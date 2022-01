BST nam giới Dior Thu - Đông 2022: Tái hiện quá khứ vàng son

Có thể nói, 49 bộ trang phục trong BST là dấu gạch nối giữa cổ điển và hiện đại, giữa quá khứ và tương lai. Những món đồ thời trang quen thuộc của nhà mốt Pháp từ nhiều thập niên về trước được hồi sinh với những đường cắt được tính toán tỉ mỉ để phù hợp với thời đại cũng như tôn lên vóc dáng cho nam giới ngày nay.

Chiếc cầu Pont Alexandre III được dựng lên để làm khung cảnh đưa chúng ta nhìn về một Paris lãng mạn nơi có khu nhà đặt trụ sở đầu tiên của Dior nằm ở 30 Avenue Montaigne. Kim Jones tái hiện của một buổi sáng mùa đông trên chiếc cầu với dòng sông Seine nhẹ nhàng chảy ở hậu cảnh nhằm kỷ niệm 75 năm ra đời New Look huyền thoại và 25 năm cống hiến của Stephen Jones tại thương hiệu.

Vào thời điểm này 75 năm trước, Christian Dior không chỉ thay đổi nền kinh tế, quan điểm chi tiêu tiết kiệm hậu Thế chiến thứ 2 ở Pháp bằng dòng đồ Haute Couture mà còn hồi sinh cả nền công nghiệp thời trang Pháp với BST đầu tay kinh điển – New Look, với bộ suit Bar “thắt lưng buộc bụng” và chân váy xòe, tôn vinh đường cong gợi cảm của người phụ nữ. Và cũng vào thời điểm này 25 năm trước, Stephen Jones – thợ làm mũ tốt nhất thế giới và cũng là người sát cánh với 7 đời giám đốc sáng tạo, lần đầu tiên bước lên những bậc thang trải thảm xám của số 30 Đại lộ Montaigne.

Vì thế, với BST dành cho nam giới lần này, Kim Jones đã tái hiện lại những di sản thời trang bất tận của những tiền bối đi trước, một New Look phiên bản mới, hiện đại hơn, thoải mái hơn và phù hợp với tín đồ thời trang đương thời. So với các mùa mốt trước, một điều thú vị ở BST Thu - Đông 2022 lần này của Dior Men là không có màn hợp tác nào giữa Giám đốc Nghệ thuật Kim Jones với các nghệ sĩ hoặc nhà văn.

Cũng như các nhà mốt Pháp lừng danh lâu đời khác, Dior không có di sản phong phú về thời trang cho nam giới. Có thể nói đây là một trong những bất lợi lớn với các NTK dòng trang phục nam khi họ không có một kho lưu trữ mẫu gốc dồi dào để lấy cảm hứng như các NTK trang phục nữ. Một mình Kim Jones làm chủ “cuộc chơi” thời trang, trực tiếp “đột nhập” vào kho lưu trữ của nhà mốt Christian Dior để làm sống lại các giá trị đã làm nên tên tuổi của nhà mốt Pháp đến tận ngày nay.

Theo đó, các thiết kế áo khoác Bar trứ danh với phần eo gợi cảm đã trở thành nguồn cảm hứng để Kim Jones sáng tạo nên mẫu áo blazer chiết eo dành cho nam giới, cùng những mẫu áo khoác với phần thắt lạ mắt ở eo cũng được thiết kế dựa trên kỹ thuật may đo dòng thời trang nữ khiến các đường nét trở nên mềm mại, uyển chuyển hơn.

Với những nét thêu tinh xảo của hoa linh lan trên những chiếc áo khoác làm từ chất liệu organza có lót trong, những chiếc áo khoác gấm họa tiết da báo đậm chất Mitzah Bricard, những chiếc mũ nồi vải satin nhỏ nhắn vui nhộn của Stephen Jones, giày Derby nạm ngọc, và những chiếc áo khoác vải thô kết hợp cùng cùng túi Lady Dior, BST đẹp như một tấm bưu thiếp của những năm 1950.

Bên cạnh đó, họa tiết Houndstooth hay, Cannage bắt nguồn từ chiếc ghế bành mây của Napoleon được sử dụng trong bộ sưu tập đầu tiên của thương hiệu trở thành chất liệu xuyên thấu thời thượng trên trang phục dành cho các quý ông. Các chi tiết mà Kim Jones chọn từ các thiết kế của Monsieur Christian Dior vào những năm 1950 trải dài từ hình thêu hoa Lily of the Valley trên trang phục dạ hội đến các thiết kế áo khoác ngoài với nhiều phom dáng từ áo len, mang một cái nhìn đương đại.

Christian Dior có một niềm đam mê bất tận với những khu vườn hoa, vì vậy Kim đã tạo ra những chiếc quần làm vườn bằng vải mỏng, túi tote bằng vải nỉ, và thậm chí cả những chiếc túi Saddle bằng da được thiết kế để đựng những bó hoa hồng màu hồng. Yoon Ahn – người đứng sau những món trang sức của Dior ở mỗi mùa, đã tạo ra những sợi dây ngọc trai màu xám, mặt dây chuyền ngọc lục bảo tuyệt đẹp và có cả những viên kim cương thật. Bên cạnh đó, Kim Jones đã biến mẫu túi Lady Dior mang tính biểu tượng thành những chiếc áo khoác và áo khoác da được khâu nhấn tinh xảo.

Những kỹ thuật dành cho thời trang cao cấp còn được thể hiện qua chiếc áo len đen với phần lưng khoét, quần ống rộng, chiếc mũ kết hợp giữa mũ lưỡi trai và mũ nồi đậm chất Paris được thiết kế bởi nhà thiết kế mũ nổi tiếng Stephen Jones... Cho đến việc sử dụng các đường khâu trang trí bằng chỉ ngụy trang theo đường thẳng để tạo cảm giác như người mặc có vòng eo được bóp hẹp lại. Nhà mốt cũng lăng xê xu hướng quần hai cạp khoe nội y ở bộ sưu tập lần này.

Và như thế, Dior là sự sành điệu của Paris. Đó không phải Paris trên những bộ phim Netflix gần đây – mà là Paris của những giấc mơ ngông cuồng nhất, nơi các chàng trai đội mũ nồi mang quần dây rút cùng bó hoa hồng trong khoảnh khắc tương tư, say đắm trên cây cầu vào lúc kinh đô ánh sáng bắt đầu sáng đèn.