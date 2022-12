BEST Express được vinh danh tại chương trình Tin Dùng Việt Nam 2022

Ngày 7/12/2022, BEST Express được vinh danh tại lễ công bố Top 100 sản phẩm - dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2022 với hạng mục Top 10 nhóm ngành Thương mại điện tử - chuỗi bán lẻ. Giải thưởng góp phần minh chứng cho nỗ lực không ngừng số hóa, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh, chăm sóc khách hàng toàn diện. Đồng thời, doanh nghiệp còn là một trong những đơn vị tiên phong mang đến mô hình nhượng quyền bưu cục tiềm năng cho những nhà khởi nghiệp tại Việt Nam.

Chương trình Tin Dùng Việt Nam do Tạp chí kinh tế Việt Nam – VnEconomy tổ chức. Phát biểu tại lễ trao giải, bà Lương Tiểu My, Giám đốc Marketing khu vực Đông Nam Á cho biết đây là vinh dự lớn cho BEST Express khi được công nhận về những nỗ lực, đóng góp để phát triển ngành logistics tại Việt Nam.

“Chúng tôi cam kết tiếp tục mang đến những trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng, đối tác đã lựa chọn tin tưởng suốt thời gian qua. Đây cũng là động lực để BEST không ngừng cải thiện, lắng nghe, thay đổi và mang đến lợi ích tối đa cho khách hàng Việt”, bà Lương Tiểu My chia sẻ.

Trong 3 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, BEST Express liên tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ, vận tải, nhằm mang đến cho khách hàng, đối tác dịch vụ chuyên nghiệp, thông minh, hiệu quả. Đến nay, đơn vị sở hữu 36 trung tâm phân loại, trải khắp 63 tỉnh, thành Việt Nam. Tổng diện tích kho bãi khai thác lên đến trên 100.000 m2. Trong đó, trung tâm tại Củ Chi (TP.HCM) và Từ Sơn (Bắc Ninh) là hai điểm quy mô lớn nhất, nhì của tập đoàn trên toàn khu vực Đông Nam Á. Năng xuất xử lý hàng hàng trên toàn hệ thống vượt 2,2 triệu đơn một ngày.

Mỗi trung tâm đều trang bị đầy đủ công nghệ xử lý hàng hóa hiện đại, mỗi kiện hàng chỉ mất vài giây để phân loại. Cụ thể, với hệ thống đai chéo, chỉ mất 0,5 giây hoàn tất xử lý một kiện hàng dưới 3 kg. Các kiện lớn hơn, kích thước phức tạp cũng chỉ mất 2 giây nhờ công nghệ ma trận đa tầng. Độ chính xác phân loại bưu kiện bằng công nghệ tự động của BEST tăng từ 80% (phân loại thủ công) lên xấp xỉ 100%. Tỷ lệ hư hỏng khi phân loại cũng được kiểm soát ở mức nhỏ hơn 0,01% nhờ hệ thống khí nén trợ lực.

Tính đến cuối năm 2022, đơn vị sở hữu gần 200 phương tiện vận tải, liên tục trung chuyển giữa các tỉnh, thành trên toàn quốc. Trong đó, hơn 100 xe tải loại nhỏ chuyên vận chuyển tuyến ngắn; 83 xe lớn trên 8 tấn, xe đầu kéo, container... tập trung các tuyến dài. Năng suất chuyên chở mỗi chuyến lên đến hàng chục tấn, giúp gia tăng hiệu, rút ngắn thời gian giao vận. Dự kiến trong năm 2023, BEST sẽ đưa vào vận hành thêm 100 phương tiện vận tải mới để nâng cao năng lực phục vụ giao vận đường bộ.

Mới đây, BEST Express công bố hợp tác Swift247 - đơn vị thành viên của Vietjet Air, trong lĩnh vực vận tải hàng không, hướng đến mục tiêu rút ngắn thời gian vận chuyển toàn trình. Theo đó, các tuyến Bắc - Nam có thể rút ngắn thời gian giao hàng từ 43 tiếng còn 12 tiếng. Khách hàng có thể nhận bưu kiện nhanh gấp đôi so với thông thường. Thậm chí các đơn liên tỉnh giữa TP.HCM và Hà Nội có thể giao tận tay trong ngày.

Hiện tại, những khách hàng sử dụng dịch vụ của BEST Express đều nhận được thông báo Zalo (ZNS) hành trình đơn hàng qua số điện thoại cá nhân. Người mua hàng sẽ nhận đầy đủ thông tin về thời gian giao, số tiền phải trả, số điện thoại shipper... Người bán đồng thời cũng nhận được thông báo theo dõi số lượng đơn giao nhận, COD thu mỗi ngày rõ ràng, minh bạch. Khách còn có thể trực tiếp phản hồi thông tin đơn hàng với đội ngũ BEST để được hỗ trợ xử lý nhanh chóng.

Vừa qua, BEST Express đã chính thức triển khai dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến (livechat), giải đáp thắc mắc trực tuyến nhanh chóng trong vòng 20 giây, gia tăng sự thuận tiện, nhanh chóng, cho phép khách hàng liên hệ qua website lẫn ứng dụng giao hàng. Nhân viên sẽ trực điện thoại suốt thời gian làm việc trong ngày, kể cả thứ 7, Chủ Nhật và những ngày lễ, Tết. Tổng đài giúp giải đáp thắc mắc, tư vấn dịch vụ, xử lý những thông tin khiếu nại khi cần thiết.

Song song với phát triển dịch vụ, công nghệ, đơn vị còn góp phần tạo nguồn việc làm chất lượng cho thị trường lao động. Năm 2019, BEST chỉ có gần 350 nhân viên trên toàn hệ thống. Đến cuối năm 2020, đội ngũ đã tăng lên hơn 3.000 người. Trong năm 2021, bất chấp tình hình dịch bệnh, đơn vị vẫn duy trì hoạt động với số lượng nhân viên tăng gấp đôi là 6.000. Đến tháng 12 năm nay, số lượng này đã vượt mố 13.000 lao động trên toàn hệ thống.

Ngoài ra, trong năm 2021 - 2022, BEST Express còn tích cực triển khai các hoạt động thiện nguyện nâng cao chất lượng dân sinh tại Việt Nam như: chuyên chở nhu yếu phẩm tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch, vận chuyển máy tính hỗ trợ trẻ em nghèo đến trường. Hai dự án lớn nhất của BEST là hành trình "Cơm no đến trường" giúp hàng nghìn trẻ em khó khăn tại Đồng bằng sông Cửu Long, vùng núi Tây Bắc cải thiện thể chất. Đơn vị còn hợp tác cũng Quỹ Hy Vọng xây 10 cầu bê tông kiên cố tại Đồng bằng sông Cửu Long, giúp trẻ em và người dân vượt mùa mưa lũ, cải thiện giao thương trong khu vực.

Trước đó, BEST Express Việt Nam còn lọt top 10 doanh nghiệp "Dẫn đầu về ứng dụng công nghệ tự động" tại Lễ công bố và vinh danh các Doanh nghiệp FDI tiêu biểu tăng trưởng xanh năm 2022, thuộc khuôn khổ Chương trình Rồng Vàng; giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2021; và những giải thưởng về chất lượng dịch vụ của các đối tác thương mại điện tử khác…