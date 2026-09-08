Hà Nội tiếp tục xét thăng hạng giáo viên năm 2026

Quyết định về việc tiếp tục thực hiện Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên năm 2026 vừa được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 7/9.
Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương với đề xuất của Sở Nội vụ đưa ra hồi cuối tháng 8, về việc tiếp tục thực hiện Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên năm 2026.
Để thực hiện đề án này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, điều chỉnh tiến độ và tổ chức thực hiện. Việc rà soát cần bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, khách quan và hoàn thành trong thời hạn chuyển tiếp theo quy định của pháp luật.
Sở Nội vụ cũng chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện; kịp thời tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền, hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện.
Sở Giáo dục và Đào tạo theo chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành, được giao phối hợp với Sở Nội vụ trong quá trình tổ chức thực hiện đề án. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý rà soát đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ của viên chức; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung thuộc lĩnh vực chuyên ngành giáo dục.
Đối với các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan, cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao tại đề án, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm về việc rà soát, lập danh sách, hồ sơ, đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện thuộc phạm vi quản lý theo quy định.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cũng đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời hướng dẫn, thông tin đến các cơ quan, đơn vị và đội ngũ giáo viên về phương án, tiến độ thực hiện, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và ổn định tư tưởng của đội ngũ viên chức.
Trước đó, hồi đầu tháng 8, Sở Nội vụ Hà Nội từng đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố cho phép dừng tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2026.
Đề xuất được Sở Nội vụ Hà Nội lý giải khi trong quá trình triển khai thực hiện đề án, đã phát sinh một số yếu tố mới về cơ sở pháp lý và điều kiện thực tiễn, có tác động trực tiếp đến việc tổ chức kỳ xét thăng hạng.
Hiện nay, Chính phủ đang triển khai chủ trương sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục công lập. Thành phố Hà Nội cũng đang xây dựng phương án tổ chức thực hiện.
Sau khi việc sắp xếp hoàn thành, cơ cấu tổ chức của các cơ sở giáo dục, vị trí việc làm, cơ cấu bậc nghề nghiệp, và nhu cầu sử dụng đội ngũ viên chức tại nhiều đơn vị sẽ có sự thay đổi.
Mặt khác, hệ thống pháp luật mới đã chuyển phương thức quản lý viên chức từ quản lý theo hạng chức danh nghề nghiệp, sang quản lý theo bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm.
Trong bối cảnh đó, nếu tổ chức xét thăng hạng theo cơ chế chuyển tiếp ngay trước thời điểm hoàn thành việc sắp xếp hệ thống các cơ sở giáo dục, thì kết quả xét thăng hạng có thể không còn phù hợp hoàn toàn với cơ cấu vị trí việc làm, và nhu cầu sử dụng viên chức sau khi tổ chức lại các đơn vị. Đồng thời, có thể phát sinh yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ sau khi kỳ xét thăng hạng đã hoàn thành.
Đến cuối tháng 8, Sở Nội vụ Hà Nội thay đổi đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội cho phép tiếp tục triển khai Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên năm 2026, trong đó, nhấn mạnh việc hoàn toàn bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, và phù hợp với thực tiễn ngành giáo dục Thủ đô.
Còn theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong các năm 2024, 2025, thành phố chưa triển khai xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với đội ngũ viên chức giáo dục. Do đó, còn nhiều viên chức đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn nhưng chưa được xem xét thăng hạng.
Theo hướng dẫn mới của Bộ Nội vụ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đã được bố trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mới (sau sắp xếp), thì không xem xét giải quyết chính sách tinh giản biên chế...
Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Hà Nội, ngày 7/9, Tòa án nhân dân khu vực 12 - Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án Dân sự công ích về việc "Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nộp tiền bảo hiểm", với nguyên đơn khởi kiện là Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12...
Từ thực tiễn số người thất nghiệp chưa tìm được việc làm, còn doanh nghiệp lại không tuyển được người, các chuyên gia cho rằng cần có một hệ thống dữ liệu chuẩn hóa về thị trường lao động, từ đó giúp điều tiết, kết nối hiệu quả cung - cầu lao động...
Sau 17 năm triển khai, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ hỗ trợ người lao động trong thời gian mất việc mà ngày càng trở thành công cụ kết nối việc làm, đào tạo kỹ năng và cung cấp dữ liệu phục vụ điều tiết thị trường lao động.
Những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục, giấy phép lưu thông sản phẩm, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cũng như quá trình thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ được trao đổi tại Diễn đàn doanh nghiệp PCCC 2026...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà gần như liên tục tăng, thậm chí có nhiều “cơn sốt”. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra nhưng căn bản nhất là từ sự mất cân bằng cung và cầu. Đưa giá nhà trở về với khả năng thanh toán, khả năng tiếp cận của đại bộ phận người dân là bài toán không hề đơn giản.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...