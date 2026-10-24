Bộ Nội vụ đề nghị giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng giáo viên đứng lớp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và căn cứ quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ vừa có hướng dẫn các địa phương về việc giải quyết chính sách đối với các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy.
Về chính sách đối với viên chức ngành giáo dục trong quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, Bộ Nội vụ nhấn mạnh, việc thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục, bố trí, sử dụng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cần gắn với yêu cầu khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm nguyên tắc “ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên”.
Các địa phương được yêu cầu nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, bảo đảm các điều kiện phục vụ năm học 2026-2027.
Đồng thời, thực hiện rà soát tổng thể phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, thực trạng đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý và giáo viên.
Trên cơ sở đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại, bố trí, điều động, thuyên chuyển, sắp xếp, sử dụng đội ngũ giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục. Việc này cần bảo đảm phù hợp với quy mô, điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục sau sắp xếp trên địa bàn, để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trong quá trình xem xét, giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, Bộ Nội vụ cho biết số lượng viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục còn lại sau khi sắp xếp được hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154.
Đối với viên chức lãnh đạo, quản lý, viên chức giáo viên và nhân sự hỗ trợ giáo dục đã được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tinh giản biên chế trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 37, nhưng thời điểm nghỉ việc sau khi Nghị quyết số 37 có hiệu lực, Bộ Nội vụ hướng dẫn với 2 trường hợp cụ thể.
Với trường hợp đã được cấp có thẩm quyền quyết định bố trí vào vị trí việc làm mới phù hợp với trình độ đào tạo, năng lực công tác ở cơ sở giáo dục sau sắp xếp, thì không đặt vấn đề giải quyết tinh giản biên chế đối với các trường hợp này.
Đối với trường hợp thuộc đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 154, thì tiếp tục thực hiện theo quy định.
Về chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc trong quá trình sắp xếp thôn, tổ dân phố, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, các địa phương thực hiện rà soát và chịu trách nhiệm trong việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc thẩm quyền quản lý nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố.
Việc giải quyết chính sách cần bảo đảm đúng đối tượng, và trình tự, thủ tục theo quy định. Trường hợp phát hiện sai sót, các địa phương có trách nhiệm khắc phục kịp thời.
Để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền về việc giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục nghỉ việc do sắp xếp các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 37, và chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương báo cáo nhanh kết quả giải quyết đối với các đối tượng nêu trên về Bộ này và Bộ Tài chính trước ngày 25/10/2026.
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