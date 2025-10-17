Nâng hạng thị trường chứng khoán mở ra cơ hội thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Minh Huy
17/10/2025, 16:45
Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội thu hút vốn đầu tư gián tiếp, thúc đẩy phát triển thị trường bền vững, tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức và huy động hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển trong Kỷ nguyên mới…
Tại hội nghị “Ngành quỹ trong tiến trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp vào Việt Nam” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức ngày 17/10 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: "Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi và kinh tế trong nước ổn định, ngành quỹ đầu tư có nhiều cơ hội phát triển và hội nhập. Chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả trong đầu tư là yếu tố then chốt giúp ngành quỹ kết nối vốn, phát triển thị trường chứng khoán bền vững và thu hút vốn đầu tư gián tiếp, phục vụ phát triển kinh tế trong Kỷ nguyên mới".
Theo Bộ trưởng, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu kinh tế - xã hội, nhờ chính sách nhất quán trong xã hội hóa và đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, thu hút hiệu quả vốn trong và ngoài nước.
Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô tích cực, thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng. Trong 9 tháng năm 2025, tổng vốn huy động đạt 394,3 nghìn tỷ đồng; vốn hóa cổ phiếu đạt 78,5% GDP, dư nợ trái phiếu 22,3% GDP.
Giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu tăng gần 39%, trên thị trường trái phiếu tăng 27,7% so với năm trước. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tính đến hết tháng 9 đạt hơn 11 triệu tài khoản, tăng 19% so với cuối năm 2024, trong đó hơn 18,8 nghìn tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước và gần 48 nghìn tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài.
Hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán từng bước góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường. Hiện có 43 công ty quản lý quỹ, với tổng tài sản hơn 800 nghìn tỷ đồng, gấp 7 lần so với năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm.
“Việc nâng hạng thị trường chứng khoán mở ra cơ hội thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế; đồng thời thúc đẩy thay đổi chất lượng thị trường, tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức và phát triển ngành quỹ đầu tư chuyên nghiệp, bền vững”.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận rằng so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia… tỷ trọng giá trị tài sản quản lý trên GDP của Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, chiếm khoảng hơn 6% GDP, như vậy vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.
Ngày 8/10 vừa qua, FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Sự kiện này nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế, khẳng định con đường phát triển đúng đắn và khả năng hội nhập sâu rộng.
Kết quả đạt được nhờ phối hợp hiệu quả giữa các Bộ, Ngành, Ngân hàng Nhà nước, cơ quan thị trường, báo chí, cùng sự hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới, FTSE Russell và các định chế đầu tư toàn cầu, cũng như nỗ lực lớn từ Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong triển khai chương trình cải cách toàn diện, đưa thị trường tiệm cận chuẩn mực quốc tế.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã chủ động đề xuất cơ chế, chính sách đột phá, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, tiệm cận thông lệ quốc tế, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển, huy động hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Thời gian qua, nhiều luật, nghị quyết và đề án quan trọng (như Trung tâm tài chính quốc tế, nâng hạng thị trường chứng khoán, tái cấu trúc nhà đầu tư, phát triển ngành quỹ đầu tư) đã được nghiên cứu và triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.
"Chúng tôi mong nhận được sự chung sức và đóng góp trí tuệ của các đại biểu để các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ đi vào thực tiễn, thiết thực với doanh nghiệp và người dân. Những ý kiến thiết thực sẽ giúp Bộ Tài chính hoàn thiện cơ chế, thúc đẩy ngành quỹ và thị trường chứng khoán, thu hút vốn đầu tư gián tiếp, huy động hiệu quả nguồn lực trong và ngoài nước, đặc biệt là vốn ngoại chất lượng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong Kỷ nguyên mới", Bộ trưởng nhận định.
Việc phát triển mạnh mẽ ngành quỹ đầu tư và tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư là một trong những giải pháp then chốt nhằm thu hút hiệu quả nguồn vốn trong và ngoài nước, góp phần phát triển thị trường chứng khoán bền vững…
