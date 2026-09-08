Hà Nội tiếp tục xét thăng hạng giáo viên năm 2026

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thống nhất với đề xuất của Sở Nội vụ về việc tiếp tục thực hiện Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên năm 2026 trên địa bàn Thủ đô...

Ảnh minh họa: Quang Phúc.

Quyết định về việc tiếp tục thực hiện Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên năm 2026 vừa được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 7/9.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương với đề xuất của Sở Nội vụ đưa ra hồi cuối tháng 8, về việc tiếp tục thực hiện Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên năm 2026.

Để thực hiện đề án này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, điều chỉnh tiến độ và tổ chức thực hiện. Việc rà soát cần bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, khách quan và hoàn thành trong thời hạn chuyển tiếp theo quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ cũng chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện; kịp thời tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền, hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo theo chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành, được giao phối hợp với Sở Nội vụ trong quá trình tổ chức thực hiện đề án. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý rà soát đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ của viên chức; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung thuộc lĩnh vực chuyên ngành giáo dục.

Đối với các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan, cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao tại đề án, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm về việc rà soát, lập danh sách, hồ sơ, đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cũng đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời hướng dẫn, thông tin đến các cơ quan, đơn vị và đội ngũ giáo viên về phương án, tiến độ thực hiện, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và ổn định tư tưởng của đội ngũ viên chức.

Trước đó, hồi đầu tháng 8, Sở Nội vụ Hà Nội từng đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố cho phép dừng tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026.

Đề xuất được Sở Nội vụ Hà Nội lý giải khi trong quá trình triển khai thực hiện đề án, đã phát sinh một số yếu tố mới về cơ sở pháp lý và điều kiện thực tiễn, có tác động trực tiếp đến việc tổ chức kỳ xét thăng hạng.

Hiện nay, Chính phủ đang triển khai chủ trương sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục công lập. Thành phố Hà Nội cũng đang xây dựng phương án tổ chức thực hiện.

Sau khi việc sắp xếp hoàn thành, cơ cấu tổ chức của các cơ sở giáo dục, vị trí việc làm, cơ cấu bậc nghề nghiệp, và nhu cầu sử dụng đội ngũ viên chức tại nhiều đơn vị sẽ có sự thay đổi.

Mặt khác, hệ thống pháp luật mới đã chuyển phương thức quản lý viên chức từ quản lý theo hạng chức danh nghề nghiệp, sang quản lý theo bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm.

Trong bối cảnh đó, nếu tổ chức xét thăng hạng theo cơ chế chuyển tiếp ngay trước thời điểm hoàn thành việc sắp xếp hệ thống các cơ sở giáo dục, thì kết quả xét thăng hạng có thể không còn phù hợp hoàn toàn với cơ cấu vị trí việc làm, và nhu cầu sử dụng viên chức sau khi tổ chức lại các đơn vị. Đồng thời, có thể phát sinh yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ sau khi kỳ xét thăng hạng đã hoàn thành.

Đến cuối tháng 8, Sở Nội vụ Hà Nội thay đổi đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cho phép tiếp tục triển khai Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên năm 2026, trong đó, nhấn mạnh việc hoàn toàn bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, và phù hợp với thực tiễn ngành giáo dục Thủ đô.

Còn theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong các năm 2024, 2025, thành phố chưa triển khai xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với đội ngũ viên chức giáo dục. Do đó, còn nhiều viên chức đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn nhưng chưa được xem xét thăng hạng.