Bình Dương thu ngân sách đạt 4.200 tỷ trong tháng 5

Chiều 31-5, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2023. Trong tháng 5/2023, tình hình kinh tế - xã hội địa phương này có sự chuyển biến tích cực; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu, nhập khẩu tăng nhẹ so với tháng trước.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5/2023 của Bình Dương ước tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2022; lũy kế 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,1% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước đạt 25.899 tỷ đồng, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 17,7% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng đạt 123.648 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng tăng 3,1%.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3 tỷ USD, tăng 17,1% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 12,5 tỷ USD, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đến 15/5/2023, Bình Dương thu hút đầu tư trong nước được 4.595 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh; lũy kế 5 tháng đầu năm, đã thu hút được 24.303 tỷ đồng (giảm 21,6% so với cùng kỳ). Đầu tư nước ngoài thu hút 49 triệu USD; lũy kế 5 tháng thu hút được 885 triệu USD (bằng 36% so với cùng kỳ).

Ước thu mới ngân sách đạt 4.200 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đạt 28.200 tỷ đồng, bằng 94% so với cùng kỳ, đạt 42% dự toán HĐND tỉnh. Chi cân đối ngân sách địa phương 1.400 tỷ đồng; lũy kế 5 tháng đạt 5.700 tỷ đồng, tăng 5% cùng kỳ, bằng 19% dự toán HĐND tỉnh.

Mặc dù có một số lĩnh vực có chỉ số tăng trưởng khá, tuy nhiên, theo đánh giá chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Bình Dương vẫn còn rất khó khăn do thiếu hụt đơn hàng; thu hút đầu tư chậm lại, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch…

Theo Sở Lao động thương binh xã hội Bình Dương, số lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn là 18.216 người, tăng 7,33% so với năm 2022.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Bình Dương có 173 doanh nghiệp giảm vốn hoặc giải thể khiến nhiều người lao động mất việc, giảm giờ làm, nghỉ không lương. Trước thực tế đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương đã tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 21.000 người.

Thực hiện Quyết định số 6696 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc các chính sách hồ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp thiếu đơn hàng, các cấp công đoàn tỉnh Bình Dương đã rà soát, kiểm tra và lập hồ sơ hỗ trợ cho người lao động.

Tính đến ngày 11/5, đã có 71 doanh nghiệp với 16.868 đoàn viên, người lao động được phê duyệt hưởng hỗ trợ theo Quyết định 6696 với số tiền gần 26 tỷ đồng, trong đó 18 tỷ đồng hỗ trợ cho lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương.