Blog chứng khoán: Cắt lỗ dữ dội

Một phiên mở biên độ cực mạnh xuất hiện hôm nay khi bên bán mất kiên nhẫn. Từ chỗ bán hạ giá buổi sáng tới đợt bán tháo mạnh buổi chiều cho thấy sự tự tin nắm giữ cổ phiếu đã mất sạch.

Tranh minh họa.

Liên tiếp nhiều phiên trong tuần trước điểm số được neo giữ trong khi cổ phiếu giảm sâu đã làm gia tăng mức lỗ danh mục nhanh chóng. VNI đã không còn là “cái cọc” để bấu víu nữa và nhà đầu tư phải hành động dựa trên thực trạng vị thế cụ thể.

Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu sàn HSX hôm nay chỉ là 0,16/1, chỉ riêng điều này đã là kỷ lục chỉ sau phiên ngày 20/7 vừa qua (tỷ lệ 0,15/1). Phiên đó HSX có tới 33 cổ phiếu giảm sàn và tính từ mức giảm 2% trở lên thì tới 184 mã. Sau phiên bán tháo này thị trường còn xuất hiện thêm một phiên ngày 22/7 với 110 cổ phiếu giảm quá 2% rồi mới tạo đáy.

Điều đau xót là tuy VNI hôm nay so với đáy ngày 22/7 vẫn còn cao hơn khoảng 2,53% nhưng tới 61% số cổ phiếu trong VNAllshare đã giảm giá thấp hơn. Ngoài ra, VNI vẫn chưa thủng đáy ngắn hạn ngày 19/10 vừa qua (tính theo giá đóng cửa) nhưng hơn 74% cổ phiếu đã phá đáy này.

Các thống kê như vậy cho thấy không thể nhìn vào điểm số để quyết định danh mục được. Hôm nay VNI thể hiện phản ứng tích cực quanh mốc 1700 điểm và có thể là quanh đáy gần nhất ngày 19/10, nhưng điều đó không nhất thiết phải đúng với cổ phiếu. Thêm nữa, biên độ phục hồi của chỉ số có yếu tố kéo trụ rất rõ, đặc biệt là VIC được nâng giá lên trong đợt ATC. Chỉ số dừng quanh 1700 điểm khoảng 5 phút trước khi kết thúc đợt khớp lệnh liên tục. Ngoài VIC có thêm GAS, TCB, MSN cũng được đẩy giá lên.

Với 150 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 2% hôm nay, mức độ tổn thương của danh mục là cực kỳ lớn. Tuy nhiên điểm tốt là đợt bán tháo dữ dội này đã giải phóng một khối lượng cổ phiếu khá lớn, tổng lượng khớp HSX lên tới hơn 724,5 triệu cổ phiếu, cao nhất 8 phiên, trị giá 15,8k tỷ (không tính thỏa thuận) cao nhất 31 phiên. Đương nhiên việc hạ giá bán đã chạm tới được khối lượng chờ mua ở vùng giá rất sâu. Vì vậy nhìn theo hướng tích cực hôm nay cũng giống như một phiên “thử” kiểm tra vùng giá nào bên cầm tiền thấy “vừa mắt”.

Đương nhiên điều này không có nghĩa là thị trường sẽ chạm đáy sau một phiên bán tháo. Hôm nay chỉ cho thấy sự kiên nhẫn của bên cầm cổ đã bị “vùi dập”. Điều tiếp theo là chờ các tín hiệu sự bình tĩnh quay lại khi những ai muốn cắt lỗ đã cắt lỗ xong. Nếu thanh khoản tiếp tục lớn và giá giảm sâu hơn nữa những ngày tới càng tốt, vì đó là tín hiệu một đợt chuyển giao kỳ vọng lên đến cao trào. Các lần tạo đáy trong quá khứ đều “khiếp” cả, không lần nào êm ái.

Thị trường phái sinh hôm nay vẫn thể hiện kỳ vọng đối với thị trường cơ sở khi chấp nhận chênh lệch dương ở F1 suốt thời gian. VN30 rơi mạnh ngay sau khi mở cửa, trừ vài phút quanh 1845.xx là có basis gần như bằng 0, còn lại F1 đều giảm chậm hơn chỉ số. Điều này dĩ nhiên đem lại lợi thế cho Short. VN30 giảm hết biên độ dự kiến và tới 3 lần nảy lên từ 1802.xx và chỉ có lần ép thứ ba basis mới âm.

Đợt bán tháo mạnh hôm nay có thể xuất phát từ lo lắng một vài số liệu vĩ mô tháng 10, nhưng về cơ bản vẫn là do sự mất tự tin của người cầm cổ. Margin cho giao dịch hàng ngày không lớn nên hi vọng các đợt bán kiểu này là sự cộng hưởng ở một thời điểm, hơn là bị bán kỹ thuật. Cung cầu sẽ dần tự cân bằng trong những ngày tới.

VN30 đóng cửa tại 1813.41. Cản gần nhất ngày mai là 1824; 1833; 1843; 1849; 1854; 1864; 1875. Hỗ trợ 1809; 1802; 1789; 1783; 1774; 1764; 1753.

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