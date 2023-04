Bình Dương chính thức có thêm 1 thành phố

Cùng 3 thành phố hiện hữu là Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An; Tân Uyên là thành phố thứ 4 trực thuộc tỉnh Bình Dương. Thành phố Tân Uyên tương lai được kỳ vọng có bước tiến vượt bậc về phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa và hạ tầng giao thông.

Là địa bàn nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Bình Dương, Tân Uyên tiếp giáp với 4 thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai. Đây là lợi thế để địa phương này thu hút đầu tư các ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại.

Sau khi đạt chuẩn đô thị loại 3 vào 2018, kinh tế Tân Uyên đã phát triển mạnh mẽ với bàn đạp là lĩnh vực công nghiệp. Nhiều năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương luôn duy trì ở mức hai con số. Năm 2020, Tân Uyên thu hút vốn FDI lên đến gần 4 tỷ USD.

Các chuyên gia đánh giá, Tân Uyên đang hội tụ đầy đủ những yếu tố tăng trưởng về kinh tế, vốn FDI, dân số, hạ tầng… để bứt phá với lộ trình lên thành phố trước năm 2025.

Sau khi thành lập, thành phố Tân Uyên có 12 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 phường: Hội Nghĩa, Khánh Bình, Phú Chánh, Tân Hiệp, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp, Thái Hòa, Thạnh Phước, Uyên Hưng, Vĩnh Tân và 02 xã: Bạch Đằng, Thạnh Hội.

Với vị trí địa lý đặc biệt, thành phố Tân Uyên là địa bàn quan trọng của tỉnh cả về chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa, xã hội, thuận lợi trong việc thu hút đầu tư các ngành như công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Trên địa bàn thành phố có hệ thống giao thông đối ngoại, giúp việc giao thương, vận chuyển hàng hóa luân chuyển đi các tỉnh, thành phía Nam; có cảng Thạnh Phước là cảng sông đầu tiên của thành phố, mở ra nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực logistics.

Trong những năm qua, Tân Uyên luôn đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khoảng 12,57%/năm, trong đó ngành công nghiệp phát triển dẫn đầu.

Hiện nay, Tân Uyên có 02 khu công nghiệp, 03 cụm công nghiệp với 1.866 doanh nghiệp trong nước, tổng vốn đăng ký 32.560,507 tỷ đồng; 637 doanh nghiệp nước ngoài, tổng vốn đăng ký 5.297,55 triệu đô la Mỹ. Cơ cấu kinh tế công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp với tỷ trọng lần lượt là 64,17% - 34,6% - 1,23%. Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt 32.996 tỷ đồng, tăng 12,08% so với cùng kỳ năm 2021.

Tân Uyên đang có 02 dự án Khu công nghiệp Việt Nam –Singapore lớn nhất Bình Dương và cả nước là VSIP II có quy mô 2.045ha và VSIP III quy mô hơn 1.000ha, có tổng mức đầu tư hạ tầng dự kiến là 6.407 tỷ đồng. Tập đoàn Lego (Đan Mạch) đã chính thức động thổ dự án xây dựng nhà máy tại đây với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển sôi động, giá trị ước đạt 17.795 tỷ đồng, tăng 23,15% so với cùng kỳ năm 2021. Nông - Lâm nghiệp không chiếm tỷ trọng cao nhưng tiếp tục tăng giá trị sản xuất 2,91% so cùng kỳ năm 2021, đạt 636 tỷ đồng.

Sắp tới, khu công nghiệp VSIP III sẽ được xây dựng với quy mô khoảng 1.000 ha, tổng mức đầu tư hạ tầng dự kiến hơn 6.400 tỷ đồng. Hiện có khoảng 31 doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm tìm hiểu khả năng phát triển sản xuất tại đây, tương đương 176 ha đất công nghiệp và 1,8 tỷ USD vốn đầu tư dự kiến.

Giai đoạn 2021 - 2025, Tân Uyên xác định quan điểm phát triển là khai thác lợi thế và tiềm năng mới, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật - xã hội theo hướng phát triển công nghiệp - dịch vụ - đô thị - nông nghiệp đô thị, đẩy mạnh phát triển thương mại – dịch vụ, tạo nền tảng để Tân Uyên trở thành trung tâm dịch vụ đô thị sau năm 2025.

Mục tiêu tổng quát là xây dựng và phát triển thành phố Tân Uyên trở thành một trung tâm lớn phía Nam tỉnh Bình Dương về công nghiệp, dịch vụ thương mại, tài chính, văn hoá - du lịch; đô thị mới hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương, thu hút người dân từ thành phố Hồ Chí Minh đến sinh sống và làm việc. Không gian liên kết giữa đô thị Tân Uyên và đô thị Bình Dương cũng như thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Biên Hòa sẽ được kết nối thành một đại đô thị phía Nam đất nước; là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh và của vùng.

Giao thông thuận lợi, công nghiệp sầm uất là những lợi thế giúp Tân Uyên trở thành cực phát triển mới của Bình Dương, thu hút nguồn lượng lớn các chuyên gia, kỹ sư trong và ngoài nước, người lao động về địa phương an cư lạc nghiệp, tạo đà cộng hưởng cho bất động sản khu vực này gia tăng giá trị.

Tiến sĩ Trần Nguyễn Minh Hải, chuyên gia địa ốc trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM cho biết: “Cùng sở hữu lợi thế về vị trí địa lý, công nghiệp phát triển mạnh như hai thành phố Thuận An và Dĩ An, Tân Uyên sẽ trở thành địa phương có nhu cầu về nhà ở khổng lồ, nhất là với giới chuyên gia và người có thu nhập cao. Tuy nhiên với nguồn cung có giới hạn, giá bất động sản Tân Uyên sẽ sớm tiệm cận so với thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An.”