá cao là hai ca can thiệp điện sinh lý rối loạn nhịp được truyền hình trực tiếp từ phòng thông tim (Cathlab) của bệnh viện. Đây là bằng chứng cho năng lực can thiệp chuyên sâu, giúp người tham dự quan sát quy trình xử trí rối loạn nhịp phức tạp trong điều kiện thực tế với trang thiết bị hiện đại.

Truyền hình trực tiếp ca can thiệp điện sinh lý từ phòng thông tim (Cathlab). Ảnh: HM.

Sự kiện đồng thời còn thúc đẩy hợp tác quốc tế, củng cố vai trò dẫn dắt của bệnh viện trong việc nâng tầm năng lực chuyên môn y khoa tại địa phương.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN, NÂNG CAO NĂNG LỰC CHẨN ĐOÁN VÀ CẤP CỨU

Để triển khai hiệu quả các khuyến cáo ESC 2025, bệnh viện đã đưa vào vận hành hệ thống MRI 3.0 Tesla và MSCT 256 lát cắt. Hai công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại này hỗ trợ đánh giá cấu trúc cơ tim, chẩn đoán bệnh mạch vành, tầm soát sớm đột quỵ và lập phác đồ điều trị tối ưu, rút ngắn thời gian chẩn đoán, điều trị.

Trên nền thiết bị hiện đại, bệnh viện vận hành các quy trình phản ứng nhanh 24/7 gồm Code Blue (cấp cứu ngưng tim, ngưng thở), Code Stemi (nhồi máu cơ tim cấp) và Code Stroke (đột quỵ cấp). Chuỗi kết nối Cấp cứu - Cathlab - ICU cùng đội xe cấp cứu tối ưu “giờ vàng”, hỗ trợ bác sĩ ra quyết định kịp thời trong tình huống khẩn cấp.

Bệnh viện cũng triển khai thường quy nhiều kỹ thuật chuyên sâu: triệt đốt điện sinh lý rối loạn nhịp, tạo nhịp bó nhánh trái theo xu hướng CSP, cấy máy phá rung (ICD) cho nhóm nguy cơ đột tử, đặt stent mạch vành trong nhồi máu cơ tim cấp và can thiệp mạch máu ngoại biên. Chuỗi mắt xích chẩn đoán - can thiệp - theo dõi giúp người bệnh tiếp cận điều trị kịp thời ngay tại địa phương.

Hệ thống MRI 3.0 Tesla hỗ trợ phát hiện, chẩn đoán các bệnh lý tim mạch phức tạp. Ảnh: HM.

TS.BS Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, bệnh viện ưu tiên các trụ cột: tầm soát - dự phòng, cấp cứu, can thiệp chuyên sâu và quản lý bệnh mạn tính lâu dài. “Nhờ mô hình này, bệnh nhân tim mạch tại miền Tây được hưởng trọn vẹn một hệ thống chăm sóc liên tục, từ phòng ngừa đến điều trị cấp cứu và quản lý lâu dài, ngay tại địa phương”, bác sĩ Hùng nói.

Hội nghị Tim mạch Quốc tế 2025 tiếp tục khẳng định cam kết của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long trong việc cung cấp dịch vụ y tế đạt chuẩn quốc tế. Bệnh viện không chỉ là cơ sở điều trị mà còn là đơn vị tiên phong chuyển giao công nghệ và tri thức y khoa chuẩn mực. Với sự đầu tư đồng bộ về con người, trang thiết bị và tinh thần học hỏi, bệnh viện giúp người dân ĐBSCL tiếp cận dịch vụ chẩn đoán, cấp cứu, điều trị chuyên sâu bệnh lý tim mạch ngang tầm quốc tế ngay tại địa phương, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật cho khu vực.