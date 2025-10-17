Thứ Sáu, 17/10/2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán mở ra cơ hội thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài

Minh Huy

17/10/2025, 16:45

Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội thu hút vốn đầu tư gián tiếp, thúc đẩy phát triển thị trường bền vững, tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức và huy động hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển trong Kỷ nguyên mới…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị sáng 17/10.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị sáng 17/10.

Tại hội nghị “Ngành quỹ trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức ngày 17/10 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: "Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi và kinh tế trong nước ổn định, ngành quỹ đầu tư có nhiều cơ hội phát triển và hội nhập. Chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả trong đầu tư là yếu tố then chốt giúp ngành quỹ kết nối vốn, phát triển thị trường chứng khoán bền vững và thu hút vốn đầu tư gián tiếp, phục vụ phát triển kinh tế trong Kỷ nguyên mới".

Theo Bộ trưởng, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu kinh tế - xã hội, nhờ chính sách nhất quán trong xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, thu hút hiệu quả vốn trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tích cực, thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng. Trong 9 tháng năm 2025, tổng vốn huy động đạt 394,3 nghìn tỷ đồng; vốn hóa cổ phiếu đạt 78,5% GDP, dư nợ trái phiếu 22,3% GDP.

Giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu tăng gần 39%, trên thị trường trái phiếu tăng 27,7% so với năm trước. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tính đến hết tháng 9 đạt hơn 11 triệu tài khoản, tăng 19% so với cuối năm 2024, trong đó hơn 18,8 nghìn tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước và gần 48 nghìn tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài.

Hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán từng bước góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường. Hiện có 43 công ty quản lý quỹ, với tổng tài sản hơn 800 nghìn tỷ đồng, gấp 7 lần so với năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng 

“Việc nâng hạng thị trường chứng khoán  mở ra cơ hội thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế; đồng thời thúc đẩy thay đổi chất lượng thị trường, tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức và phát triển ngành quỹ đầu tư chuyên nghiệp, bền vững”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận rằng so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia… tỷ trọng giá trị tài sản quản lý trên GDP của Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, chiếm khoảng hơn 6% GDP, như vậy vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Ngày 8/10 vừa qua, FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Sự kiện này nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế, khẳng định con đường phát triển đúng đắn và khả năng hội nhập sâu rộng.

Kết quả đạt được nhờ phối hợp hiệu quả giữa các Bộ, Ngành, Ngân hàng Nhà nước, cơ quan thị trường, báo chí, cùng sự hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới, FTSE Russell và các định chế đầu tư toàn cầu, cũng như nỗ lực lớn từ Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong triển khai chương trình cải cách toàn diện, đưa thị trường tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất cơ chế, chính sách đột phá, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, tiệm cận thông lệ quốc tế, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển, huy động hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, nhiều luật, nghị quyết và đề án quan trọng (như Trung tâm tài chính quốc tế, nâng hạng thị trường chứng khoán, tái cấu trúc nhà đầu tư, phát triển ngành quỹ đầu tư) đã được nghiên cứu và triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

"Chúng tôi mong nhận được sự chung sức và đóng góp trí tuệ của các đại biểu để các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ đi vào thực tiễn, thiết thực với doanh nghiệp và người dân. Những ý kiến thiết thực sẽ giúp Bộ Tài chính hoàn thiện cơ chế, thúc đẩy ngành quỹ và thị trường chứng khoán, thu hút vốn đầu tư gián tiếp, huy động hiệu quả nguồn lực trong và ngoài nước, đặc biệt là vốn ngoại chất lượng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong Kỷ nguyên mới", Bộ trưởng nhận định.

Hoàn thiện khung pháp lý tạo bước chuyển mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán

17:11, 16/10/2025

Hoàn thiện khung pháp lý tạo bước chuyển mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán

Thách thức khi FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

19:33, 13/10/2025

Thách thức khi FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Kỳ vọng VN-Index sẽ củng cố động lực để chinh phục lại vùng điểm 1.790-1.800

22:04, 16/10/2025

Từ khóa:

đầu tư gián tiếp FTSE Russell huy động vốn kỷ nguyên mới nâng hạng FTSE thị trường chứng khoán thu hút vốn đầu tư

Chủ đề:

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngành quỹ là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh thị trường vốn

Ngành quỹ là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh thị trường vốn

Việc phát triển mạnh mẽ ngành quỹ đầu tư và tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư là một trong những giải pháp then chốt nhằm thu hút hiệu quả nguồn vốn trong và ngoài nước, góp phần phát triển thị trường chứng khoán bền vững…

Blog chứng khoán: Biển động mới là lúc đi săn

Blog chứng khoán: Biển động mới là lúc đi săn

Diễn biến phiên hôm nay là một kịch bản không khó đoán, thậm chí cả thời điểm. Cần phải qua phiên đáo hạn để có thể tích lũy một lượng lớn vị thế Short ở kỳ hạn kế tiếp…

“Gãy trụ” cả loạt, thị trường lao dốc, khối ngoại bán ròng hơn 2.100 tỷ

“Gãy trụ” cả loạt, thị trường lao dốc, khối ngoại bán ròng hơn 2.100 tỷ

Cuối cùng thị trường cũng xuất hiện một phiên “gãy trụ” khiến tâm lý trở nên bi quan. Cổ phiếu giảm giá hàng loạt trên nền thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng 14% so với hôm qua. Đặc biệt khối ngoại có một phiên bán ròng đột biến hơn 2.100 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HoSE là -1.964 tỷ đồng.

Cổ phiếu ngân hàng kéo chứng khoán Mỹ tụt điểm, dầu thô rẻ nhất 5 tháng

Cổ phiếu ngân hàng kéo chứng khoán Mỹ tụt điểm, dầu thô rẻ nhất 5 tháng

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/10), khi cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh vì mối lo nợ xấu và các nhà giao dịch lo lắng về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cũng như tình trạng đóng cửa tiếp diễn của Chính phủ Mỹ...

Giữ đà tăng bền bỉ, giá vàng hướng mốc 4.400 USD/oz

Giữ đà tăng bền bỉ, giá vàng hướng mốc 4.400 USD/oz

Sau khi tăng hơn 100 USD/oz để vượt qua mốc 4.300 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/10), giá vàng thế giới tiếp tục bứt phá vào đầu giờ sáng nay (17/10), tiến tới mốc chẵn tiếp theo...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

1

Từ 2026, nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng

Tài chính

2

Đô thị cảng Phú Mỹ: Từ hạ tầng logistics đến cú hích giá trị bất động sản

Bất động sản

3

Các ngành hàng Shopee Mall ghi nhận tăng trưởng đơn hàng lên đến 25 lần trong dịp “10/10 đại tiệc thương hiệu”

Doanh nghiệp

4

Ông Nguyễn Đình Trung giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030

Tiêu điểm

5

Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Dân sinh

