Bộ Giáo dục và đào tạo cập nhật danh mục nhiều nghề mới
ĐĐỗ Như
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Danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp mới có sự xuất hiện của nhiều lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực trong quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, năng lượng và công nghiệp hiện đại như trí tuệ nhân tạo, Robot và trí tuệ nhân tạo...
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo
trong giáo dục nghề nghiệp (Thông tư số 77/2026/TT-BGDĐT ngày 25/9/2026).
Thông
tư có hiệu lực từ ngày 01/12/2026; thiết lập cơ chế rà soát, cập nhật để kịp thời
bổ sung những lĩnh vực đào tạo mới phát sinh từ nhu cầu nhân lực và thực tiễn sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ.
KỊP THỜI BỔ SUNG NHỮNG LĨNH VỰC MỚI PHÁT SINH
Danh mục mới có sự xuất hiện của nhiều lĩnh vực đang có nhu
cầu nhân lực trong quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, năng lượng và
công nghiệp hiện đại.
Trong lĩnh vực công nghệ có các ngành, nghề như: Trí tuệ
nhân tạo, Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh
đó là những lĩnh vực gắn với công nghệ số và tự động hóa, trong đó có Kỹ thuật
robot công nghiệp.
Đáng chú ý, nhóm phục vụ phát triển hạ tầng giao thông có
nhiều nghề liên quan đến đường sắt như Lắp đặt và bảo trì hệ thống thông tin
tín hiệu và AFC đường sắt tốc độ dưới 200 km/h; Kỹ thuật hệ thống điện đường sắt
tốc độ dưới 200 km/h; Lắp đặt và bảo trì hệ thống thông tin tín hiệu và AFC đường
sắt tốc độ cao; Kỹ thuật hệ thống điện đường sắt tốc độ cao; Điều độ điện sức
kéo đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt đô thị.
Lĩnh vực năng lượng cũng có các nghề Lắp đặt và bảo trì hệ
thống năng lượng tái tạo; Vận hành nhà máy điện gió, điện mặt trời.
Cùng với việc bổ sung các ngành, nghề đào tạo mới, Thông tư
điều chỉnh tên gọi, mã của một số nghề so với trước đây để tạo sự đồng bộ với
tên gọi, mã ngành đào tạo trình độ giáo dục đại học và thể hiện thông tin đối
chiếu tên, mã cũ ngay trong danh mục, tạo thuận lợi cho các cơ sở trong quá
trình chuyển đổi và tổ chức đào tạo.
THIẾT LẬP CƠ CHẾ CẬP NHẬT LINH HOẠT HƠN
Một thay đổi quan trọng là cơ chế cập nhật linh hoạt hơn trước
sự xuất hiện nhanh của các nghề mới.
Theo Thông tư, danh mục được rà soát, đánh giá hằng năm và
chỉnh sửa, bổ sung định kỳ ít nhất 1 lần trong 3 năm. Tuy nhiên, trong khoảng
thời gian giữa hai kỳ điều chỉnh, những nghề mới vẫn có thể được rà soát, cập
nhật thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo để địa
phương và cơ sở triển khai.
Khi thực tiễn phát sinh nhu cầu đào tạo mới, bộ, ngành, địa
phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đơn vị liên quan có thể gửi đề xuất về
Bộ. Đề xuất phải có căn cứ khoa học, thực tiễn; nghề mới phải xuất phát từ nhu
cầu nhân lực, có đặc điểm riêng, mô tả cụ thể công việc và vị trí việc làm sau
đào tạo.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định việc ban hành
nghề mới khi có ý kiến thống nhất của ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng tư vấn.
Sau khi được quyết định, thông tin được đưa vào cơ sở dữ liệu trên Cổng thông
tin điện tử Bộ và chính thức bổ sung vào danh mục tại kỳ rà soát định kỳ tiếp
theo. Với các lĩnh vực thể thao, nghệ thuật, sức khỏe, Bộ Giáo dục và Đào tạo
còn lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trước khi cập nhật.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ chế này tạo điều kiện để hệ
thống đào tạo phản ứng kịp thời hơn trước sự thay đổi của thị trường lao động,
khoa học, công nghệ và sự xuất hiện của những vị trí việc làm mới.
Ngoài ra, Thông tư quy định danh mục tại Phụ lục I áp dụng
cho ba trình độ, loại hình gồm cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề;
Phụ lục II quy định riêng đối với trình độ sơ cấp.
Việc đưa giáo dục trung học nghề vào danh mục phù hợp với hệ
thống giáo dục nghề nghiệp theo quy định mới. Tại từng nghề, Phụ lục I xác định
cụ thể phạm vi trình độ được tổ chức, ký hiệu THN đối với giáo dục trung học
nghề, TC đối với trung cấp và CĐ đối với cao đẳng. Chẳng hạn, nhiều nghề thuộc
nhóm kỹ thuật được xác định có thể đào tạo ở cả ba trình độ THN, TC và CĐ.
Các cơ sở có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh tên chương
trình theo danh mục mới; đồng thời cập nhật, công khai các ngành, nghề đang tổ
chức đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc
triển khai trên địa bàn.
Thông tư quy định rõ nguyên tắc chuyển tiếp để việc áp dụng
danh mục mới không làm gián đoạn quá trình học tập.
Các lớp tuyển sinh trước thời điểm Thông tư có hiệu lực tiếp
tục được đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ theo tên và mã đã áp dụng. Với các lớp
tuyển sinh sau thời điểm Thông tư có hiệu lực, cơ sở thực hiện theo tên và mã mới.
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